Auch fünf Wochen, nachdem die alte Eckenberghalle in eine Notunterkunft umfunktioniert wurde, stehen die Betten für die Flüchtlinge leer. Foto: Landratsamt

Adelsheim. (ahn) "Die Entwicklung hat uns alle überrollt", berichtete Bürgermeister Wolfram Bernhardt, nachdem unter anderem einige Freiwillige aus Adelsheim zusammen mit den Feuerwehrabteilungen aus Adelsheim und Sennfeld, Mitarbeitern des Bauhofs sowie dem Bürgermeister in einem Kraftakt die alte Eckenberghalle in eine Notunterkunft für Flüchtlinge aus der Ukraine umgestaltet hatten. Das war vor über einem Monat. Seitdem müssen sich die Vereine wie der SV Germania Adelsheim und die benachbarten Schulen, die die Halle regelmäßig nutzen, mit Alternativen behelfen. Das Kuriose dabei: Flüchtlinge sind bis jetzt in der alten Eckenberghalle noch keine angekommen.

Doch woran liegt das? Die Antwort darauf hat der Fachdienst Ordnung und Verkehr des Neckar-Odenwald-Kreises. Von dort heißt es: "Die Zuweisung durch das Land erfolgt nach einer Quotenregelung auf alle Land- und Stadtkreise. Nachdem in den Neckar-Odenwald-Kreis überproportional viele ukrainische Geflüchtete über private Initiativen eingereist sind, fällt die Zuweisung durch das Land derzeit entsprechend geringer aus. Die Belegung des Verteilzentrums in Adelsheim war deshalb bislang noch nicht geboten."

"Dass nun nach mehr als fünf Wochen die Halle immer noch nicht durch Flüchtlinge genutzt wird, war sicherlich zu Beginn so nicht absehbar", sagt Ralf Remmler, Vorstandsvorsitzender des SV Germania Adelsheim. Der Verein habe die Maßnahme von Anfang an "voll unterstützt" und hat "mit vielen Sportlern bei der Räumung mitgeholfen".

Die Mitglieder haben dann das Beste aus der Situation gemacht. "Unser komplettes Trainingsangebot konnten wir entweder nach außen oder in andere Lokalitäten verlegen", erklärt Remmler, der in diesem Zusammenhang den beiden Schulleitungen des Eckenberggymnasiums und der Martin-von-Adelsheim Schule sowie den Trainern und Übungsleitern, die ihre Trainingsinhalte entsprechend angepasst hätten, dankte.

Die aktuelle Situation erfordere eben viel Flexibilität. Doch bei allen notwendigen Anpassungen weiß Remmler aber auch: "Es wäre nicht gerechtfertigt, hier Vorwürfe zu äußern. Persönlich finde ich das nur schade für die Kinder der beiden Schulen, die auf ihren Sportunterricht verzichten müssen oder diesen nur eingeschränkt durchführen können. Hier hoffe ich, dass bald die neue Halle genutzt werden kann."

Hier müssen allerdings erst einmal die Folgen des Schwelbrands in einem Stromverteilerkasten im Bühnenbereich beseitigt werden – die neue Halle steht also auch nicht zur Verfügung.

"Aber dafür kann ja auch niemand etwas", meint Florian Loser, Rektor der Martin-von-Adelsheim-Schule. "Auch wenn die Lage es für die schulische Situation schwieriger macht, werden wir auch als Schule unseren Beitrag leisten und gemeinsam mit der Stadt und dem Landratsamt an einem Strang ziehen."

Verständnis zeigt auch Schulleiter Martin Klaiber vom Eckenberg-Gymnasium Adelsheim: "Die Umnutzung der Halle ist für mich nachvollziehbar." Und Lösungen hat man auch schon gefunden – sowohl für die Schüler als auch für die Vereine: "Der Unterricht kann beengt in unserer eigenen Halle stattfinden, ebenso auf dem Sportplatz oder dem Schwimmbad. Den anfragenden Vereinen haben wir die Nutzung unserer Sporthalle angeboten, die Abiturzeit ausgenommen. Dieses Angebot wurde angenommen."

Und wie geht es nun weiter mit der alten Eckenberghalle? "Die Entwicklung der Zuweisungszahlen und damit das Erfordernis eines Verteilzentrums ist abhängig von der Lage in der Ukraine, der damit verbundenen Zuwanderung weiterer Flüchtlinge nach Deutschland und der Anzahl der bereits im Neckar-Odenwald-Kreis untergebrachten Flüchtlinge", lässt der Fachdienst Ordnung und Verkehr wissen.