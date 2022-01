Der Bauzaun und die Container vor der neuen Eckenberghalle werden noch eine Weile stehen. In den nächsten Wochen sollen die letzten Arbeiten abgeschlossen werden. Foto: Andreas Hanel

Adelsheim. (ahn) "Die Fertigstellung ist für die letzte Januar-Woche vorgesehen. Ich denke, wir werden diesen Termin hinbekommen." Das war im Oktober der Stand bezüglich der neuen Eckenberghalle, wie Architekt Bertold Nohé vom gleichnamigen Architekturbüro aus Fahrenbach damals in der Gemeinderatssitzung informierte. Doch wie es gerade im Baugewerbe mehr oder weniger die Regel ist, wurde auch der Hallenneubau Opfer von coronabedingten Lieferengpässen. Es gab "Lieferschwierigkeiten einzelner technischer Komponenten", wie Bürgermeister Wolfram Bernhardt auf RNZ-Anfrage mitteilte. Die Fertigstellung der Halle muss deshalb verschoben werden. "Aber bis zur offiziellen Einweihung am 6. Mai wird sie fertig", versicherte das Stadtoberhaupt.

Dann stehen über 2700 Quadratmeter Nutzfläche zur Verfügung. 850 Quadratmeter davon nimmt der Hallenbereich ein. Dieser kann durch herunterfahrbare Wände in drei Felder aufgeteilt werden. Zur Südseite hin – also zur Oberen Eckenbergstraße – steht eine großflächige Glasfront. Die Glasaußenfassade wurde bereits am Dienstag abgenommen.

Auch die Außenanlage im rückwärtigen Bereich der neuen Eckenberghalle kann sich sehen lassen. Foto: Andreas Hanel

Ein Tag zuvor wurde die Küche geliefert, die nun eingebaut wird. Sie ist Teil eines multifunktionalen hauswirtschaftlichen Bereichs. Die Küche wird vor allem von Schülern genutzt, die hier ihre Kochkünste unter Beweis stellen können – und dabei natürlich einiges über gesunde Ernährung lernen. Die Küche verfügt nicht nur über einen direkten Zugang zum Hallenbereich, sondern ist auch von außen gut zu erreichen – etwa wenn ein Catering-Service das Essen liefert. Nahrungsmittel können im Kühlraum gelagert werden, außerdem gibt es noch einen abgetrennten Spülbereich.

An die Küche schließt sich ein großes Foyer mit behindertengerechter Toilette, Garderobe und Theke an. Hier muss noch die Decke abgehängt werden. Dies soll im Laufe des Februars über die Bühne gehen.

Apropos Bühne: Eine solche hat die neue Halle natürlich auch. 100 Quadratmeter ist sie groß und kann auch als Klassenzimmer genutzt werden. Mittels einer schalldämmenden Faltwand kann die Bühne von der Halle abgegrenzt werden.

Im Bühnenbereich sowie beim Geländer und Boden im Treppenhaus mussten noch Schlosserarbeiten vorgenommen werden. Diese wurden im Laufe dieser Woche abgeschlossen. Anschließend muss noch gefliest werden.

Als eine der letzten Baumaßnahmen ist der Raum neben dem Eingang links dran: Hier wird nämlich Parkettboden verlegt. Da hier die Gefahr einer Beschädigung während der Bauphase allerdings groß ist, soll der Parkettboden erst gegen Ende der Baumaßnahme reinkommen.