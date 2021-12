Adelsheim. (pm) Mario Röllig wuchs in der DDR auf. Mit 19 Jahren wurde er verhaftet und in die zentrale Untersuchungshaftanstalt des Ministeriums für Staatssicherheit (Stasi) in Berlin-Hohenschönhausen gesperrt. Über seine Erfahrungen berichtete er vor Kurzem in der Kursstufe 2 des Eckenberg-Gymnasiums (EBG). Die Schüler folgten gespannt seinem Vortrag über diese Zeit.

90 Minuten konnte man die Stille der Schüler, ihre Angespanntheit und ihre Empathie mit Mario Röllig förmlich spüren. Der 54-Jährige berichtete über seine behütete Kindheit im Berliner Südosten, aber auch über seine ersten Erfahrungen mit den Wirkmechanismen der DDR-Diktatur zu Beginn seiner Schulzeit.

Ein gelbes T-Shirt mit dem Konterfei seines Idols, Franz Beckenbauer, sollte ihm das erste Mal aufzeigen, mit welchen Methoden der Unrechtsstaat DDR schon die kleinsten seiner Staatsbürger zu drangsalieren wusste. Weitere Elterngespräche in der Schule sollten folgen.

Mit 17 Jahren fasste Mario Röllig den Entschluss, die DDR und damit seine Heimat, seine Familie und seine Freunde zu verlassen. Der Fluchtversuch scheiterte. Röllig wurde in das Stasigefängnis nach Hohenschönhausen gebracht, wo er in drei Monaten Isolationshaft unbeschreibliche psychische Qualen ertragen musste. Freigekauft von der Bundesrepublik, konnte er ein neues Leben im freien Teil Deutschlands beginnen. Vor etwa 20 Jahren beschloss er, Mitarbeiter der Gedenkstätte Berlin-Hohenschönhausen zu werden.

Seitdem ist Mario Röllig national und international unterwegs, um seine persönliche Geschichte zu erzählen, die gleichzeitig auch ein bedeutendes Stück deutsch-deutscher Geschichte ist.

Die Schüler der Kursstufe 2 des EBG konnten in der anschließenden Diskussion Fragen an Mario Röllig stellen, die dieser mit großer Offenheit beantwortete. So konnten sie das Gelernte aus dem Geschichtsunterricht mit einer konkreten Person verknüpfen; sicherlich werden sie diesen Vortrag so schnell nicht vergessen.