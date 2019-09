Adelsheim. (joc) Eine erfolgreiche Premiere hatte Bürgermeister Wolfram Bernhardt am Montag, denn erstmals leitete das neue Stadtoberhaupt eine Sitzung des Gemeinderats. Noch mit ein wenig Lampenfieber aber ruhig und souverän führte er durch die Tagesordnung. In harmonischer Runde wurden dabei vom Gemeinderat ausnahmslos einstimmige Entscheidungen gefällt.

Unmut aus den Reihen der Zuhörer und des Gemeinderats richtete sich an diesem Tag lediglich gegen den ausgeschiedenen Bürgermeister Klaus Gramlich. Dessen selektive Auswahl der Gäste bei seiner Verabschiedungsfeier auf Kritik stieß.

In der Bürgerfragestunde machte Landwirt Röcker nochmals auf die Situation auf dem Wemmershof aufmerksam. Der Weg sei noch nicht so, wie man es sich vorstelle, sagte er. Bürgermeister Bernhardt erwiderte, dass er sich in den nächsten Tagen mit der Flurbereinigung zusammensetzen werde und man dabei diese Frage behandeln werde.

Der frühere Stadtrat Gerd Berger fragte als Zuhörer an, warum die Bevölkerung nicht zur Verabschiedungsfeier des ausgeschiedenen Bürgermeisters Klaus Gramlich eingeladen worden sei und wer dies zu verantworten habe. Der amtierende Bürgermeister Bernhardt und Bürgermeisterstellvertreter Kraft antworteten, dass die Einladungsliste allein von Klaus Gramlich erstellt worden sei.

In diesem Zusammenhang fragte Stadtrat Gaukel später nach, dass man wissen wolle welche Kosten hier für die Stadt angefallen seien. Dies vor dem Hintergrund, dass die Verabschiedung eher den Charakter einer privaten Veranstaltung hatte mit handverlesenen Gästen.

Ein anderer Bürger machte auf die Lage im Rittersbrunnen aufmerksam, wo nach einem Wasserrohrbruch weiterhin ein großes Loch klaffe. Bauamtsleiter Funk räumte ein, dass dies schon ein Ärgernis sei. Die beauftragte Firma habe sich hier leider als unzuverlässig erwiesen. Man arbeite aber an einer Lösung.

Die Adelsheimer Bürgerin Ingeborg Bertin ist 2013 kinderlos verstorben und hat nahezu ihr gesamtes Vermögen der Stadt Adelsheim hinterlassen. Testamentsvollstrecker Heinz Dollinger informierte am Montag im Gemeinderat über das Vermächtnis der Toten. Einschließlich des Hauses der Verstorbenen in der Lachenstraße 32 wurde das Vermögen - nach Abzug der Kosten – auf circa 250.000 Euro beziffert.

Das Haus allein wurde von einem Schätzer auf 140.000 Euro taxiert. Bürgermeister Wolfram Bernhardt und Stadtrat Sauter würdigten das Vermächtnis der Verstorbenen, das sicher Seltenheitswert habe. Der Gemeinderat sprach sich geschlossen für den Verkauf des Gebäudes aus. Und der gesamte Ertrag soll in eine noch zu gründende unselbstständige Stiftung übergehen. Die künftige Verwendung des Stiftungsvermögens werde dann von Heinz Dollinger überwacht.

Kämmerer Rainer Schöll stellte danach die Bedarfsplanung für die Kindertageseinrichtungen in der Gesamtstadt Adelsheim vor, die der Gemeinderat auch einstimmig beschloss. Demnach stünden in den drei kirchlichen Kindergärten insgesamt 163 Plätze für Kinder über drei Jahre zur Verfügung. Benötigt würden aktuell 133 Plätze. Die freien Plätze könnten für eine altersgemischte Betreuung ab zwei Jahren genutzt werden. Angesichts steigender Kinderzahlen werde man in Adelsheim, so Schöll weiter, aber alle Hände voll zu tun haben, die Betreuungsquote künftig zu erfüllen. Angesichts andernorts bereits angestrebter Kindergartenneubauten meinte er: "Da werden wir auch tätig werden müssen!"

Der Gemeinderat gab am Montag einstimmig grünes Licht für weitere Freiwilligkeitsleistungen für das Progymnasium am Eckenberg-Gymnasium (EBG). Konkret wird sich die Stadt an der Anschaffung eines Fahrzeugs für Schneeräum-, Kehr- und Mäharbeiten beteiligen. Die Gesamtkosten belaufen sich auf 26.500 Euro, der städtische Anteil beträgt 12.000 Euro.

Die Neuanschaffung war notwendig geworden, weil der bisher eingesetzte Traktor schon elf Jahre alt ist und zunehmend störanfälliger wurde. Das Fahrzeug wird am EBG eingesetzt für die Bewirtschaftung des zehn Hektar großen Schulgeländes mit einem Höhenunterschied von bis zu 20 Metern und elf Gebäuden sowie verzweigten Wegen.

Im Schuletat 2019 des Progymnasiums stehen nach Übertragung von Mitteln aus dem Jahr 2018 (10.000 Euro) sowie der Erhöhung der Sachkostenbeiträge (12.012 Euro) insgesamt 88.244 Euro zur Verfügung. Ausgegeben wurden 2019 bislang 29.891 Euro für Freiwilligkeitsleistungen davon 17.610 Euro.

Die Stadt Adelsheim hat das Flurstück 3026, Hergenstadter Straße 3, in der Adelsheimer Kernstadt im Jahr 2018 erworben und möchte eine Teilfläche einer modernen baulichen Nutzung zuführen. Das dort befindliche ältere Wohnhaus soll abgerissen werden. Die neue bauliche Nutzung konzentriert sich auf den unteren Bereich des Grundstücks, während die steile Grünfläche im oberen Bereich als solche erhalten bleiben soll.

Um die moderne Bebauung des Teilbereichs zu erreichen, hat die Stadt Adelsheim im Mai einen Investorenwettbewerb im offenen Bewerbungsverfahren ausgelobt. Bei Abgabeschluss, Ende August, lagen zwei Angebote von Investoren vor.

Die Verwaltung schlug die Bildung eines Vorauswahlgremiums vor, das nach Prüfung der eingegangenen Angebote einen Ergebnisvorschlag erarbeiten und dem Gemeinderat zur Entscheidung vorlegen soll. Am Montag wurde dieses Gremium gebildet. Ihm gehören alle vier Fraktionssprecher der im Adelsheimer Gemeinderat vertretenen Parteien, der Bürgermeister und die Amtsleiter Steinbach und Funk an.

Beurteilungskriterien für die Vergabe sind: Realisierte Wohn-/Nutzfläche, Architektur, Anzahl der Wohnungen, Kaufpreis (jeweils 20 Prozent) sowie ein Mix an Wohnungsgrößen und Barrierefreiheit (jeweils zehn Prozent).

Die Entscheidung über die Vergabe soll in der Oktober-Sitzung des Gemeinderats erfolgen. Dem Sieger wird eine Realisierungszeit von 24 Monate bis zum Baubeginn und 48 Monate bis zur Fertigstellung eingeräumt.

Der Anfang 2019 zunächst provisorisch angelegte Parkplatz zwischen Eckenberg-Gymnasium und Eckenberghalle soll dauerhaft erhalten bleiben. Dies beschloss der Gemeinderat am Montag einstimmig. Voraussetzung für die Beibehaltung der Parkplatzfläche ist eine Genehmigung für eine Waldumwandlung (nach § 9 Landeswaldgesetz). Der entsprechende Antrag werde bei der zuständigen Behörde gestellt.

Angesprochen wurde auch die Situation im Stadtgarten, wo zunächst neue Fitnessgeräte installiert wurden, um sie danach wieder zu entfernen und schließlich nach erfolgter Befestigung des Untergrunds wieder einzubauen. "So etwas kostet doch zusätzliches Geld", kritisierte Gaukel. Bauamtsleiter Funk antwortete, dass dies auf Geheiß des früheren Bürgermeisters geschehen sei.