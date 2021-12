Auf dieser Fläche beim Landhof der Familie Blum in Sennfeld, der im Hintergrund zu sehen ist, soll der neue Naturkindergarten entstehen. Foto: Andreas Hanel

Adelsheim. (ahn) "Anfang Mai 2022 soll der geplante Naturkindergarten in Adelsheim seinen Betrieb aufnehmen", informierte Bürgermeister Wolfram Bernhardt auf Anfrage von Stadträtin Heide Lochmann (SPD) im Gemeinderat. Dies sei allerdings ambitioniert, schob das Stadtoberhaupt hinterher. Denn schließlich stehen noch einige Aufgaben an. Mit dem einstimmigen Beschluss bei einer Befangenheit zur Pachtung des Grundstücks und zur Vergabe eines Bauwagens stellte der Gemeinderat am Montag weitere Weichen für die Realisierung des Naturkindergartens.

Am 27. September hatte das Gremium die Errichtung des Naturkindergartens unter Trägerschaft der evangelischen Kirchengemeinde Sennfeld beschlossen. Ein geeignetes Grundstück wurde inzwischen bei Sennfeld am Landhof der Familie Blum gefunden. Mit diesen als Grundstückseigentümer habe man eine jährliche Pacht von 125 Euro für die Kindergartenfläche sowie von 250 Euro für die Fläche von zehn Stellplätzen ausgemacht – für eine Mindestpachtzeit von zehn Jahren, wie Bernhardt informierte. Die Gespräche mit der Familie Blum seien "großartig" verlaufen.

Außerdem habe die Verwaltung drei Angebote für einen Bauwagen, der den Kindern als geeignete Räumlichkeit dienen soll, eingeholt. Daneben soll ein bereits vorhandener Waldarbeitswagen als zusätzliche Räumlichkeit genutzt werden. Zwischen den beiden Wagen soll eine Überdachung errichtet werden. Außerdem werde eine Komposttoilette errichtet. Damit hätten die Kinder eine Ausstattung, "die nicht alle Waldkindergärten haben", so das Stadtoberhaupt. Mit der Lieferung des Bauwagens beauftragte das Gremium die Firma Nawalo aus Raa-Besenbeck in Schleswig-Holstein zu einem Angebotspreis von 102.697 Euro.

Allerdings unter einem Vorbehalt, denn es gibt noch eine Hürde zu überwinden: Die Unfallkasse Baden-Württemberg habe darauf hingewiesen, dass in der Nähe des geplanten Naturkindergartens Rinder weiden, die durch einen Elektrozaun begrenzt werden. Nun habe man die Befürchtung, dass entweder die Kinder durch den Zaun geschädigt würden oder die Rinder durch die Kinder so aufgeregt würden, dass sie ausbrechen, wie Bernhardt informierte. "Wir hoffen aber, dass wir noch eine Lösung finden", so das Stadtoberhaupt.