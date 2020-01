Adelsheim. (ahn) "Eigentlich spiele ich Fußball, aber jetzt mag ich beides: Fußball und Handball", erklärte Rebekka Fichter, die in die zweite Klasse der Martin-von-Adelsheim-Schule geht. Dabei war der Handballtag, der am gestrigen Freitag dort stattfand, noch gar nicht vorbei. Doch er schien bei Rebekka und ihren Mitschülern großen Eindruck gemacht zu haben. Kein Wunder, denn in der Eckenberghalle waren große Stars zum Anfassen zu Besuch: Drei Handball-Spielerinnen vom Erstligisten und amtierenden deutschen Meister, der SG BBM Bietigheim, nämlich Top-Torjägerin Ann Kynast, die norwegische Kreisläuferin Maren Aardahl sowie Nationalspielerin Luisa Schulze, brachten den Zweit- und Drittklässlern die Grundlagen des Handballs bei.

Dass es Spaß machte, darüber waren sich die Schüler alle einig. "Ich fand es heute ganz toll", sagte etwa Laetitia Roth, und Youssef Alsheikh Moussa, ebenfalls aus der zweiten Klasse, ergänzte: "Es hat mir ganz viel Spaß gemacht, Handball zu spielen." Laurin Bringezu fand die drei aufgebauten Stationen gut, vor allem die letzte, denn "dort haben wir ein Spiel gemacht", erklärte er, wobei er natürlich nicht unerwähnt ließ, dass er fünf Tore geworfen hatte.

Die Stationen beaufsichtigten die drei Handball-Stars sowie unter anderem Peter Dörr, Sportlehrer und Organisator des Handball-Tags. Über ihn kam es auch zustande, dass die drei Bundesligaspielerinnen nach Adelsheim kamen. Denn sein Bruder Bastian Dörr ist bei der SG BBM Bietigheim für Marketing und Kommunikation zuständig.

Die Schüler waren beim Handballtag an der Martin-von-Adelsheim-Schule mit Feuereifer bei der Sache. Foto: Andreas Hanel

Dieser erklärte, was es überhaupt mit dem HBF-Schultag auf sich hat. "HBF steht für ,Handball Bundesliga Frauen‘. Einmal im Jahr gehen Spielerinnen von Vereinen der ersten und zweiten Liga in die Schulen." Die SG BBM Bietigheim sei schon seit fünf Jahren mit von der Partie. "Vor allem wir als deutscher Meister sind in der Pflicht, etwas zu tun", sagte Bastian Dörr, also die Kleinen auf die Sportart aufmerksam zu machen und generell für Handball zu werben. "Fußball dominiert alles. Dabei ist Handball ehrlicher als Fußball", betonte Dörr.

Die Resonanz auf die Besuche an den Schulen sei riesig. "Immer mehr Schulen nehmen teil, der Zuspruch wird immer größer", erklärte Dörr. Vor allem die "Stars zum Anfassen" kämen gut an.

Das bestätigte auch Schulleiter Florian Loser: "Dass Bundesligaspielerinnen und sogar eine Nationalspielerin da sind, ist für unsere Schüler etwas ganz Besonderes und ein großes Erlebnis. Jemanden von außen zu holen, ist immer ein Zugewinn sowohl für die Lehrer als auch für die Schüler." Außerdem sei es "eine tolle Sache", dass die Schüler über den Sport gemeinsam etwas erleben.

Foto: Andreas Hanel

Bei diesen gemeinsamen Erfahrungen lernen die Schüler von den drei Handballerinnen einiges, wie Luisa Schulze berichtete: "Man sieht zwar, dass bei einigen der Umgang mit dem Ball nicht so gut ist, aber die Schüler haben die Vorgaben von uns schnell umgesetzt."

Eigentlich stehen bei den Handballerinnen zur Zeit englische Wochen an. "Wir sind gerade mitten in der Saison und haben mittwochs und samstags Spiele", erklärte die Nationalspielerin. Doch trotz der hohen Belastung finden sie Zeit, an die Schulen zu gehen: "Das machen wir natürlich gerne, vor allem wenn man sieht, wie viel Spaß die Schüler haben", sagte Luisa Schulze.

Als Andenken an den ereignisreichen Tag nahmen die Schüler Autogrammkarten der Stars, ein Erinnerungsfoto, eine Urkunde sowie Eintrittskarten zu einem Spiel der SG BBM Bietigheim mit nach Hause.