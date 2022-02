Adelsheim. (mb) Der Neckar-Odenwald-Kreis will bis Juli zwei Flüchtlingscontainer am Friedrich-Gerner-Ring für maximal 100 Bewohner aufstellen und in Betrieb nehmen. Manfred Schärpf vom Landratsamt informierte am Mittwochabend im Adelsheimer Kulturzentrum die Öffentlichkeit über dieses Vorhaben.

13 Bürger nahmen das Angebot der Landkreisverwaltung wahr, sich über die geplante Flüchtlingsunterkunft am Friedrich-Gerner-Ring zu informieren. "Das sind etwa ein Viertel der Teilnehmer im Vergleich zur Informationsveranstaltung zum selben Thema vor einigen Jahren", stellte Bürgermeister Wolfram Bernhardt bei seiner Begrüßung fest. Anwesend waren überwiegend Bürger, die in der Flüchtlingshilfe aktiv sind.

Manfred Schärpf ging in seinem etwa 45-minütigen Vortrag zunächst auf die aktuelle Entwicklung der Flüchtlingszahlen ein. So erreichten vor allem Menschen aus Nigeria, Eritrea, Somalia, Nordafrika, Albanien, dem Kosovo, Nordmazedonien, Weißrussland, Syrien, Afghanistan, dem Iran und Irak Deutschland. Außerdem lebten derzeit 3,7 Millionen Syrer und rund 300.000 afghanische Flüchtlinge in der Türkei, von denen viele nach Mitteleuropa reisen wollten. Insgesamt hätten im Jahr 2020 etwa 122.000 Personen Asyl in Deutschland beantragt. Darunter befanden sich rund 102.000 Erstantragsteller. Im vergangenen Jahr stieg die Zahl der Antragsteller auf insgesamt 191.000. "Das entspricht ungefähr der Zahl aus dem Jahr 2014", erläuterte Schärpf. 37 Prozent der Antragsteller stammten aus Syrien, rund 16 Prozent aus Afghanistan und rund zehn Prozent aus dem Irak.

Schärpf ging auch auf die administrativen Zuständigkeiten bei der Flüchtlingsbetreuung ein. So betreibe das Land eine Erstaufnahmestelle in Karlsruhe. Die Landkreise seien für die vorläufige Unterbringung der Menschen in Gemeinschaftsunterkünften zuständig. Die Verantwortung für die Anschlussunterbringung von Flüchtlingen mit Aufenthaltsgestattung liege bei den Kommunen. Auf die Zuteilung von Flüchtlingen auf den Landkreis habe das Landratsamt keinen Einfluss. Diese würden vom Regierungspräsidium Karlsruhe dem Neckar-Odenwald-Kreis zugeteilt. Schärpf betonte, dass man sich allerdings bei der Belegung von Gemeinschaftsunterkünften darum bemühe, dass die Menschen kulturell zusammenpassten. Außerdem rechne der Landkreis die Anzahl der Flüchtlinge in Gemeinschaftseinrichtungen in Kommunen zu 30 Prozent auf die geforderten Zahlen der Anschlussunterbringung an.

Wie Schärpf anhand von Statistiken zeigte, sei die Anzahl von Asylbewerbern seit Mitte 2021 erheblich gestiegen. "Zurzeit reichen die Aufnahmekapazitäten im Landkreis nicht aus", sagte er. Man gehe davon aus, dass monatlich im Durchschnitt 30 Flüchtlinge dem Landkreis neu zugewiesen würden. Außerdem müsse man die sogenannte "Minus-Quote" drücken. Damit ist gemeint, dass der Landkreis in den vergangenen Monaten mangels Unterbringungsmöglichkeiten weniger Flüchtlinge aufgenommen hatte, als ihm hätten zugewiesen werden sollen. Deshalb suche der Landkreis intensiv nach geeigneten Immobilien und stelle Wohncontainer auf.

Zwei davon sollen in Adelsheim am Friedrich-Gerner-Ring entstehen, wo vor einigen Jahren schon Wohncontainer für Flüchtlinge aufgestellt waren. Eines der beiden Wohnmodule soll 28 Doppelzimmer enthalten sowie einen Gemeinschaftsraum, einen separaten Sanitärbereich für Mitarbeiter und ausreichend Fahrradständer. Das andere ist für Familien und Wohngemeinschaften gedacht. Dieses soll Wohnraum für etwa acht Familien mit Sanitärbereich und Küchen enthalten. Die Aufnahmekapazität beider Container soll bei rund 100 Personen liegen.

Nach den Worten von Manfred Schärpf wird in der neuen Gemeinschaftsunterkunft eine Verwaltungskraft die Leitung übernehmen. Außerdem werden ein Sozialarbeiter, ein Hausmeister und Mitarbeiter eines Sicherheitsdienstes dort eingesetzt werden. Der Landkreis strebt an, die Gemeinschaftsunterkunft im Juli in Betrieb zu nehmen.

Bei der Betreuung der dort untergebrachten Menschen setzt der Landkreis auf die Unterstützung ehrenamtlicher Kräfte. "Ihre Arbeit ist unverzichtbar", sagte Schärpf und lobte die Ehrenamtlichen für ihren bisher gezeigten Einsatz. Die Arbeit des Helferkreises Asyl in Adelsheim bezeichnete er als "vorbildlich". Er wies darauf hin, dass Ehrenamtliche den Flüchtlingen die Grundkenntnisse der deutschen Sprache vermitteln könnten. Sie würden für ihre Arbeit eine Aufwandsentschädigung erhalten. Außerdem habe man das Projekt "Geflüchtete helfen Geflüchtete" gestartet. Interessenten an einem der beiden Projekte können sich beim Integrationsbeauftragten Peter Wojcik melden.

Einzelne Besucher der Veranstaltung baten darum, darauf zu achten, dass ausreichend sanitäre Anlagen in den Unterkünften vorhanden seien. "Es wäre schön, wenn nicht geballt junge Männer nach Adelsheim kämen", wünschte sich eine andere Teilnehmerin. "Wir haben es nicht in der Hand, wer zu uns kommt", ergänzte Bürgermeister Wolfram Bernhardt die Ausführungen von Manfred Schärpf.