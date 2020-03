Adelsheim. Nach vierwöchigem Umbau öffnete der Adelsheimer Rewe-Markt unter der neuen Leitung von Jacqueline Keller in komplett neu gestalteten Verkaufsräumen jetzt wieder seine Pforten. Jacqueline Keller führt bereits erfolgreich den Rewe-Markt in Hardheim, sodass die Verantwortung in jüngere, aber zugleich auch in erfahrene Hände gelegt werden konnte. Um Einkaufserlebnisse im Sinne der Kunden anbieten zu können, wurde über eine Million Euro investiert.

Rewe-Vertreter Bieger stellte den modernen umgestalteten Supermarkt mit 34 Metern Kühltheke, der großen Produktpalette mit hauseigenen Rewe-Artikeln, dem Bio-Angebot oder der Salattheke vor und hob das große Vertrauen in den Standort und die Kunden hervor.

Adelsheims Bürgermeisterstellvertreter Edgar Kraft überbrachte zur Wiedereröffnung die Glückwünsche von Bürgermeister Wolfram Bernhardt, dem Gemeinderat und den Bürgern. Er freute sich, dass die vakante Zeit nach den vier Wochen endlich vorüber sei und dass der Rewe-Markt mit den verschiedenen bekannten und neuen Fachabteilungen das gewohnte Sortiment im Sandwich von Aldi und Lidl erfolgreich nach den neuesten Erkenntnissen präsentieren könne. Mit der Wiedereröffnung werde nicht nur die Grundversorgung gesichert, sondern das Angebot sei deutlich aufgewertet worden.