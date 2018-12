Adelsheim. (pol/run) Auf der B292 zwischen Adelsheim und Oberschefflenz kam es am Donnerstag zu einem schweren Verkehrsunfall. Eine 27-jährige Frau überholte mit ihrem VW von Adelsheim kommend in Fahrtrichtung Oberschefflenz eine vorausfahrende Fahrzeugkolonne bestehend aus mehreren Pkw sowie einem Sattelzug.

In einer langgezogenen Rechtskurve kollidierte sie während des Überholvorgangs mit dem entgegenkommenden Opel eines 79-Jährigen. Infolge des Zusammenstoßes wurden beide Fahrer schwer verletzt und mussten ins Krankenhaus gebracht werden.

Die 76-jährige Beifahrerin im Opel wurde in ihrem Fahrzeug eingeklemmt und ebenfalls schwer verletzt. An den Fahrzeugen entstand Sachschaden in Höhe von ca. 34.000,- Euro. Die Feuerwehren Adelsheim und Schefflenz waren mit 9 Fahrzeugen und 67 Einsatzkräften vor Ort.

Des Weiteren waren zur Versorgung der Verletzten 2 Notärzte sowie 3 Rettungswagen eingesetzt. Für die Dauer der Unfallaufnahme musste die

B292 im dortigen Bereich voll gesperrt werden.