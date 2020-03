Adelsheim. (ahn) Im Rahmen der Gemeinderatssitzung am Montag gab Petra Berger Einblicke in die Adelsheimer Stadtbücherei. In einem informativen Jahresrückblick berichtete die Leiterin nicht nur über das Jahr 2019, sondern auch über Pläne, die man künftig verwirklichen möchte.

"Die Statistik ist im Drei-Jahres-Vergleich stabil", sagte sie. Doch neben stabilen Benutzer- und Entleihzahlen zeigte Berger auch eine positive Entwicklung im Kinder- und Jugendbereich auf. Außerdem konnte man im letzten Jahr 36 Neuanmeldungen verbuchen (weitere Zahlen siehe Kasten).

Diese erfreulichen Zahlen sind auch auf die Veränderungen und die neuen Angebote zurückzuführen. So habe man eine Medienrückgabebox installiert, in die Benutzer 24 Stunden am Tag ihre Medien zurückgeben können. Mit der Realisierung dieser Box sei man auf die Wünsche der Leser eingegangen.

Außerdem habe man eine Spielothek aufgebaut. In dieser befänden sich inzwischen 35 Brettspiele. Es gibt Spiele für Kinder ab vier Jahren, darunter Lernspiele, Gesellschaftsspiele, Strategiespiele oder Escape-Room-Spiele mit kombinierter Smartphone-Variante. Die Spiele sollen einen Anreiz bieten und einen analogen Gegenpol zur digitalen Spielwelt der Kinder schaffen.

Des Weiteren habe man seit März 2019 einen Literaturkreis eingerichtet, dem mittlerweile elf Teilnehmer – ausnahmslos Frauen – angehören. Man trifft sich einmal im Monat, um zu diskutieren oder um sich über alles rund um Literatur auszutauschen. Seit diesem Jahr sei neu, dass der Kreis offen für alle Interessierte ist, sei es für stille Mitleser oder für spontane "Mitdiskutierer".

Allerdings habe man letztes Jahr die Öffnungszeiten verringert. Schweren Herzens habe man den Freitagnachmittag als besucherschwächsten Tag gestrichen. Dies alles habe allerdings einen positiven Hintergrund. Denn das Bücherei-Team stecke viel Zeit in die Leseförderung, die dann bei den zur Verfügung stehenden Arbeitszeiten für die Besetzung der Bücherei nicht mehr ausreicht.

Die Förderung der Medienkompetenz für Kinder ab vier Jahren habe somit auch im Mittelpunkt der 29 Veranstaltungen im letzten Jahr gestanden. Die Stadtbücherei sei dabei Bildungspartner der Kindergärten und der Grundschule in Adelsheim. Das Ziel dabei sei, dass jedes Kind aus Adelsheim in seiner Kindergarten- und Schullaufbahn mindestens einmal die Stadtbücherei besucht. Und dieses Ziel werde nicht nur eingehalten, sondern in der Regel übertroffen.

Bei den Vorlesenachmittagen, von denen es neun im letzten Jahr gab, wecken ehrenamtliche Vorleserinnen oder Pädagogen bei den Kleinen die Lust auf Bücher und Lesen. Unterstützend kommen dabei Bilderbuchkino oder Kamishibai zum Einsatz, so dass die Kinder die Geschichten mit allen Sinnen begreifen können, und sowohl der Wortschatz als auch die Freude an Büchern gesteigert werden.

Regelmäßig würden auch Einführungen in die Bibliothek veranstaltet – 2019 waren es sieben. Dabei lernen junge Schüler Recherchetraining, außerdem können Dritt- oder Viertklässler einen Bibliotheksführerschein erwerben. Schüler erhalten hierbei auch Unterstützung bei Referaten oder Buchpräsentationen. Zudem gibt es Lese- und Mitmachangebote für den Sachunterricht als sogenannte "Erlebnisführungen". Eine Medienkiste für Sachthemen hilft bei der Recherche.

Sehr beliebt sei auch die ARD-Kinderradionacht, die letztes Jahr zum dritten Mal in Folge stattfand. Dabei soll die Zuhörkompetenz gefördert werden. 2019 war das Motto "Die sportliche Radionacht". Dabei gab es unter anderem eine Quatsch-Olympiade, ein Sportler-Büfett, und die Kleinen durften sich an Jong-lierbällen üben.

Außerdem habe man zwei Theatervorstellungen für Kinder im Kulturzentrum Adelsheim organisiert.

Beim Tag der offenen Tür anlässlich des 400-jährigen Bestehens des alten Rathauses habe man unter anderem ein Vorlese- und Mitmachangebot zum Thema "Bauen und Wohnen" organisiert sowie einen Malwettbewerb mit Preisen, die von örtlichen Sponsoren gestiftet wurden.

Neben einem Kreativabend "Papierwerkstatt" sei man auch zweimal aktiv am Bücherflohmarkt dabei gewesen.

Premiere hatte letztes Jahr ein Brettspielabend in Kooperation mit der DGfhK, der deutschen Gesellschaft für das hochbegabte Kind.

Außerdem habe man das bibliothekspädagogische Modul "Die Mediendetektive" angeboten, bei dem sich Kinder als Detektive auf die Spuren von Themen aus dem Mint-Bereich begaben.

Für dieses Jahr sei u. a. die Schaffung einer sogenannten "TechnoThek" geplant. Mit einfachen Bau- und Experimentierkästen für Kinder ab fünf Jahren bis hin zu komplexen Baukästen zum Erforschen von Stromkreis, Pneumatik oder Robotik sollen die Kinder hier begeistert werden, und somit die Stadtbücherei Adelsheim als Bildungspartner und Ort des lebenslangen Lernens gestärkt werden.

Darüber hinaus will man eine Umgestaltung der Räumlichkeiten angehen. So soll ein abgetrennter Jugendbereich mit Gruppenarbeitstisch und "Chillecke" entstehen. Außerdem will man die Taschenbuch- und Hardcoverbestände aller Genres zusammenführen, um somit eine leichtere Suche zu ermöglichen. Sollten es die Finanzen zulassen, will man außerdem noch eine Kaffeebar einrichten. Zudem ist die Gründung eines Freundeskreises oder eines Fördervereins geplant.

Ab Mai soll eine Besucherumfrage stattfinden, durch die man den Bürgern die Möglichkeit der Beteiligung geben will – damit die Bücherei mehr denn je als ein Ort wahrgenommen wird, an dem man sich trifft, sich Informationen beschafft, gemeinsam Zeit verbringt und sich weiterbildet – eben ein konsumfreier Ort für alle Bürger.