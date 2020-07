Die nachträgliche Vergabe für die Arbeiten an der Außenanlage der neuen Eckenberghalle sowie am Pausenhof der Martin-von-Adelsheim-Schule und am Übergang zur Schule war der Stein des Anstoßes für Bürgermeisterstellvertreter Edgar Kraft. Foto: Andreas Hanel

Adelsheim. (ahn) Dies sei ein "ganz schlechter Stil" – so lautete einer der Vorwürfe aus den Reihen der SPD in Richtung des stellvertretenden Bürgermeisters Edgar Kraft, der bei der Gemeinderatssitzung am Montag in der Sennfelder Festhalle zuvor für Aufregung gesorgt hatte. Auslöser war eine Eilentscheidung, die Bürgermeister Wolfram Bernhardt getroffen hatte. Mit dieser wurden die zeitnah auszuführenden Arbeiten für unter anderem die Gestaltung der Außenanlage an der neuen Eckenberghalle nachträglich an die Firma Heizmann (Osterburken) für 836.626 Euro vergeben. Stadtrat Edgar Kraft verlieh nun in der Gemeinderatssitzung seinem Unmut besonders über die Art und Weise, wie diese Entscheidung zustande gekommen ist, Ausdruck. Diese könne er als Bürgermeisterstellvertreter und langjähriger Stadtrat nicht gutheißen.

Doch wie war es überhaupt zu dieser Entscheidung gekommen? Wie Bürgermeister Wolfram Bernhardt unter dem Tagesordnungspunkt "Bekanntgaben" aus Gründen der Transparenz ausführlich darlegte, habe der Gemeinderat in der öffentlichen Sitzung am 18. Mai dieses Jahres einstimmig beschlossen, die alte Eckenberghalle abzureißen und das Büro Sack und Partner (Adelsheim) mit der Gestaltung des Außengeländes inklusive des Pausenhofs der Martin-von-Adelsheim-Schule zu beauftragen.

Dies sei vor allem auch aus Zeitgründen so entschieden worden: Denn diese Arbeiten müssten in den Sommerferien erledigt werden, da die Schule den Pausenhof nach den Sommerferien wieder benötige, und die weiteren Gewerke auf Strom, Wasser und Heizung angewiesen seien, die über eine Versorgungstrasse von der Schule zur Halle verläuft. "Ohne diese Versorgungstrasse würden die Bauarbeiten an der Halle über kurz oder lang stillstehen", so der Bürgermeister.

Marco Rieß von Sack und Partner habe in der Mai-Sitzung sowie bei einem Vor-Ort-Termin am 3. Juni, bei dem Edgar Kraft nicht anwesend gewesen sei, die Planung vorgestellt. Bei der anschließenden nichtöffentlichen Abstimmung entschied das Gremium bei einer Enthaltung und einer Befangenheit, dass das vorgestellte Konzept umgesetzt werden soll und dass man dies mit der Firma Heizmann durchführen möchte.

"Dieses einstimmige Ergebnis habe ich als Grundlage für meine Eilentscheidung vom 10. Juni 2020 genommen", erklärte Bernhardt weiter.

Auf Grundlage dieser Eilentscheidung habe der Planer der Firma Heizmann ein Leistungsverzeichnis vorgelegt. Diese habe dann am 7. Juli ein Angebot eingereicht. "Gleichzeitig übermittelte die Firma der Verwaltung ein Schreiben, dass sie bis zum 10. Juli 2020 eine Entscheidung benötigen, ob die geplanten Arbeiten am 20. Juli 2020 begonnen werden sollen – was auch seitens der Martin von Adelsheim Schule als ideal erachtet wird", führte das Stadtoberhaupt aus. Am 8. Juli seien dann die Fraktionssprecher unterrichtet worden.

Edgar Kraft legte in seiner kritischen Stellungnahme in der Gemeinderatssitzung dar: "Es stellt sich die Frage, warum nicht wie üblich zwei oder drei weitere Bieter zwecks Angebotsabgabe aufgefordert wurden. Nur damit wäre ein Preiswettbewerb möglich gewesen und das wirtschaftlichste Angebot hätte den Zuschlag erhalten." Dies sei bei der angespannten Haushaltslage und einem Auftragsumfang von rund 837.000 Euro "ein klares Versäumnis".

Bereits im Juni 2019 sei bei einem Vorort-Termin festgelegt worden, dass der Pausenhof erneuert werden müsse. "Damit waren alle notwendigen Grundlagen bekannt, um die Außenanlage der Halle und den Pausenhof rechtzeitig vor den Sommerferien auszuschreiben", so Kraft.

Er habe bei der Fraktionsbesprechung am 8. Juli dieses Jahres um Einsichtnahme in das Angebot gebeten. Wie ihm mit Verweis auf die Gemeindeordnung mitgeteilt worden sei, müsse die Akteneinsicht mit der Unterschrift eines Viertels der Stadträte schriftlich beantragt werden. "Ich finde es im Hinblick auf eine gemeinsame Zusammenarbeit zum Wohl unserer Heimatstadt äußerst bedauerlich, dass die Einsichtnahme erst nach schriftlichem Antrag gewährt wird", sagte der stellvertretende Bürgermeister abschließend, bevor er eben diesen Antrag vorlegte, während vor allem die Mitglieder der SPD ihren Unmut und ihr Unverständnis darüber bekundeten.

Bürgermeister Wolfram Bernhardt teilte auf Anfrage der RNZ mit, dass nach Paragraf 24 der Gemeindeordnung einem einzelnen Gemeinde- oder Stadtrat kein Einblick in solche Dokumente gegeben werden dürfe. Zudem hätte es für ihn aus Zeitgründen keine Alternativen gegeben. Angebote von mehreren Firmen einzuholen, hätte zu lang gedauert. Das Risiko, dass die Baustelle stillgelegt worden wäre, sei zu hoch gewesen.

Außerdem habe die Firma Heizmann bereits unterschiedlichste Arbeiten im Außenbereich erledigt. Käme nun eine weitere Firma ins Spiel, könnte dies bei Fragen der Gewährleistung zu Problemen führen, da sich unter zwei Parteien nur schwierig ein Verantwortlicher ausmachen lassen werde. Darüber hinaus betonte er, dass seine Entscheidung völlig vergaberechtskonform sei. Dennoch habe man, um sicher zu gehen, die Vergabe- und Vertragsordnung für Bauleistungen intensiv studiert und die entsprechenden Stellen mit der Kommunalaufsicht beim Landratsamt einbezogen.

Natürlich sei es unglücklich, dass man nicht schon vorher die Arbeiten vergeben habe, sagte Bernhardt weiter. Doch bei der Baustellenentwicklung an der neuen Halle gebe es noch viele Fragezeichen, vieles davon reiche weit in die Vergangenheit zurück. Dies müsse man nun aufbereiten. Auf diese Fragezeichen wollte das Stadtoberhaupt nicht näher eingehen, allerdings habe er bereits die Gemeindeprüfungsanstalt beauftragt, entsprechende Untersuchungen anzustellen, damit diese Fragen lückenlos beantwortet werden können. – Man darf also gespannt sein ...