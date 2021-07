Adelsheim. (joc/ahn) Cem Özdemir ist ein politisches Aushängeschild der Partei Bündnis 90/Die Grünen. Im Jahr 1994 gehörte er zu den ersten Bundestagsabgeordneten mit türkischen Eltern. Von November 2008 bis Januar 2018 war er Bundesvorsitzender seiner Partei und grüner Spitzenkandidat für die Bundestagswahl 2017. Am Mittwoch war das politische Schwergewicht zu Gast in Adelsheim. Bei einem Besuch in der Jugendvollzugsanstalt Adelsheim (JVA) machte er sich ein Bild vom Strafvollzug im Bauland. Am Abend traf er sich dann mit Kommunalpolitikern der Grünen im Schloss in Sennfeld. Vor dem herrlichen Ambiente des Schlosshofs sprach die RNZ mit dem Grünen-Spitzenpolitiker:

Hintergrund Cem Özdemir ist 55 Jahre alt. Der Politiker ist mit der aus Argentinien stammenden Journalistin Pia Maria Castro verheiratet, das Paar hat zwei Kinder. Özdemir ist seit seiner Jugend Vegetarier und Fan des VfB Stuttgart. Özdemir wurde in Urach geboren. Seine Eltern waren 1961 als Gastarbeiter aus der Türkei nach Deutschland gekommen. Özdemir wuchs als [+] Lesen Sie mehr Cem Özdemir ist 55 Jahre alt. Der Politiker ist mit der aus Argentinien stammenden Journalistin Pia Maria Castro verheiratet, das Paar hat zwei Kinder. Özdemir ist seit seiner Jugend Vegetarier und Fan des VfB Stuttgart. Özdemir wurde in Urach geboren. Seine Eltern waren 1961 als Gastarbeiter aus der Türkei nach Deutschland gekommen. Özdemir wuchs als Einzelkind auf und absolvierte nach der Mittleren Reife an der Realschule in Urach bis 1987 in Reutlingen eine Ausbildung zum Erzieher. Anschließend erwarb er die Fachhochschulreife an der Fachoberschule in Nürtingen und absolvierte ein Studium der Sozialpädagogik an der Fachhochschule für Sozialwesen Reutlingen. Mit 18 Jahren nahm er die deutsche Staatsangehörigkeit an. Sein Studium schloss er 1994 als Diplom-Sozialpädagoge (FH) ab. Während des Studiums war er als freier Journalist für den Reutlinger General-Anzeiger und ein Lokalradio tätig. 1981 wurde Özdemir Mitglied von Bündnis 90/Die Grünen. Er hat seine politische Heimat im Grünen-Kreisverband Ludwigsburg. Von 1989 bis 1994 war er im Grünen-Landesvorstand von Baden-Württemberg. 1994 gehörte er zusammen mit der Sozialdemokratin Leyla Onur zu den ersten Bundestagsabgeordneten mit türkischen Eltern. Von November 2008 bis Januar 2018 war er Bundesvorsitzender seiner Partei und zusammen mit Katrin Göring-Eckardt grüner Spitzenkandidat für die Bundestagswahl 2017. joc/ahn

[-] Weniger anzeigen

Herr Özdemir, waren Sie schon ein paar Mal in der Region zu Gast?

Ja, häufiger, zumeist bei politischen Veranstaltungen, etwa beim Politischen Aschermittwoch in Mosbach. Darüber hinaus verbindet mich einiges mit Hans-Detlef Ott und Klaus Brauch-Dylla, Mit ihnen habe ich bei einem Projekt in Bosnien zusammen gearbeitet. Dieser Kontakt ist nie abgerissen.

Gefällt es Ihnen hier?

Ja, sehr. Heute habe ich das Sennfelder Schloss für mich entdeckt. Es ist wunderschön. Solche Schmuckstücke gibt es bei Ihnen in der Region sehr viele, aber auch die Landschaft ist reizvoll.

Besteht ein enger Kontakt zu den hiesigen Grünen?

Ja, natürlich, wir kennen uns sehr gut.

Schätzen Sie deren Arbeit, die ja quasi Pionierarbeit im "schwarzen Land" leisten …

Das letzte Mal war es ja hauchdünn. Unser Kreisverband hat einen engagierten und guten Wahlkampf gemacht. Das war toll, und der Zugewinn an Stimmen war ja für uns Grüne auch enorm. Und das, obwohl die CDU hier mit Peter Hauk einen sehr erfahrenen Politiker als Kandidaten hatte.

Land:

Karlsruhe, Mannheim oder Heidelberg, der Vorwurf hierzulande lautet oft, dass die Grünen sich in Nordbaden vorwiegend für die Ballungszentren einsetzen, weil dort ihre Wähler sitzen. Was entgegnen Sie dem?

Das war früher vielleicht mal so. Wir haben auch fernab der Zentren einen großen Mitgliederzuwachs und eine steigende Zahl von Leuten, die uns gut finden. Wir sind längst eine Partei für Stadt und Land!

Winfried Kretschmann ist der einzige grüne Ministerpräsident in Deutschland: Was ist sein Erfolgsrezept?

Winfried Kretschmann ist ein Phänomen. Er ist ein idealer Landesvater, weil er Gruppen einen kann. Die Grünen haben ihm viel zu verdanken. Er hat uns für viele wählbar gemacht, die zuvor nie grün gewählt haben.

Foto: Hanel

Glauben Sie, dass es bald weitere Bundesländer unter grüner Führung geben wird?

So etwas braucht Zeit. In Baden-Württemberg kam das auch nicht über Nacht. Es ist das Ergebnis harter Arbeit und letztlich eng mit dem Namen Winfried Kretschmann verbunden. das lässt sich nicht eins zu eins übertragen. Aber trotzdem bin ich zuversichtlich, dass wir ähnliche Erfolge auch in anderen Ländern erringen können.

Bund:

Klimaschutz ist die Mutter aller Forderungen der Grünen. Können Sie dies etwas präzisieren?

Auch da hält Baden-Württemberg, was andere nur versprechen. Wir sind die Ersten in Bezug auf die Ladeinfrastruktur. Außerdem haben wir das beste Ergebnis bei der CO2-Eingrenzung. Die Zunahme der Wetterphänomene lässt sich eindeutig auf die Klimakrise zurückführen. Wenn man sich vorstellt, welche Kosten die Folgen wie das Aufräumen haben, ist das, was man jetzt in den Klimaschutz investieren müsste, ein "Nasenwässerle", wie man bei den Schwaben sagt. Und: Wohlstand, Wachstum und Klimaschutz lassen sich durchaus miteinander verbinden. Klimaschutz ist nur Hand in Hand mit der Technologie zu machen. Daher sehe ich es als eine immense Chance, wenn Deutschland Weltmarktführer im Klimaschutz wird.

Hintergrund "Was sage ich, um Cem Özedmir zu begrüßen?" Diese Frage stellte sich Andreas Klaffke, Kreisvorsitzender der Grünen, als es sich der prominente Gast aus Schwaben sowie die rund 15 Gäste, darunter auch Bürgermeister Wolfram Bernhardt, im Schloss in Sennfeld am Tisch gemütlich gemacht hatten. Nachdem Klaffke das Fehlen von Charlotte [+] Lesen Sie mehr "Was sage ich, um Cem Özedmir zu begrüßen?" Diese Frage stellte sich Andreas Klaffke, Kreisvorsitzender der Grünen, als es sich der prominente Gast aus Schwaben sowie die rund 15 Gäste, darunter auch Bürgermeister Wolfram Bernhardt, im Schloss in Sennfeld am Tisch gemütlich gemacht hatten. Nachdem Klaffke das Fehlen von Charlotte Schneidewind-Hartnagel, die beim Bundespräsidenten einen Termin hatte, sowie das von Amelie Pfeiffer, die den Landrat wählte, erklärt hatte, gab er die Antwort auf seine eingangs gestellte Frage, indem er Özdemir mit einem Spielmacher verglich. "Auch wenn ich als KSC-Fan befürchte, dass du, Cem, VfB-Fan bist." Spielmacher könnten Unternehmen stark beeinflussen, aber auch umgekehrt. In diesem Sinne verlieh Klaffke seiner Hoffnung auf "intensive Kommunikation auf hohem Niveau" Ausdruck, bevor er den "beeindruckenden wertschätzenden Umgang" Özdemirs mit seinen Mitmenschen hervorhob: "Du bist ein Menschenfischer." Wolfram Bernhardt betonte, dass er, nachdem er sich jahrelang mit der politischen Makro-Ebene befasst hatte, bei seinem Wahlkampf um das Bürgermeisteramt in den Gesprächen mit den Menschen den Glauben an die Politik und auch an Europa wiedergewonnen hätte. Und einer, der dies verkörpere, sei Cem Özdemir. Das Besondere Özdemirs machte das Stadtoberhaupt anhand einer Anekdote deutlich, die er beim vorherigen Besuch der JVA in einem Gespräch mit einem Wärter erlebte. "Dieser sagte zu mir: ,Der Özdemir ist ein besonderer Mensch. Der hört einem zu. Es ist beeindruckend, dass es solche Menschen in der Politik gibt.‘"

[-] Weniger anzeigen

Wenn Sie zwei oder drei weitere Schwerpunktthemen grüner Politik herausstellen müssten. Welche wären das?

Wir haben das volle Sortiment. Da wir in elf Bundesländern mitregieren, müssen wir uns auch um alle Themen kümmern. Dazu gehört natürlich auch der Klimaschutz. Aber zwischen Umwelt und Wirtschaft gehört kein "oder". Deshalb sind auch Wirtschaftsthemen ganz vorn dabei. Außerdem müssen wir als Grüne es schaffen, die Gesellschaft in der Mitte zusammenzubringen, Gräben zuzuschütten und auch die aufgeheizte Atmosphäre in den sozialen Medien zu beruhigen. Darüber hinaus brauchen wir eine exzellente Infrastruktur für eine durchlässige und gerechte Gesellschaft.

Stichwort Bundestagswahl: Wie schneiden die Grünen ab?

Wir müssen die Ärmel hochkrempeln und so kommunizieren, dass die Leute verstehen, dass dies eine Richtungswahl wird. Wir leben in einem großartigen Land – auch mit all unseren Problemen. Deshalb finde ich es ein Privileg, unser Land regieren zu dürfen.

Finale:

Jetzt zur schönsten Nebensache der Welt. Ihr Tipp, wer wird Fußball-Europameister?

Ja, wir sind ja nun leider draußen. Übrigens, wie alle anderen in der so hoch gehandelten Gruppe auch. Frankreich hatte ich zu Beginn hoch eingeschätzt. Das wird auch nix mehr. Aktuell finde ich, dass die Dänen echt Hammer spielen . Geheimfavorit ist für mich aber nach wie vor Belgien.

Letzte Frage, Was machen Sie, wenn sie mal richtig abschalten wollen?

Da kann ich ein ganz aktuelles Beispiel nennen. Ich treffe mich in dieser Woche mit Timo Hildebrand, dem früheren Torwart des VfB Stuttgart. Wir machen zusammen Yoga. Das entspannt herrlich. Und dann fahre ich auch viel Fahrrad.

Da hätten wir einen Tipp für Sie: Wir empfehlen für stressgeplagte Politiker Urlaub im Odenwald und Bauland mit seinen tollen Radwegen ...