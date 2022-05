Adelsheim. (pol/mare) Ein 43-jähriger Motorradfahrer ist knapp zwei Wochen nach einem Unfall bei Roigheim gestorben. Das teilt die Polizei mit.

Er war am Montag, 25. April, gegen 5.15 Uhr bei starkem Nebel von der Landesstraße zwischen Roigheim und Sennfeld abgekommen. Neben der Fahrbahn rutschte das Motorrad in die Grasböschung, wo es mit einem Baumstumpf kollidierte. Das Motorrad und dessen Fahrer überschlugen sich.

Der 43-Jährige war mit schweren Verletzungen in ein Krankenhaus gebracht worden. Am Donnerstag ist der Mann an seinen Verletzungen in einem Krankenhaus verstorben.