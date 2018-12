Die 18-jährige Denise aus Adelsheim (Foto) wurde im am Montag in der Fernsehsendung "Kriminalreport Südwest" als "Alltagheldin" ausgezeichnet.

Adelsheim. (joc/ahn) Das Beste kommt zum Schluss! Dieser Titel eines Hollywood-Films trifft auch auf den am Montagabend im Dritten Programm ausgestrahlten "Kriminalreport Südwest" zu. Dies zumindest aus regionaler Sicht, denn am Schluss widmete das Magazin einer 18-jährigen Adelsheimerin, die in kritischer Situation Zivilcourage bewiesen hat, einen größeren Beitrag. Der SWR kürte Denise zur "Alltagsheldin". SWR-Moderatorin Fatma Mittler-Solak lobte den Einsatz von Denise mit den Worten: "Einfach stark unsere Alltagsheldin!"

Der "Kriminalreport Südwest" stellt ungeklärte Fälle, Fahndungen und vorbildlichen Einsatz von Passanten aus den drei Bundesländern Baden-Württemberg, Saarland und Rheinland-Pfalz vor. Fester Bestandteil der Sendung ist die Auszeichnung des "Alltagshelden" des Monats. Dieses Mal wurde die Adelsheimerin Denise Hirschmann gewürdigt.

Und das war passiert: Die 18-jährige Denise aus Adelsheim wartete am Adelsheimer Bahnhof auf ihre Mutter. Plötzlich tauchten zwei aggressive Jungs auf, die einen dritten schmächtigen Jungen schlugen und bespuckten. Denise: "Es war richtig schlimm!" Obwohl sie selbst Angst hatte, nahm sie all ihren Mut zusammen und schritt ein. Nach dem energischen Auftritt von Denise verschwanden die beiden Rowdies tatsächlich. Zurück blieb ein verängstigter und verletzter Junge, der Denise viel zu verdanken hat.

Die hinzugerufene Polizei machte die beiden Schläger ausfindig. Der Haupttäter war bereits mehrfach strafrechtlich in Erscheinung getreten. Er wurde für diese Tat nach Jugendstrafrecht zu sechs Monaten auf Bewährung verurteilt.

Auf diese Heldentat der mutigen Adelsheimerin wurde das SWR-Fernsehen aufmerksam und widmete ihr am Montagabend gegen 21 Uhr einen längeren Beitrag, bei dem Denise selbst auch zu Wort kam.

Das Beispiel der mutigen Denise aus Adelsheim, die hinschaute, statt wegzuschauen und beherzt eingriff zeigt auch, dass unsere Welt mit Zivilcourage und ein bisschen mehr Mut lebenswerter wäre. Nachahmung herzlich willkommen!