Das SWR3-Team drehte jüngst in Adelsheim. Bei den Dreharbeiten für die Reihe „Marktcheck“ gaben die Experten Katharina Ihrig und Theo Prestel im Chemie-Labor des LSZU wertvolle Tipps.

Adelsheim. (pm) Bereits zum zweiten Mal nahm der SWR einen Drehtermin am Landesschulzentrum für Umweltbildung (LSZU) in Adelsheim wahr. Wenige Minuten Sendezeit waren dann das Ergebnis eines langen und anstrengenden, aber dennoch interessanten und amüsanten Drehtags.

Der ehemalige Abteilungsleiter Theo Prestel, Chemielehrerin Katharina Ihrig und Dr. Peter Maisenbacher aus Pforzheim sind die neuen Experten der SWR3-Sendung "Marktcheck". Sie hinterfragen dabei Alltagsprobleme und probieren praktische Lösungen für daheim aus.

Das LSZU als Zentrum zeitgemäßer Umweltbildung erklärte sich bereit, den SWR bei der Aufarbeitung wichtiger Alltagsthemen zu unterstützen.

Bei ihrem ersten Auftritt in "Marktcheck" ging es um das kinderleichte Entrosten von Werkzeugen aus Metall und von Gartengeräten. In einer weiteren Sendung betrachtete das Team den Zusatz von Holzkohle in Erden als Reservoire für Pflanzennährstoffe näher. Diese Spezialerden mit Kohle sind als Terra preta bereits im Handel erhältlich und sollen sich positiv auf das Pflanzenwachstum auswirken, indem der Boden gelöste Nährsalze speichert und den Pflanzen zur Verfügung stellt.

Auch das Thema Seifenherstellung wurde inzwischen näher betrachtet. Es gibt zahlreiche Rezepte, die man ausprobieren kann. Die Herstellung ist zwar einfach, doch nicht ganz ungefährlich. Zudem wird die Herstellung von Speiseeis im LSZU Adelsheim beäugt.