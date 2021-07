Adelsheim. (ahn) Wie kann man das Umfeld um die neue Eckenberghalle aufwerten? Wie löst man die Parkplatzsituation? Welche Straßen sollen im Umfeld saniert werden? Und was hat das Entwicklungsprogramm Ländlicher Raum (ELR) damit zu tun? Mit diesen Fragen beschäftigte sich der Adelsheimer Gemeinderat am Montagabend in seiner Sitzung in der alten Eckenberghalle, zu der rund ein Dutzend Zuhörer gekommen war. Antworten auf diese Fragen brachte Marco Rieß vom Ingenieur-Büro Sack und Partner aus Adelsheim mit.

> Die Parkplatzsituation: "Ursprünglich waren 283 Parkplätze für die neue Halle gefordert", führte Rieß aus. Da man diese große Anzahl an Parkplätzen aber nur selten brauche, habe man erreicht, dass die Zahl der nötigen Parkplätze auf 210 reduziert worden sei. Nach der nun vorgestellten Planung des Ingenieurbüros kommt man sogar auf 226 Parkplätze, "wobei die des EBG mitgerechnet werden dürfen", wie Rieß informierte.

Neben diesen Parkmöglichkeiten am EBG kann künftig auch vor der neuen Halle entlang der Oberen Eckenbergstraße geparkt werden. Hier sollen 37 Parkplätze – zum Teil mit E-Ladesäule – entstehen. Gut 100 weitere Plätze sollen am Standort der alten Eckenberghalle und des dazugehörenden Vorplatzes nach deren Abriss gebaut werden.

> Der Eckenbergplatz: Dieses Areal bei der alten Halle trägt zurzeit den Arbeitstitel "Eckenbergplatz". Dessen unterer Teil sollte nicht nur eine Fläche für Parkplätze bieten, sondern ursprünglich auch als Zufahrt zum Stuhllager dienen, das sich hinter einer Tür auf der Westseite der neuen Halle befindet. Da aber gleichzeitig noch eine Umfahrungsmöglichkeit um die Halle gewährleistet sein soll – und zwar auf einem anderen Höhenniveau –, müsste man für die Zufahrt zum Stuhllager Stützmauern bauen, wie Rieß erklärte. Wenn man auf die Tür zum Stuhllager verzichten würde, könnte man sich eine Stützmauer sparen.

An deren Statt sieht der Vorschlag des Ingenieurbüros einen Fahrradständer mit E-Ladestation vor. Eine Alternative, die auf die Zustimmung von Stadtrat Ralph Gaukel (SPD) traf: "Positiv, wenn man Geld sparen kann und die Möglichkeit hat, sein Fahrrad zu laden."

Außerdem werde die Tür zum Stuhllager weder von der Schule noch von Vereinen genutzt, wie Kämmerer Rainer Schöll auf Nachfrage von Stadträtin Heide Lochmann (SPD) erklärte. Auch sei die Tür nicht Bestandteil eines Fluchtwegs, so Bürgermeister Wolfram Bernhardt. Zudem könnten die Stühle, die eigentlich in der Halle bleiben sollten, auch über die drei Hallentüren an der Front zur Oberen Eckenbergstraße hin hinausgeschafft werden.

Der obere Teil des Eckenbergplatzes soll sich durch eine Terrassierung vom unteren Teil abheben, wie Rieß weiter erklärte. Hier sollen auch Parkplätze entstehen, doch dabei soll es nach den Vorstellungen des Ingenieur-Büros nicht bleiben: "Uns schwebt ein multifunktionaler Kommunikationsplatz mit begrünten Flächen vor, der etwa für Schulfeiern, Ausbildungsmessen, Weihnachtsmarkt, Freiluftkonzerte oder auch für mobile Bildungsangebote genutzt werden kann", führte Rieß aus.

Ein weiterer Vorteil: "Wenn wir im September einen ELR-Antrag stellen, sehen wir hier Fördermöglichkeiten", so Rieß. Die Fördersumme würde sogar höher ausfallen als die Mehrkosten, die für den multifunktionalen Kommunikationsplatz im Vergleich zu einem reinen Parkplatz entstünden, erläuterte Schöll.

Weitere Ideen für die Gestaltung des Platzes kamen aus den Reihen der Stadträte: So schlug Gaukel etwa die Schaffung eines Soccer-Courts vor und Lochmann die eines Boule-Platzes, die noch anmerkte, dass ein solcher Kommunikationsplatz einen Mehrwert für die Schule und für Kinder bringe.

> Straßensanierung: Sicher ist: Die obere Eckenbergstraße muss auf einer Länge von 340 Metern – von der Baron-Carl-Straße bis zum Parkplatz an der alten Eckenberghalle – ausgebaut werden. "Auf 205 Metern ist wegen hydraulischer Überlastung ein Kanalaustausch nötig, außerdem muss die Wasserleitung auf 210 Metern Länge erneuert werden", informierte Marco Rieß.

Die Frage ist: Sollen die Verbindungsstraßen, nämlich der Magdeburger Weg und der Breslauer Weg, sowie das Teilstück der Oberen Eckenbergstraße zwischen diesen beiden Wegen auch saniert werden?

Für dieses Unterfangen kämen zu den rund 2,7 Millionen Euro, die man für den Abbruch der alten Halle, die Parkplätze und den Eckenbergplatz sowie die 340 Meter der Oberen Eckenbergstraße aufwenden muss, noch einmal geschätzte 720.000 Euro hinzu. Da "mit dem Hallenneubau die Rücklagen aufgebraucht und bereits Schulden gemacht wurden", wie Kämmerer Schöll ausführte, und da es mit zum Beispiel der anstehenden Sanierung der Marktstraße noch andere Baustellen gibt, war sich der Gemeinderat schlussendlich einig, dass man die 720.000 Euro nun nicht investieren werde. Grünes Licht gab es hingegen für die von Marco Rieß vorgestellten Pläne bezüglich der Parkplatzsituation und der Gestaltung des Eckenbergplatzes.