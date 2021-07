Adelsheim. (zij) Ein wahres Kleinod im Bauland ist das Adelsheimer Freibad im idyllischen Brünnbachtal. Umrahmt von sanften Hügeln und schattenspendenden Bäumen lädt das familiär geführte Schwimmbad mit seiner parkähnlichen Anlage nicht nur zum Schwimmen, sondern auch zum Erholen, Entspannen, Verweilen und Ruhefinden ein – und das ab heute länger als bisher.

Das Team um Bademeister Thomas Ehrler ist bemüht, dass sich die Badegäste rundum wohlfühlen. Ehrler legt mit seinen Helfern viel Wert auf die Hygiene im Bad. Regelmäßig werden im laufenden Betrieb Reinigungs- und Desinfektionsarbeiten gemäß den Vorgaben des Hygienekonzepts durchgeführt.

Zum ersten Sommerferienwochenende wird nun die zeitliche Begrenzung des Schwimmbadbesuchs wieder aufgehoben. Zum Start der Freibadsaison gab es noch ein Schichtmodell mit Besuchszeiten von drei bis vier Stunden.

"Wir freuen uns, dass wir aufgrund der gewonnen Erfahrungen der letzten Wochen sowie der aktuellen Inzidenzlage im Landkreis nun ein längeres Badevergnügen ermöglichen können. Dadurch macht Urlaub im Bauland bzw. zu Hause noch mehr Spaß", so Bürgermeister Wolfram Bernhardt. Das Freibad hat ab heute, Samstag, durchgehend von 9 bis 20 Uhr geöffnet, mittwochs allerdings aufgrund des DLRG-Schwimmtrainings nur bis 18 Uhr. Es gilt eine maximale Besucherzahl von 250 Personen auf dem Gelände des Freibads. Anmeldung für den Schwimmbadbesuch sind erwünscht und werden per E-Mail unter Freibad@adelsheim.de oder unter Tel. 1471 entgegengenommen.

Für den Einlass in das Freibad ist die Angabe der persönlichen Daten (Name, Vorname, Adresse, Telefonnummer, Datum und Zeitraum des Besuchs) erforderlich. Der Zutritt zum Bad wird durch das Personal an der Schwimmbadkasse gesteuert, wobei es gilt, Warteschlangen zu vermeiden. Der Zugang ist ab einer Inzidenz über 35 nur nach Vorlage eines Test-, Impf- oder Genesenennachweises zulässig; dies gilt jedoch nicht für Kinder, die das sechste Lebensjahr noch nicht vollendet haben. Personen, die in den letzten zwei Wochen in Kontakt zu einer mit Sars-CoV-2 infizierten Person standen oder die Symptome eines Atemwegsinfekts oder erhöhte Temperatur aufweisen, dürfen das Freibad nicht betreten.

Der Ein- und Ausstieg aus dem Becken ist räumlich getrennt. Sofern dies nicht möglich ist, wird auf andere Weise sichergestellt, dass der Mindestabstand beim Betreten und Verlassen des Beckens eingehalten werden kann. Sprungtürme und Rutsche sind grundsätzlich geschlossen. Das Schwimmbadpersonal entscheidet in eigener Regie, wann und wie lange diese zur Nutzung geöffnet werden. Der Zutritt ist dann jeweils nur für eine Person gestattet.

Auf dem Gelände des Freibads muss eine OP-Maske oder eine FFP2-Maske getragen werden. Dies gilt nicht für den Nassbereich und auf den Liegewiesen. Während des gesamten Badebetriebs muss ein Abstand von mindestens 1,5 Metern zwischen den Gästen durchgängig eingehalten werden, insbesondere bei der Nutzung von Verkehrswegen.

Sitz- und Liegeflächen sowie Barfuß- und Sanitärbereiche werden täglich gesäubert; Handläufe an Beckenleitern, Wasserrutschen und Sprunganlagen werden ebenfalls mehrmals täglich gereinigt. Es dürfen ausschließlich persönliche Schwimm- und Trainingsutensilien verwendet werden.

Die maximale Anzahl an Personen, die sich gleichzeitig im Schwimmerbecken aufhalten dürfen, liegt bei 30 bzw. 50 im Nichtschwimmerbecken. Im Planschbecken dürfen sich höchsten 20 Personen gleichzeitig aufhalten. Die genauen Bestimmungen der Corona-Verordnung sind auf der Homepage der Stadt Adelsheim unter www.adelsheim.de nachzulesen.

Bademeister Thomas Ehrler freut sich auch, dass nun endlich wieder Trainingsstunden und die Schwimmausbildung für Kinder abgehalten werden können, und appelliert an dieser Stelle, wie wichtig es ist, dass alle Kinder schwimmen lernen, um dem Ertrinkungstod vorzubeugen. Weiter lobt er das Engagement der DLRG, die ihn bei den Wachstunden unterstützt, aber auch den Schwimmbadförderverein Visa, dessen Mitglieder kräftig mit anpacken und ihn unterstützen. Abschließend weist er auf die Eigenverantwortung der Badegäste in Bezug auf die geltenden Corona-Regeln hin und freut sich auf einen schönen Sommer und eine unbeschwerte Badesaison.