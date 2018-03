Adelsheim/Mosbach. (RNZ) Ein pikanter Fall wird ab dem morgigen Donnerstag an der Jugendschutzkammer des Landgerichts Mosbach verhandelt. Die Staatsanwaltschaft Mosbach wirft einer Mitarbeiterin der Jugendvollzugsanstalt Adelsheim (JVA) sexuellen Missbrauch von Schutzbefohlenen vor. Die 33-jährige Psychologierätin der JVA soll im Mai und Juni 2016 mehrmals einvernehmlichen Sex mit einem inhaftierten 17-Jährigen gehabt haben.

Die Jugendschutzkammer am Landgericht Mosbach ist mit dem Vorsitzenden Richter am Landgericht Haas, zwei Berufsrichtern und zwei Schöffen besetzt. Zunächst wurden bis Ende April acht Verhandlungstage in diesem Fall terminiert (Saal 7 im Landgericht Mosbach, jeweils ab 9.30 Uhr). Die Öffentlichkeit ist grundsätzlich zugelassen.

Die Staatsanwaltschaft Mosbach wirft der 33-jährigen deutschen Angeklagten vor, sie habe folgende Taten begangen: Die Angeklagte, die seit 2012 als Psychologierätin in der Justizvollzugsanstalt Adelsheim gearbeitet und sich bereit erklärt habe, am 1. Mai 2016 dauerhaft die Sozialtherapie eines 17-jährigen in der JVA Adelsheim inhaftieren Jugendlichen zu übernehmen, habe im Zeitraum zwischen dem 1. Mai und dem 7. Juni 2016 aufgrund jeweils neu gefassten Willensentschlusses zumindest vier Mal einvernehmlich vaginalen Geschlechtsverkehr mit diesem 17-jährigen Jugendlichen in der JVA Adelsheim gehabt.

Im selben Zeitraum soll die angeklagte Psychologierätin in der Vollzugsanstalt darüber hinaus mindestens zweimal einvernehmlichen Oralverkehr an dem inhaftierten Jugendlichen durchgeführt haben.

Am 29. Juni 2016 sei es dann zu einem Streit zwischen der Angeklagten und dem inhaftieren Jugendlichen gekommen, nachdem dieser die Angeklagte aufgefordert gehabt habe, acht Mobiltelefone in die Vollzugsanstalt einzuschmuggeln. Nachdem der inhaftierte Jugendliche im Rahmen einer vollzugsinternen Anhörung mitgeteilt habe, dass es zwischen ihm und der Angeklagten zu einvernehmlichen sexuellen Handlungen gekommen sei, habe die Angeklagte aus Angst vor drohenden Konsequenzen am 7. Juli 2016 Strafanzeige gegen den 17-Jährigen bei der Staatsanwaltschaft Mosbach wegen Vergewaltigung in Kenntnis der Unrichtigkeit ihrer Angaben erstattet, mit dem Ziel, ein Ermittlungsverfahren gegen den inhaftierten Jugendlichen in die Wege zu leiten.

Die Angeklagte habe sich somit – laut Staatsanwaltschaft – in sechs Fällen des Missbrauchs von Schutzbefohlenen, jeweils in Tateinheit mit sexuellem Missbrauch von Gefangenen in Tatmehrheit mit falscher Verdächtigung schuldig gemacht.

Die Angeklagte gilt bis zu ihrer rechtskräftigen Verurteilung als unschuldig.