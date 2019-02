Adelsheim. (pol) Einen Opel gestohlen, mit diesem eine Spritztour gemacht, dabei noch einige Unfälle verursacht und den Wagen anschließend in einer Hofeinfahrt in der Hauptstraße abgestellt - das hat ein bislang Unbekannter in der Nacht zum Sonntag bewerkstelligt.

Da hat der Besitzer des Opels aus Adelsheim am frühen Sonntagmorgen wohl nicht schlecht gestaunt: Gegen 8.20 Uhr wurde ihm mitgeteilt, dass sein beschädigter Opel in einer Einfahrt eines Anwesens in der Hauptstraße in Sennfeld stehen würde. Ursprünglich war das Fahrzeug auf dem Gelände des Besitzers im "Seehof" in Adelsheim gestanden.

Nach bisherigen Ermittlungen geht die Polizei vom Diebstahl des Wagens aus. Der Diebstahl muss sich am Samstag nach 22.30 Uhr ereignet haben. Zu diesem Zeitpunkt sah der Besitzer des Wagens diesen noch unter seinem Vordach.

Vom ursprünglichen Standort aus fuhr der bislang Unbekannte mit dem Opel zunächst ungefähr zehn Meter entfernt gegen einen Bauzaun, der zwar umfiel, aber nicht beschädigt wurde. Die Spritztour ging dann weiter nach Sennfeld, wo der Unbekannte den Pkw am Ortsausgang bei einer Holzbaufirma wendete. Hierbei fuhr er gegen die Deichsel eines abgestellten Anhängers, wodurch der Unterboden des Opels aufgerissen wurde. Fahrzeugteile blieben an der Unfallstelle zurück. Da der Pkw nun Kühlflüssigkeit verlor, lenkte der mutmaßliche Dieb den Wagen wieder in Richtung Adelsheim. Am Ortsausgang bei einem Autohaus wendete er erneut und touchierte in Richtung Ortsmitte einen geparkten Golf. Zu guter Letzt stellte der Unfallfahrer den Wagen in der Hauptstraße ab. Der Gesamtsachschaden wird auf 1200 Euro geschätzt.

Info: Das Polizeirevier Buchen sucht Zeugen und nimmt unter Tel. (06281) 9040 Hinweise entgegen.