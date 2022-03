Adelsheim/Mosbach. (pm) Aufgrund des Zugangs ukrainischer Kriegsflüchtlinge aus Erstaufnahmeeinrichtungen des Landes bereitet das Landratsamt in Abstimmung mit den Standortkommunen derzeit die alte Eckenberghalle in Adelsheim sowie ein Gebäude der ehemaligen Neckartal-Kaserne in Mosbach als Notunterkünfte vor.

Dabei wird das Landratsamt vom Training-Center Retten und Helfen des Bundesverbands Rettungshunde sowie den DRK-Kreisverbänden unterstützt. Vorgesehen sind zunächst 58 Plätze in Mosbach und bis zu 100 Plätze in Adelsheim. Wann die Geflüchteten vom Land in den Kreis verlegt werden, ist derzeit noch offen.

Einwohner, die bei der Betreuung, insbesondere als Sprachmittler, unterstützen möchten, können sich bei der jeweiligen Stadtverwaltung melden.