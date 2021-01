Adelsheim. (ahn) Über 17.000 Kubikmeter umbauter Raum mit einer Nutzfläche von über 2700 Quadratmetern – die Zahlen der neuen Eckenberghalle in Adelsheim sind beeindruckend. Doch das ist nicht nur auf dem Papier der Fall. Steht man mitten in der neuen Halle, die langsam, aber sicher Formen annimmt, werden die Ausmaße des knapp elf Millionen Euro teuren Großprojekts erst recht deutlich. Bürgermeister Wolfram Bernhardt und der leitende Architekt Bertold Nohé vom gleichnamigen Architekturbüro aus Fahrenbach stellten die neue Halle bei einem Rundgang vor.

"Die Fertigstellung ist für den September geplant", informierte Nohé. "Da darf dann aber auch nichts mehr dazwischenkommen." Trotz der Corona-Pandemie, durch die es besonders bei einigen Zulieferern Schwierigkeiten gegeben hätte, schreiten die Arbeiten zügig voran.

Die Arbeiten in der Eckenberghalle schreiten zügig voran. Foto: Andreas Hanel

"Der Innenputz ist so weit fertig", so Nohé. Parallel würden die Arbeiten für den Estrich vorbereitet. Das bedeutet auch: Die Fußbodenheizung, die im Großteil des Gebäudes verlegt wird, muss vorher installiert werden. "In zwei Wochen soll sie drin sein", sagte der Architekt.

Diese wird dann über ein Nahwärmeverbund zwischen der neuen Halle und der angrenzenden Martin-von-Adelsheim-Schule versorgt. "In der Schule steht ein Blockheizkraftwerk und ein großer Gas-Brennwertkessel." Ersterer sei besonders geeignet, wenn viel warmes Wasser gebraucht werde. Wie also etwa für die Nutzung der Duschen in der Halle. Darüber hinaus liefere das Lüftungssystem in der Halle eine "nahezu 100-prozentige Wärmerückgewinnung".

Doch das Heizsystem ist nicht der einzige Synergieeffekt zwischen der Schule und der neuen Halle. Neben dem großen Foyer mit behindertengerechter Toilette, Garderobe und Theke befindet sich ein multifunktionaler hauswirtschaftlicher Bereich mit Küche. "Bei dieser wurde vermehrt Augenmerk auf die Schule gelegt. Denn hier wird dann etwa fünfmal in der Woche gekocht, während große Veranstaltungen in der Halle, bei denen man die Küche braucht, nicht so oft stattfinden", erklärt Nohé. Außerdem werde dann das Essen in den meisten Fällen sowieso von einem Catering-Service geliefert. Deshalb hat die Küche nicht nur einen direkten Zugang zur Halle, sondern auch einen von außen für Anlieferungen. Außerdem gibt es noch einen Kühlraum und einen abgetrennten Spülbereich.

Neben diesem hauswirtschaftlichen Bereich kann auch der Bühnenbereich als Klassenzimmer genutzt werden. Möglich wird dies durch eine Faltwand, die bei Bedarf die 100 Quadratmeter große Bühne von der eigentlichen Halle abtrennt. "Diese ist schalldämmend und verhindert natürlich auch, dass zum Beispiel Bälle bei der Nutzung der Sporthalle auf die Bühne fliegen." Theoretisch könnte so also eine Klasse Sportunterricht haben, während eine andere Klasse auf der Bühne Musikunterricht hat oder etwa einen Tanz oder ein Theaterstück einübt.

Für die Aufführungen braucht es dann natürlich eine geeignete Technik. "Die Bühnen- und Lichttechnik ist auf dem neuesten Stand", informierte der Architekt. "Sie bietet einige Möglichkeiten, ist jetzt aber auch nicht übertrieben." Außerdem könne sie von verschiedenen Regieräumen aus gesteuert werden.

Hinter der Bühne befindet sich ein barrierefreier Zugang, über den man auf die Bühnenebene gelangt und der gleichzeitig als Flucht- und Rettungsweg dient. Neben dem Haupteingang, der ins Foyer führt, gibt es noch zwei weitere Eingänge, einen für Sportler und einen für die Schüler.

Über Letzteren gelangt man in das Obergeschoss, in dem drei Klassenzimmer für die Martin-von-Adelsheim-Schule untergebracht sind – natürlich alle mit Internetanschluss. Und diese "müssen spätestens bis zum neuen Schuljahr fertig sein".

Oben befinden sich darüber hinaus separate sanitäre Einrichtungen für die Schule, behindertengerechte Toiletten sowie vier Umkleiden für Mannschaften und zusätzlich noch zwei separate Umkleidemöglichkeiten für Lehrer, Trainer oder Schiedsrichter.

Zum Hallenbereich hingewandt gibt es im Obergeschoss eine Galerie, die – etwa für Zuschauer bei Spielen – auch bestuhlt werden kann.

Unter dieser Empore verläuft ein Parallelflur zur eigentlichen Halle. Dieser verbindet das Foyer mit dem Bühnenbereich und bietet Zugang zu Toiletten, zu den Geräteräumen und zu einem Stuhllager. Außerdem ist über diesen Flur natürlich auch die Halle erreichbar.

Diese ist 850 Quadratmeter groß und kann durch herunterfahrbare Trennwände in drei Felder geteilt werden. Die Decke ist hauptsächlich aus Holz gebaut. "Das haben wir bewusst so gemacht", meinte Nohé. Denn die Fichtenpaneelen hätten sowohl eine raumakustische als auch eine wärmedämmende Funktion. "Außerdem war es uns wichtig, heimische, nachwachsende Materialien zu verwenden", so Nohé

Mittags scheint die Sonne in die Halle – Richtung Süden zur oberen Eckenbergstraße hin ziert nämliche eine Glasfront das Gebäude. "Wir haben dabei Wert darauf gelegt, dass die Halle transparent ist", erklärte der Architekt. Daran wird auch die Prallwand, die rund um den Hallenbereich gehen wird, nichts ändern. Denn zur Südseite hin wird diese aus Glas sein.

Jedes der drei Hallenfelder ist autark erschließbar, zum Beispiel auch von außen. Diese drei Türen werden künftig auf eine gepflasterte Fläche im Außenbereich führen. "So kann man bei Veranstaltungen auch einmal rausgehen, um sich etwa in der Pause die Beine zu vertreten", meinte Nohé.

Im Außenbereich hinter der Halle zur Martin-von-Adelsheim-Schule hin entsteht ein Bereich, der zum Beispiel als Freiluft-Klassenzimmer genutzt werden kann. Parkmöglichkeiten wird es dann dort, wo zurzeit noch die alte Halle steht, geben.

"Uns ist sehr wohl bewusst, dass die Baumaßnahmen eine große Belastung für die Anwohner bedeuten. Wir sind sehr dankbar dafür, dass sie diese ertragen", sagte Bürgermeister Wolfram Bernhardt abschließend.