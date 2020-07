Adelsheim. (ahn) "Ein großer Begriff" sei das Wort, mit dem der letzte Tagesordnungspunkt der Gemeinderatssitzung überschrieben sei, sagte Bürgermeister Wolfram Bernhardt. Denn es ging um die Erstellung eines Klimakonzepts, das sehr viele Punkte umfasse.

Ziel solle sein, eine bilanzielle Stromautarkie in Adelsheim zu erreichen, informierte das Stadtoberhaupt. Also: Auf der Gemarkung Adelsheim solle so viel Strom aus erneuerbaren Energien erzeugt werden, wie auf der Gemarkung verbraucht werde. Im Jahr 2018 lag nach dem Energiereport der EnBW der Verbrauch in Adelsheim bei rund 16.000 MWh, erzeugt wurden allerdings nur rund 3800 MWh.

Um dieses hehre Ziel zu erreichen, kämen folgende Erzeugungsarten in Betracht: einerseits Fotovoltaikanlagen auf Dachflächen. Dies sei erstrebenswert, da kein Flächenverbrauch damit einhergehe, allerdings könne man Privateigentümer nicht zu der Installation einer solchen Anlage verpflichten. In diesem Zusammenhang wies Bernhardt auf die Infoveranstaltungen und kostenlose Beratungen des Landkreises hin, die "eine tolle Sache" seien.

Andererseits müsse man die Stromgenerierung durch Wasserkraft beachten. Hierbei sei das Potenzial in Adelsheim allerdings ausgeschöpft.

Zudem bekenne sich die Stadt zu Biogasanlagen. Zwar werde man keine eigenen Anlagen errichten, da der Kreis bereits einige betreibe, doch werde man private Projekte wohlwollend begleiten.

Der letzte und stärkste Pfeiler, auf dem das Klimakonzept ruhe, sei der Bau von Freiflächenfotovoltaikanlagen. Hierbei sollen Bedingungen erfüllt sein wie etwa, dass sie kaum einsehbar sein sollen und nur auf Ackerböden mit schlechten Ertragswerten installiert werden dürfen.

Für diese Anlagen suche die Stadt einen Partner, mit dem man eine Betreibergesellschaft gründen will und der die Flächen pachtet, die Anlagen baut und betreibt. Im Vertrag soll unter anderem geregelt werden, dass die Stadt ein Vetorecht hat und dass sich nur eine Bürgerenergiegenossenschaft einkaufen darf.

Weiterhin informierte Bernhardt, dass die Stadt für die Freiflächenfotovoltaikanlagen Flächen pachten werde. Eigentümer könnten sich bei der Stadt bewerben.

Nachdem alle Fraktionen Worte des Lobs und der Anerkennung für das Konzept ausgesprochen hatten, beschloss das Gremium, die Verwaltung zu beauftragen, mit Infoveranstaltungen dafür zu werben, und dass auf der Gemarkung Adelsheim Freiflächenfotovoltaikanlagen erlaubt sind. Außerdem wurde die Verwaltung beauftragt, einen Partner für die Realisierung des Konzeptes zu finden.