Adelsheim-Sennfeld. (zij) Große Freude herrscht beim frisch fusionierten DRK-Ortsverein Adelsheim/Sennfeld über ein neues Einsatzfahrzeug. Nachdem das alte Fahrzeug des ehemals selbstständigen Ortsvereins Adelsheim in die Jahre gekommen war, ist man um eine Neuanschaffung nicht herumgekommen, um auch in Zukunft einsatzfähig zu sein. Erst vor Kurzem wurde das neue Fahrzeug abgeholt, nachdem es entsprechend den Anforderungen des Ortsvereins Adelsheim/Sennfeld durch eine Fachfirma umgebaut und ausgestattet wurde.

Bei dem neu angeschafften Fahrzeug handelt sich um einen gebrauchten VW-Bus, der entsprechend foliert und beschriftet wurde. Außerdem wurden eine Signalanlage, eine Rückfahrkamera und Funk sowie die Bestuhlung und die notwendige technische Ausstattung eingebaut. Des Weiteren wurde eine Markise angebaut, die den Helfern auch bei schlechtem Wetter Schutz bietet.

Die Kosten für das Fahrzeug belaufen sich auf rund 52.000 Euro. Rund 10.000 Euro gingen an Spenden ein. Hinzu kamen Spenden der Firma WLC, der Sparkasse Neckartal Odenwald, der Volksbank Franken und der Firma Viktor Kehlbach Transporte. Symbolisch für alle genannten Spender hat Kommunalberater Bernhard Ries von der Firma der Netze BW noch einen Scheck in Höhe von 800 Euro übergeben.

Dieser Betrag kam zustande, nachdem Kunden ihren Zählerstand online durchgegeben hatten. Das hierdurch eingesparte Porto spendet das Unternehmen an gemeinnützige Einrichtungen vor Ort, nachdem nahezu alle Vereine, die in der Regel ohnehin nicht über große finanzielle Mittel verfügen, von der Corona-Pandemie arg gebeutelt wurden. Und insbesondere Rettungs- und Hilfsorganisationen waren verstärkt gefordert, um allen Bevölkerungsgruppen während der Pandemie zu helfen.

Der DRK-Vorsitzende Josef Grammling freut sich mit seinen Mitgliedern über den unerwarteten Geldsegen, der gerade zum rechten Zeitpunkt gekommen sei. "Uns tut jetzt jeder Euro gut, der uns und unsere Arbeit unterstützt. Und über eine Spende, die so unverhofft kommt wie diese, freut man sich doppelt", so Grammling.

Auch Bürgermeister-Stellvertreterin Meta Götz, die die Grüße von Bürgermeister Wolfram Bernhardt sowie der Bürgerschaft überbrachte, beglückwünschte den DRK-Ortsverein Adelsheim/Sennfeld zum neuen Einsatzfahrzeug. Ihr Dank ging ebenfalls an die zahlreichen Firmen- und Privatspender, ohne deren Unterstützung diese Ersatzbeschaffung des Fahrzeuges nicht möglich gewesen wäre.

Künftig steht das neue Einsatzfahrzeug vor allem den Helfern vor Ort zur Verfügung. Sie sind gut ausgebildete Ersthelfer aus der Nachbarschaft, deren Aufgabe es ist, im Ernstfall die therapiefreie Zeit bis zum Eintreffen des Notarztes oder Rettungsdienstes zu überbrücken. Damit übernehmen die Helfer vor Ort, die ausschließlich ehrenamtlich arbeiten, eine wichtige Funktion in der Rettungskette. Sie kommen immer dann zum Einsatz, wenn sie den Ort eines Notfalls schneller erreichen können als der Rettungsdienst, oder aber, wenn das nächste Rettungsfahrzeug noch im Einsatz ist. Die Ehrenamtlichen übernehmen die Versorgung des Patienten, bis der Rettungsdienst eintrifft. Sie führen lebenserhaltende Sofortmaßnahmen wie die Herz-Lungen-Wiederbelebung durch und betreuen die Patienten. Dabei steht jedem Helfer vor Ort eine komplette Notfallausrüstung zur Verfügung.

"Jeder von uns kann schnell und unverhofft in eine Notlage geraten, dann sind wir mit unseren bestens ausgebildeten Helferinnen und Helfern vor Ort, um erste Hilfe zu leisten, bis der Notarzt eintrifft. Mit dem neuen Einsatzfahrzeug sind nun die besten Voraussetzungen für eine schnelle Hilfe in der Bevölkerung geschaffen", so Josef Grammling abschließend, der an dieser Stelle auch noch einmal allen Spendern dankte.

Weiter fügte er hinzu, dass Interessierte auch künftig auf das Konto des DRK-Ortsvereins Adelsheim/Sennfeld Spenden einzahlen können, um die Arbeit der Ersthelfer, die alle ehrenamtlich arbeiten, zu unterstützen.

Info: Spendenkonto: Sparkasse Neckartal Odenwald, IBAN DE80.6745.0048.0004 1320 23.