Adelheim. (pol/mare) Es ist ein Horrorszenario. Eine Frau steigt aus einem Auto auf der Seite zur Straße aus. Sie achtet nicht auf den Verkehr. Ein anderes Auto fährt vorbei - und erwischt die Frau. Sie wird schwer verletzt. Dies ist am Donnerstagnachmittag in Adelsheim passiert, wie die Polizei mitteilt.

Demnach stieg die 63-jährige Frau um kurz nach 12 Uhr bei der Kreissparkasse in der Marktstraße hinten aus. Sie trat auf die Fahrbahn, wo sie von dem Wagen einer 33-jährigen Frau angefahren wird. Ein Rettungshubschrauber bringt die 63-Jährige in eine Spezialklinik, wo sie nach ersten Informationen um ihr Leben kämpft. Auch die 33-jährige Autofahrerin wird bei dem Unfall leicht verletzt und kommt in ein Krankenhaus.