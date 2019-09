Die Eckenberghalle war am Montagabend voll besetzt, als Wolfram Bernhardt als neuer Bürgermeister der Stadt Adelsheim von Stadträtin Heide Lochmann in sein Amt eingeführt wurde. Foto: Andreas Hanel

Adelsheim. (ahn) Spätestens als "Dundu", eine fast fünf Meter hohe Lichtgestalt, die von Puppenspielern gesteuert wird, am Montagabend die Gäste in der Dunkelheit der voll besetzten Adelsheimer Eckenberghalle in begeisterndes Staunen versetzte, war klar: Das war keine gewöhnliche Gemeinderatssitzung. Denn Wolfram Bernhardt, der Initiator der "Dundu"-Idee, wurde von der dienstältesten Stadträtin Heide Lochmann als neuer Bürgermeister der Stadt Adelsheim vereidigt. Zu der Feierstunde waren prominente Gäste gekommen, um Bernhardt zu gratulieren. Darunter MdB Alois Gerig, MdL Georg Nelius und Landrat Achim Brötel.

Zudem wurden die Stadträte Frieder Blum und Harald Steinbach vom Bürgermeisterstellvertreter Edgar Kraft verpflichtet. Schüler der Martin-von-Adelsheim-Schule, der Gesangverein 1839 Adelsheim mit dem katholischen Kirchenchor Adelsheim, die Chorgemeinschaft 1846 Sennfeld mit dem Gesangverein 1864 Leibenstadt und dem evangelischen Kirchenchor Leibenstadt sowie die Feuerwehr- und Stadtkapelle Adelsheim umrahmten die Zeremonie musikalisch.

"Dundu" in Aktion. Foto: Andreas Hanel

Doch zurück zu den beiden Hauptpersonen des Abends: Wolfram Bernhardt und "Dundu" kennen sich schon länger. Bernhardt war einst einer der fünf Puppenspieler, die die illuminierte Puppe steuern - nämlich deren rechtes Bein. Nun wurde er als Kopf der Stadt Adelsheim in das Amt des Bürgermeisters eingeführt. Am Ende seiner Inaugurationsrede erklärte er die Symbolik des "sanften Lichtriesen", mit dem er alle Anwesenden positiv überraschte: "Ein paar Freunde von mir haben etwas ganz Besonderes mitgebracht. Der Name dieses Etwas drückt genau aus, worum es geht: Dass aus dem Du und Du ein ,Dundu’ werden muss. Wenn fünf Menschen etwas so Großes bewegen können, was können dann erst 5000 Bürger in Adelsheim bewegen!", fragte er die Gäste, die von dem "Lichtriesen" sichtlich beeindruckt waren.

Und genau dieser Gemeinschaftsgedanke ist dem neuen Bürgermeister wichtig, wie er in seiner Rede verdeutlichte: "Wir können eine lebenswerte Gestaltung unserer Stadt und unseres Gemeinwesens nur zusammen hinbekommen." Deshalb freue er sich auch, dass so viele in die Eckenberghalle gekommen seien. Schließlich zeige dies, dass es in Adelsheim viele Menschen gebe, die sich für das interessieren, was in der Kommune passiert, und sich für sie einbringen. Und diese Kommune liege ihm am Herzen. "Hier wird die konkrete Lebenswirklichkeit der Mitmenschen gestaltet."

Die Gestaltung der eigenen Welt sei es, was ihn antreibe. Und auch wenn die Idee der Zukunftsgestaltung auf den ersten Blick unmöglich erscheine, brauche man dennoch Visionen und Träume.

Denn in einer gesättigten Gesellschaft bräuchten wir nun etwas Neues. Natürlich sollten wir auch unseren materiellen Wohlstand schätzen, doch glücklich machten andere Dinge: "Das soziale Miteinander, die Wertschätzung der Mitmenschen und die Gelassenheit zu den Dingen."

In diesem Sinne richtete Wolfram Bernhardt abschließend einen Appell an seine Adelsheimer Mitbürger, nämlich dass ihnen seine Tür - bei Kritik und bei Anregungen - immer offenstehe.

Eine gute Kooperation sagten dem neuen Bürgermeister auch sämtliche Grußredner zu, wie etwa der stellvertretende Bürgermeister Edgar Kraft: "Ich sage Ihnen - auch hier in der Öffentlichkeit - meine Unterstützung für ein lebenswertes Adelsheim zu."

Auch Heide Lochmann freute sich im Namen des Gemeinderats auf eine konstruktive und vertrauensvolle Zusammenarbeit. Dazu gehörten natürlich auch offene Diskussionen und konstruktive Kritik. Allerdings "soll die Parteipolitik möglichst außen vorgelassen werden zum Wohle der Stadt", merkte sie an und fügte hinzu: "Wir erwarten keine Wunder von Ihnen." Ziel sei, die angegangenen Projekte abzuschließen und dabei den Haushalt im Blick zu haben.

Prominente Gäste gratulierten in ihren Reden dem neuen Bürgermeister Bernhardt. Foto: Andreas Hanel

MdB Alois Gerig beglückwünschte Bernhardt zum neuen Amt und lobte: "Sie haben mit Mut und Tapferkeit die Bürger von sich überzeugt - sicher auch durch Ihre herzliche und direkte Art." Gerig wünschte dem Bürgermeister in den kommenden acht Jahren Spielraum für eigene Akzente und Neuerungen und sicherte weiterhin seine uneingeschränkte Unterstützung zu.

MdL Georg Nelius wies auf die Herausforderung hin, die das Amt des Bürgermeister - gerade auch in Adelsheim - mit sich bringe. Er sei sich indes sicher, dass Bernhardt den Spagat zwischen dem Wünschenswerten und dem Nötigen meistern werde. Abschließend wünschte er Gesundheit, Gelassenheit, gutes Gespür bei Entscheidungen und Humor, den man ja immer gebrauchen könne.

Seckachs Bürgermeister Thomas Ludwig drückte auch im Namen der Bürgermeister des Neckar-Odenwald-Kreises seine Verbundenheit mit der Stadt Adelsheim und dem neuen Bürgermeister aus. Nachdem Bernhardt sein Amt am 1. September mit großem Schwung und Tatendrang angetreten habe, seien sich Ludwig und seine Kollegen sicher, dass Bernhardt sich in der neuen Aufgabe bewähren werde, zumal auch Amtsvorgänger Klaus Gramlich ein gut bestelltes Feld hinterlassen habe. Außerdem appellierte er an die Bürger Adelsheims, dass sie ihrem neuen Bürgermeister die Chance zur Einarbeitung geben mögen.

Unter den Grußrednern war auch Dr. Philippe Merz, ein Weggefährte Bernhardts. Er habe ihn in dessen Funktion als Verantwortlicher der Zeitschrift "Agora42" kennengelernt. Bernhardt brenne für die Demokratie, außerdem könne man gut mit ihm zusammenarbeiten. Dass bei den Bürgermeisterwahlen zum einen ein Generationswechsel und eine Abkehr von Parteipolitik zu verzeichnen sei, sei nicht nur in Adelsheim so, sondern in ganz Baden-Württemberg. Und besonders in der Kommunalpolitik sei die persönliche Haltung des Amtsinhabers wichtig, so Dr. Merz.

Abschließend gratulierten noch Kämmerer Rainer Schöll für die Belegschaft, Konrektorin Margit Huth von der Martin-von-Adelsheim-Schule für die Schulen, Pfarrerin Angelika Bless für die Kirchengemeinden und Ralf Remmler vom SV Adelsheim für die Vereine Wolfram Bernhardt und sicherten ihre Zusammenarbeit zu.

Danach stieß man bei einem Stehempfang auf neue Ideen in Adelsheim an.