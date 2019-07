Adelsheim-Leibenstadt. (pol) Große Aufregung herrschte in der Nacht von Freitag auf Samstag in Leibenstadt. Dort geriet gegen Mitternacht in der Vorstadtstraße eine Scheune in Brand. Glücklicherweise war die Feuerwehr schnell vor Ort. Durch deren rasches Eingreifen konnte nämlich ein Übergreifen auf das angebaute Wohnhaus verhindert werden.

Die Scheune brannte allerdings nieder. Nach ersten Schätzungen dürfte die Schadenshöhe mindestens im sechsstelligen Bereich anzusiedeln sein. Personen kamen zum Glück nicht zu Schaden.

Warum das Feuer ausgebrochen ist, ist bis jetzt noch ungeklärt. Allerdings kann eine eventuelle Brandstiftung nicht ausgeschlossen werden, wie die Polizei in einer Pressemitteilung informierte. Aus diesem Grund hat sich auch die Kriminalpolizei der Sache angenommen und die Ermittlungen übernommen. Die Feuerwehren aus Adelsheim, Osterburken, Buchen und Leibenstadt waren mit über 100 Einsatzkräften vor Ort.