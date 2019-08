Adelsheim. (joc) Der letzte Arbeitstag in der Ära von Adelsheims Bürgermeister Klaus Gramlich wird in Erinnerung bleiben! Am Freitagabend fand im und um das Kulturzentrum in Adelsheim eine große Verabschiedungsfeier statt, an der zahlreiche Festgäste, darunter 32 aktuelle und ehemalige Bürgermeister, teilnahmen und bei der 14 Grußwortredner das Wirken Gramlichs würdigten, Geschenke überreichten und ihm Dank sagten für das in 16-jähriger Amtszeit Geleistete. Ausdrücklich in den Dank mit einbezogen wurde Gattin Monika Gramlich. Die Grußwortredner wünschten dem scheidenden Rathauschef zudem alles Gute für den Neubeginn in einem neuen (beruflichen) Lebensabschnitt. An den offiziellen Festakt im Kulturzentrum schloss sich ein gemütliches Beisammensein im eigens aufgestellten Festzelt an.

Die Veranstaltung wurde musikalisch umrahmt vom Männerchor Leibenstadt, dem Gesangverein 1864 Leibenstadt, dem Schulchor mit Bläsergruppe der Martin-von-Adelsheim-Schule und der Feuerwehr- und Stadtkapelle Adelsheim.

Nach der musikalischen Begrüßung durch den Männerchor Leibenstadt begrüßte Bürgermeister-Stellvertreter Edgar Kraft für die Stadt Adelsheim die Gästeschar zum offiziellen Festakt im voll besetzten Kulturzentrum. Die Vertreter von Politik, Behörden, Gewerbe und Organisationen würden durch ihr Kommen ihre Verbundenheit zu Klaus Gramlich dokumentieren und würdigten damit seine Arbeit für die Stadt Adelsheim. In Anerkennung der Leistung des scheidenden Rathauschefs trug Kraft ein Zitat von Bill Gates vor: "Einige Menschen machen einiges richtig. Und nur wenige Menschen machen alles richtig ..." Bürgermeister Gramlich, so Kraft, habe das Meiste richtig gemacht. Nach einigen Meilensteinen im Wirken Gramlichs betonte Kraft: "Lieber Klaus, du kannst mit Freude und Stolz über dich und die geleistete Arbeit in den Spiegel schauen. Wir jedenfalls erinnern uns an die gemeinsame Zeit mit Respekt, Anerkennung und Dankbarkeit. Du hast viel bewegt als Bürgermeister unserer Stadt!"

Zahlreiche Gesangs- und Musikgruppen umrahmten die Feier. Unser Bild zeigt stellvertretend den Schulchor mit Bläsergruppe der Martin-von-Adelsheim-Schule. Foto: Joachim Casel

Minister Peter Hauk ging noch einmal auf die Bürgermeisterwahl in Adelsheim ein. Nach 16 erfolgreichen Jahren hätte man nicht mit einem solchen Ergebnis gerechnet, denn "insgesamt ist das Schiff Adelsheim auf hoher See gut unterwegs!" Gut gelenkt von Klaus Gramlich. Es seien erhebliche Investitionen vorgenommen worden und trotzdem hätte sich der Schuldenstand nicht erhöht. Peter Hauk zeigte sich überzeugt, dass die Dinge, die investiv geleistet wurden, in guter Erinnerung bleiben werden.

MdB Alois Gerig sagte: "Es weht eine Brise Wehmut durch den Saal!" Der scheidende Bürgermeister könne hoch erhobenen Hauptes durch Adelsheim gehen, denn kein Bürgermeister hätte hier bislang so viel bewegt wie Klaus Gramlich. Der Bundestagsabgeordnete lobte Gramlich als einen, der immer kräftig mitangepackt habe.

Erster Landesbeamter Dr. Björn-Christian Kleih freute sich über die ehrenvolle Aufgabe, einen verdienten Bürgermeister verabschieden zu dürfen. Klaus Gramlich habe sich große Meriten für die Stadt Adelsheim erworben. Dr. Kleih betonte zudem, dass er ihn auch menschlich sehr schätze. In Adelsheim trage vieles die Handschrift von Klaus Gramlich. Der Erste Landesbeamte nannte hier u.a.: Neubaugebiete, Freibad, Neubau des Kulturzentrums und den Bau der neuen Eckenberghalle. Gramlich sei sparsamer Wirtschafter für die Gemeindefinanzen gewesen und habe sich zudem den Ruf des "gewieften Zuschussfuchses" verdient. Bei den Bürgermeister-Kollegen genieße er hohes Ansehen. "Herr Gramlich, Sie hinterlassen ein bestelltes Feld", unterstrich Dr. Kleih abschließend.

Seckachs Gemeindeoberhaupt Thomas Ludwig sagte im Namen des Gemeindetags und der zahlreich erschienenen Bürgermeister aus der Region, dass er sich zunächst schwer damit getan habe, was er bei seiner Rede in den Mittelpunkt stellen sollte. Schließlich hätten sich die Bereiche Dank sowie Aufbruch und Neubeginn heraus kristallisiert. Er würdigte Gramlich als einen Fachmann par excellence. Im Bauland, der Hochburg für interkommunale Zusammenarbeit, hätte man so vieles realisieren können, wobei der Input von Klaus Gramlich, etwa in den Zweckgemeinschaften, bedeutsam gewesen sei.

Leibenstadts Ortsvorsteher Dieter Stahl fand gewohnt humorige Worte für seine Rede. Allgemein zum Bürgermeisteramt meinte er, dass dies eine schwierige Aufgabe sei, denn so unterschiedlich die Menschen, so unterschiedlich seien auch ihre Wünsche. Und da sei es schwer, allen gerecht zu werden. Bürgermeister Klaus Gramlich habe in den letzten 16 Jahren das Adelsheimer Bürgermeisteramt geformt. Im kleinsten Stadtteil Leibenstadt wurden dank seiner Bürgernähe und im freundschaftlichen Miteinander immer gute Lösungen gefunden. Dann überreichte Dieter Stahl Gramlich als Anerkennung die "Leibenstadter Bürgerkarte". Ohne den jetzt vorliegenden Amtszwang wünschte der Ortsvorsteher Klaus Gramlich Freude an vielen Unternehmungen. In Leibenstadt sei er immer herzlich willkommen!

Für die Mitarbeiter in Rathaus und Bauhof bedankte sich Kämmerer Rainer Schöll für die gute Zusammenarbeit bei Klaus Gramlich. Dieser Abend würde seine berufliche Leistung würdigen. Unter der Leitung Gramlichs konnten auch schwere Zeiten in Adelsheim gut gemeistert werden. Adelsheim stehe heute gut da und sei lebenswert für alle Generationen. In der ansprechend zusammengestellten Bilderschau stellte Schöll dann die 16-jährige Amtszeit Gramlichs in Fotos vor.

Baron Louis-Ferdinand strich die kulturellen Verdienste des scheidenden Bürgermeisters heraus. So wehe jetzt ein neuer moderner kultureller Wind durch Adelsheim. Gramlich habe in diesem Bereich Mut und Toleranz bewiesen.

Günter Trumpp dankte als Vertreter der Leibenstadter Vereine für die gute Zusammenarbeit. Abschließend merkte er an, dass das Leben nicht nur im, sondern auch nach dem Bürgermeisteramt schön sein könne.

Peter Stolz (Heimatverein Sennfeld) dankte im Namen aller Sennfelder Vereine für die Zusammenarbeit und die Unterstützung durch Klaus Gramlich: "Wir bedanken uns für alles, was für Sennfeld auf den Weg gebracht wurde."

Pfarrerin Angelika Bless hob namens der Kirchengemeinden die gute Zusammenarbeit hervor, die insbesondere in den Bereichen Kindergärten und Jakobskirche zum Tragen gekommen sei. Sie habe Klaus Gramlich als kompetenten, vorausschauenden und zuverlässigen Gesprächspartner schätzen gelernt.

Schulleiterin Veronika Köpfle, freute sich, dass beide in ihrer Amtszeit gemeinsam das Erfolgsmodell Martin-von-Adelsheim-Schule weiter entwickeln konnten. Die gute Betreuung der Kinder und Jugendlichen sei für Klaus Gramlich immer eine Herzensangelegenheit gewesen. Auch Adelsheim und seine Stadtteile hätten sich unter seiner Leitung gut weiter entwickelt. Köpfle schloss mit den Worten: "Ich ziehe meinen Hut vor Ihrer Leistung."

Edgar Kraft dankte danach allen, die bei der Verabschiedungsfeier geholfen haben, namentlich Friederike Madinsky für den Tischschmuck. Dann überreichte er ein Geschenk des Gemeinderats.

In sehr persönlichen Worten nahm dann Bürgermeister Klaus Gramlich Abschied. Er bekräftigte, dass er sein Amt immer so verstanden habe, dass man Kommunalpolitik so machen sollte, wie man es sich als Bürger selbst wünschen würde. Diesem Credo sei er stets gefolgt. An oberster Stelle hätte für ihn immer das Gemeinwohl gestanden. "Einer allein kann es nicht gut machen, und einer allein auch nicht schlecht!" In diesem Zusammenhang fand er auch kritische Worte: "Alles, was gut funktioniert, wird schlecht geredet. das ist leider auch in Adelsheim so." Trotz des so nicht geplanten Endes blicke er positiv und dankbar zurück. Gramlich dankte allen Weggefährten, denn Verwaltung sei keine One-Man-Show! In Adelsheim hätte man in den letzten 16 Jahren gemeinsam viel erreicht: "Die Stadt Adelsheim ist gut aufgestellt!"