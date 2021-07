Am Eckenberg-Gymnasium Adelsheim erhielten in diesem Jahr drei Damen den Stober-Preis. Dies sind (von links): Hannah Schöll, Undine Vogelmann und Julia Janny. Foto: zg

Adelsheim. (pm) In jedem Schuljahr dürfen die Gymnasien mit Musikprofil einen oder mehrere Schülerinnen und Schüler für den mit 500 Euro dotierten Preis der Werner-Stober-Stiftung nominieren. Für sehr gute Leistungen im Fach Musik und ein besonderes musikalisches Engagement erhalten in diesem Jahr Hannah Schöll, Undine Vogelmann (beide JS2) und Julia Janny (JS1) vom Eckenberg-Gymnasium den Stober-Preis:

> Hannah Schöll (JS2) begann am Eckenberg-Gymnasium 2012 in der Bläserklasse mit dem Klarinettenspiel. Zusätzlich spielt sie seit dem Jahr 2013 Tenor-Saxofon. In der Schule engagierte sie sich seit Erlernen der beiden Instrumente im symphonischen Blasorchester "Blow Pipes". Je nach Bedarf spielte sie Klarinette oder Tenor-Saxofon. Ab dem Jahr 2017 verstärkt sie außerdem die Big Band mit ihrem Tenor-Saxofon, blieb aber auch den "Blow Pipes" immer treu. 2019 absolvierte sie die Musikmentoren-Ausbildung. Privat engagiert sie sich als Leiterin des Miniorchesters der Feuerwehr- und Stadtkapelle Adelsheim. Des Weiteren gibt sie seit 2020 selbst Klarinettenunterricht. Außerdem ist sie langjähriges Mitglied der Jugendkapelle der Feuerwehr- und Stadtkapelle Adelsheim sowie der Feuerwehr- und Stadtkapelle Adelsheim. Nicht zuletzt nahm sie in den Jahren 2017, 2018 und 2019 am Musikcamp des BDB (Bund Deutscher Blasmusikverbände) teil.

> Undine Vogelmann: Schon lang vor der Schulzeit am EBG entdeckte Undine Vogelmann (JS2) ihre Liebe zum Instrument Harfe. Mit diesem Instrument spielte sie bei zahlreichen Konzerten des Eckenberg-Gymnasiums Solostücke. Am Eckenberg-Gymnasium erlernte sie zwei weitere Instrumente. Undine lernte zunächst in der Streicherklasse des EBG, Violine zu spielen. In dieser Zeit wirkte sie außerdem bei den Burgfestspielen in Jagsthausen mit. In der Mittelstufe begann sie mit der Wahl des Musikprofils, Klavier zu spielen. Sie umrahmte verschiedene Veranstaltungen musikalisch. Auch beim Wettbewerb "Jugend musiziert" nahm sie mehrfach teil.

> Julia Jannys (JS1) musikalische Ausbildung begann bereits im Alter von vier Jahren mit der Violine. Im Rahmen des Bläserklassenunterrichts am Eckenberg-Gymnasium entdeckte sie die Oboe für sich, die sie nun als ihr Hauptinstrument betrachtet. Seit 2017 erhielt sie mehrere erste Preise bei "Jugend musiziert" in den Kategorien Oboe bzw. Duo Oboe und Klavier. Mit der Violine ist sie seit 2015 Mitglied und später Konzertmeisterin im Orchester des Eckenberg-Gymnasiums und im Streichorchester der JMK-Musikschule und schloss im Schuljahr 2018/2019 ihre Ausbildung zur Musikmentorin ab. Seit 2020 ist Julia mit der Oboe Mitglied des Landesjugendorchesters, nachdem sie in den vorherigen Jahren Orchestererfahrung bei der Jungen Philharmonie Neckar-Odenwald sammelte. Auch im EBG-Sinfonieorchester war sie zu hören. Seit 2015 nimmt sie auch zusätzlich Gesangsunterricht im Fach Pop-Gesang und ist langjähriges Mitglied des EBG-Chors.