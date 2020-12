Egal ob zum Frühstück, zur „Kraftpause“, am Nachmittag oder auch an den Wochenenden: Die „Bäckeria-Leckeria“ von Oliver und Sylke Deimel war stets ein beliebter Treffpunkt. Fotos: Jörg Zimmermann

Adelsheim. (zij) Nach fünf Jahrzehnten schließt die Adelsheimer Traditionsbäckerei Deimel in der Marktstraße am Donnerstag ihre Pforten. Eine folgenschwere Entscheidung für Oliver und Sylke Deimel und ihre freundlichen Mitarbeiterinnen, doch die Corona-Krise zwang den Bäckermeister mit seinem Team zu diesem Schritt.

Aufgrund des Lockdowns musste man das angegliederte Café, die "Leckeria", bereits im Frühjahr zwei Monate komplett schließen. Hinzu kam der erneute Lockdown im November, der eine Schließung bis auf unbestimmte Zeit verordnete. Außerdem bescherte der Wegfall der Schulverpflegung ein weiteres Minus in der Kasse. Hinzu kam der Ausfall nahezu sämtlicher Vereinsfeste und Familienfeiern, die das Traditionsunternehmen stets mit frischen Backwaren belieferte.

Neben der Bäckerei, in der es handwerklich erzeugte Backprodukte gab, war die "Leckeria" ein wichtiges Standbein des Unternehmens. Tagtäglich kamen Gäste zum Frühstück und zur "Kraftpause", um hier ihren Mittagstisch einzunehmen. Aber auch am Nachmittag war die "Leckeria" gut besucht. Besonders an Wochenenden trafen sich Gruppen und Vereine zum Frühstücken, wobei das Café immer ein beliebter Treff- und Anlaufpunkt für Jung und Alt war.

Die Entscheidung zur Schließung der "Bäckeria-Leckeria" ist Oliver Deimel mit seiner Familie keineswegs leichtgefallen. Bereits im Sommer dieses Jahres hat man hin und her überlegt, wie man den Familienbetrieb retten kann. Hierbei stellte sich jedoch heraus, dass die "Bäckeria-Leckeria" Deimel unter diesen Umständen keineswegs mehr wirtschaftlich zu betreiben ist.

Ein Stückchen Adelsheim geht verloren

Stets haben Oliver und Sylke Deimel sowie die langjährigen und treuen Mitarbeiterinnen ihren Job mit sehr viel Herzblut betrieben und waren schlechthin der Anlaufpunkt für alle Generationen in der Stadt.

Mit der Schließung entsteht in der Adelsheimer Geschäftswelt eine große Lücke – ja, es geht sogar ein Stückchen Adelsheim verloren. Seither war man in Adelsheim stolz darauf, dass die Marktstraße mit Leben erfüllt ist und man alle Dinge des täglichen Bedarfes hier vor Ort erwerben konnte. Es gab praktisch keine Leerstände von Ladenlokalen, doch die wirtschaftlichen Folgen der Corona-Krise haben nun auch das Baulandstädtchen heimgesucht.

Zur Geschichte: Nach dem Abriss der alten Gebäude in der Marktstraße Ende der 1960er Jahre errichtete Familie Otto Deimel das Wohn- und Geschäftshaus, in dem sich seit 1970 eine Bäckerei und ein Café befanden. Mit der Umgestaltung in die "Bäckeria-Leckeria" Deimel ist im März 2004 eine neue Ära angebrochen. Nach erfolgreicher Neugestaltung verfügte das Baulandstädtchen nun um ein Kleinod Adelsheimer Gastlichkeit.

Um sich dem Markt und dem veränderten Verzehrangebot anzupassen, entschloss sich die Familie Deimel, das traditionelle Café aus den 1980er Jahren, das sich bis dahin im Wiener Caféhausstil präsentierte, in ein modernes, einladendes und stimmungsvolles Bäckerei-Bistro umzugestalten. Der Kunde stand hier ganz im Mittelpunkt, denn er konnte miterleben, wie die Snacks frisch zubereitet wurden. Aber auch Gäste, die in gemütlichem Ambiente eine Tasse Kaffee und ein Stück Kuchen genießen wollten, wurden vom Bäckerei-Team immer freundlich bedient. Frische, Qualität und Vielfalt standen in der "Bäckeria-Leckeria" stets im Vordergrund.

Nach wie vor ist Familie Deimel bemüht, eine Nachfolgeregelung für die Bäckerei zu finden, die etwa als Filiale weitergeführt werden könnte, jedoch gestaltet sich die Suche nach einem neuen Betreiber in Zeiten der Corona-Pandemie schwierig. Die Familie Deimel ist dessen ungeachtet dankbar für die vielen zufriedenen Kunden, die man in den zurückliegenden Jahren und Jahrzehnten stets gut bedienen konnte und die die Bäckerei besonders in den letzten Wochen und Monaten unterstützt haben. Schweren Herzens stellt das Familienunternehmen mit Bäckermeister Oliver Deimel und seinen Mitarbeiterinnen, der den Betrieb seit 1993 erfolgreich führte, heute seinen Geschäftsbetrieb ein.