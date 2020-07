Adelsheim. (ahn) Die Badesaison fällt in diesem Jahr im Adelsheimer Freibad aus, wie Bürgermeister Wolfram Bernhardt in der Gemeinderatssitzung mitteilte. Ausschlaggebend dafür sei das auferlegte Corona-Konzept für Freibäder. Danach müsse auf der Liegewiese und auch im Becken ein Mindestabstand eingehalten werden, ferner sei die Anzahl der Personen im Wasser begrenzt. Da die Stadt das Freibad jährlich mit 160.000 Euro bezuschusst, habe man auch vor dem Hintergrund klammer Kassen beschlossen, das Freibad in diesem Jahr nicht mehr zu öffnen. "Alle Gemeinderäte bedauern dies zutiefst", sagte Bernhardt. Zumal damit auch für Familien, die dieses Jahr nicht in den Urlaub fahren, keine Abwechslung durch das Freibad geboten werden könne.