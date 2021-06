Auf dem Gelände der ehemaligen Zahnarztpraxis Genieser in in Adelsheim wird es künftig ein Wohnangebot für Menschen mit Behinderung geben. Foto: Jörg Zimmermann

Adelsheim. (zij) Auf dem Gelände der ehemaligen Zahnarztpraxis Genieser in der Oberen Austraße 4 in Adelsheim erstellt die Johannes-Diakonie Mosbach künftig ein Wohnangebot für 24 Menschen mit Behinderung, das um eine Einrichtung für tagesstrukturierende Angebote mit 15 Plätzen ergänzt wird. Zuvor muss das Bestandsgebäude abgerissen werden. Die vorbereitenden Arbeiten haben bereits begonnen. Die eigentlichen Abrissarbeiten starten voraussichtlich Ende Juni. Geplant ist ein dreistöckiger Neubau. Das Bauprojekt reiht sich ein in die Dezentralisierungsstrategie der Johannes-Diakonie, die verstärkt Angebote für Menschen mit Behinderung aufbaut. So werden Bewohner vom Johannes-Diakonie-Standort Mosbach nach Adelsheim ziehen.