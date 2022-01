Adelsheim-Sennfeld. (ahn) "Von Anfang an war für uns klar: Wir stellen einen Koch ein, wenn es gut anläuft", erklärt Carina Hagel, die zusammen mit ihrem Lebensgefährten Christoph Meyer Eigentümer des Sennfelder Schlosses ist und dort seit Pfingsten 2020 das Hotel betreibt. Und es ist gut angelaufen – trotz Corona. Deshalb wagen die beiden nun in dieser schwierigen Zeit den mutigen Schritt in die Gastronomie. Ihr Restaurant, das 30 Gästen Platz bietet und mit Leckereien aus der deutschen Küche aufwartet, eröffnet am heutigen Samstag.

"Wir hatten ganz oft Nachfragen von Gästen bezüglich eines Restaurants", berichtet Hagel. Denn gerade für die Hotelgäste ist die Möglichkeit, im Schloss etwas zu essen, verlockend. Doch nicht nur Hotelgäste seien auf sie zugekommen, sondern auch viele andere Leute aus der näheren Umgebung.

Valentin Besliaga, der Koch im neuen Restaurant, sitzt normal nicht am gedeckten Tisch, sondern bereitet in der Küche die Gerichte vor. Foto: Schloss Sennfeld

"Wir haben wegen der Corona-Pandemie lange überlegt, wann wir öffnen sollen", so Hagel. Nun ist es so weit. Eine mutige Entscheidung in Zeiten, in denen die Gastronomie unter den Folgen der Corona-Pandemie leidet. Doch Carina Hagel und Christoph Meyer, die beide BWL studiert haben, wissen das unternehmerische Risiko einzuschätzen. "Wir machen eins nach dem anderen, und nachdem der Hotelbetrieb so gut läuft, gehen wir nun den nächsten Schritt", so Meyer.

Auf dem Weg zum Restaurant musste vor allem eine Personalie in dessen Herzstück, der Küche, geklärt werden, nämlich die des Kochs. Auf die Stellenausschreibung hat sich unter anderem Valentin Besliaga gemeldet, "mit dem wir uns sofort eine Zusammenarbeit vorstellen konnten", wie Carina Hagel informiert. Denn schließlich bringt Besliaga einiges an Erfahrung mit. Er war zuvor in Jagsthausen im Schlosshotel "Götzenburg" sowie im "Roten Schloss" tätig. Nun freut er sich auf seine neue Aufgabe in Sennfeld. "Für ihn war es schon immer ein Traum, ein kleines Restaurant zu führen", sagt Hagel. Wobei Valentin Besliaga bereits Pläne hat, die Küche zu erweitern, wie die beiden Schlosseigentümer verraten.

Doch auch in der bestehenden Küche wird Besliaga sicher leckere Gerichte zaubern. Auf der Speisekarte stehen Spezialitäten der Deutschen Küche: Vom Zwiebelrostbraten und Schweinelende über Käsespätzle und Lachsgerichte bis hin zu vegetarischen bzw. veganen Gerichten. Und für die Kleinen gibt es natürlich auch etwas, zum Beispiel Schnitzel mit Pommes. "Wir haben bewusst keine große Karte", erklärt Hagel. "Die werden wir aber dafür öfter – je nach Saison – wechseln." Außerdem sind Wochen, die unter einem bestimmten kulinarischen Thema stehen, geplant wie etwa eine Spargel- oder eine Wildwoche. Und zu besonderen Anlässen gibt es auch im Restaurant etwas Besonderes: So wird zum Valentinstag etwa ein "Dinner for Two" angeboten.

Bei den Waren für die Gerichte legen die beiden Hotelbetreiber Wert darauf, dass diese möglichst aus der Region kommen. So haben sie zum Beispiel schon eine Kooperation mit dem Landhof von Frieder Blum oder mit Wein Mahler aus Sennfeld.

Der regionale Bezug ist den beiden, die zuvor in Niedersachsen bei Hannover lebten, wichtig. "Wir kommen beide ursprünglich vom Dorf. Wir kennen also das Dorfleben und wissen es durchaus zu schätzen", erzählen sie. Und gerade Sennfeld scheint es ihnen angetan zu haben. "So einen herzlichen Umgang wie hier habe ich noch nie erlebt", freut sich Hagel, die gleich ein Beispiel für die Sennfelder Herzlichkeit parat hat. "Beim Hochwasser in der vergangenen Woche haben viele sofort ihre Hilfe angeboten. Und auch die Feuerwehr hat uns super unterstützt."

Und dann gibt es ja in Sennfeld noch das Schloss – ihr Schloss. "Als wir im November 2019 zum ersten Mal hier waren, haben wir uns gleich in das Schloss mit seinem tollen Park und seiner Lage am Bach verliebt", verrät Hagel.

Dass das Schloss mit seinem Hotel auch für die Gäste eine gewisse Anziehungskraft hat, zeigt der Erfolg der ersten Saison für die jungen Betreiber. Die elf Zimmer mit den 17 Betten waren gut belegt. "Es gab vor allem einige Familienfeiern und Hochzeiten, für die die Nachfrage weiterhin da ist", erklärt Hagel. Für Hochzeiten verfügt das Schloss seit Sommer letzten Jahres über ein eigenes Trauzimmer. Und mit dem eigens eingerichteten Seminarraum und dem großen Park ist das Hotel auch eine attraktive Adresse zur Durchführung von Seminaren.

Außerdem sollen wieder Wellness-Wochenenden angeboten werden – wenn es Corona erlaubt. Und im Sommer wollen Hagel und Meyer einen Biergarten aufmachen, in dem es dann auch Flammkuchen geben soll. Darüber hinaus ist für das neue Restaurant bereits eine Bar in Planung.

Langweilig wird es also nicht. Carina Hagel managt zurzeit den Schlossbetrieb allein, da ihr Lebensgefährte "ganz normal arbeitet", wie sie berichtet. Unterstützt wird sie von "unserer Service-Fee Ildiko Liptak", die bereits seit 20 Jahren im Schloss tätig ist. Nachdem nun mit Besliaga und einer Küchen-Servicekraft der Restaurantbetrieb abgedeckt ist, suchen die beiden Hoteleigentümer gerade nach einer unterstützenden Bürokraft, die als Assistent tätig sein soll.

Zumal Carina Hagel auch noch andere Aufgaben hat: Denn schließlich gibt es seit 14 Monaten mit der kleinen Mia Nachwuchs im Schloss. "Die Gäste kennen Mia inzwischen auch schon", wie Mama Hagel mit einem Lachen erzählt.

Wer also Mia und das neue Restaurant im Sennfelder Schloss kennenlernen will, hat dazu künftig von Mittwoch bis Sonntag ab 17 Uhr die Möglichkeit dazu. Warmes Essen gibt es dann bis 21.30 Uhr, "aber wer will, kann natürlich auch noch gerne länger bleiben", so Hagel. Außerdem gibt es am Sonntag einen Mittagstisch. Für einen Restaurantbesuch gilt die 2G-plus-Regel, Testmöglichkeiten gibt es vor Ort. Wer allerdings gleich heute die Küche im neuen Restaurant ausprobieren will, muss sich noch gedulden, denn zur Eröffnung sind bereits alle Plätze reserviert.

Info: Weiteres gibt es online unter www.schloss-sennfeld.de und bei Instagram und Facebook.