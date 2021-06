In der Hergenstadter Straße werden im Herbst ab der Beethovenstraße die Kanäle und die Wasserleitungen ausgetauscht. Dafür wird die Straße abschnittsweise vollgesperrt. Foto: A. Hanel

Adelsheim. (ahn) Fährt man auf der Hergenstadter Straße aus Adelsheim heraus, liegt rechter Hand das Baugebiet "Steinäcker rechts". Dieses soll im nächsten Jahr erschlossen werden. Da das Oberflächen- und Schmutzwasser über die vorhandenen Kanäle abgeleitet werden, die dafür nicht ausreichend dimensioniert sind, stehen ab September in der Hergenstadter Straße Kanalaustauscharbeiten an. Was dies für den Verkehr und die Anwohner bedeutet, stellte Marco Rieß vom Ingenieurbüro Sack und Partner aus Adelsheim dem Gemeinderat vor.

"Die vorhandene Abwasserleitung mit einem Durchmesser von 400 Millimetern muss durch eine Stahlbetonrohrleitung, die einen Durchmesser von 600 Millimeter hat, ausgetauscht werden", so Rieß. "Damit kann auch das Baugebiet ,Steinäcker links‘ mit 35 bis 40 Bauplätzen entwässert werden." Auf dem 220 Meter langen Abschnitt ab der Beethovenstraße Richtung Hergenstadt würden zusätzlich die Wasserleitung sowie im Straßenbereich die Hausanschlussleitungen ausgetauscht. Anschließend werde eine neue Asphaltdeckschicht aufgebracht.

Für die Arbeiten müsse die Hergenstadter Straße abschnittsweise vollgesperrt werden, berichtete Marco Rieß. Geplant seien vier Abschnitte, die ersten drei sollen bis zum 22. Dezember dieses Jahres und der vierte bis 15. April nächsten Jahres fertiggestellt sein.

"Die Umleitung verläuft dann über den Modellflugplatz und den Hochbehälter. Das ist die einzige Möglichkeit, es geht nicht anders", so Rieß. Auch deshalb werde man versuchen, den Firmen "Dampf zu machen" und die Sperrung auf eine Minimum zu begrenzen. Pro Abschnitt seien etwa drei bis vier Wochen geplant.

Auf Nachfrage von Stadtrat Bernd Hofmann (SPD), wie die Situation in der Beethovenstraße, die ja eine Sackgasse ist, während der Sperrung bezüglich Müllabfuhr und eventueller Notfälle aussehe, sagte Rieß, dass die Mülleimer von der bauausführenden Firma an einen Sammelplatz gebracht würden. Für Notfälle müssten sowieso Platten bereitgehalten werden, über die die Rettungsfahrzeuge fahren könnten.

Die Gesamtkosten liegen laut Marco Rieß bei 765.000 Euro, dabei entfielen 575.000 Euro auf die Abwasser-Maßnahme, 160.000 Euro auf die Wasserversorgung und 30.000 Euro auf die Ausbesserung der Feldwege, über die die Umleitung verlaufe.

Der Gemeinderat war sich einig, stimmte dem Planentwurf zu und beauftragte das Ingenieurbüro Sack und Partner, das Bauvorhaben umzusetzen.