Schon am morgigen Samstag startet das „Stadtradeln 2021“. Bis 11. Juni werden die Adelsheimer, Sennfelder und Leibenstadter für drei Wochen wieder fest in die Pedale treten und am bundesweiten Wettbewerb „Stadtradeln“ teilnehmen. Foto: Jörg Zimmermann

Adelsheim. (zij) Schon am Pfingstsamstag geht es los: Die zweite Auflage des "Adelsheimer Stadtradelns" steht an. Bis Freitag, 11. Juni, werden die Adelsheimer, Sennfelder und Leibenstadter, verstärkt durch Radlerinnen und Radler, die in der Kommune arbeiten, hier einem Verein angehören oder eine Schule besuchen, wieder fest in die Pedale treten und am bundesweiten Wettbewerb teilnehmen.

Die bisherige Resonanz ist riesig, haben sich doch bereits 34 Teams mit mehr als 300 Teilnehmern aus Schulen, Vereinen, Firmen und Behörden angemeldet. Es werden auch Freizeitgruppen und Familien am Start sein, um privat und beruflich möglichst viele Kilometer mit dem Fahrrad zurück zu legen. Dass hier auch Pedelecs zugelassen sind, steigert das Interesse an der Aktion enorm. Weitere Anmeldungen sind auch noch im gesamten Aktionszeitraum möglich.

Im Vordergrund stehen die Gesundheitsförderung, die in Pandemiezeiten einen umso höheren Stellenwert einnimmt, und der Spaß am Fahrradfahren, so Eberhard Belz, Sprecher des Organisationsteams. Aber er hat noch mehr im Sinn: "Ich beschäftige mich mit dem Thema Radmobilität im Alltag schon seit längerem. Es tut sich auch auf politischer Ebene immer mehr, weshalb Stadtradeln neben dem gemeinschaftlichen Kilometersammeln und dem Spaß, sich beim Radfahren in unserer herrlichen Landschaft zu bewegen die Chancen mit sich bringt, die Radinfrastruktur zu verbessern, auch das Bewusstsein bezüglich Mobilität zu verändern. Das ist ja auch Sinn der Aktion", so Eberhard Belz im Gespräch mit der Rhein-Neckar-Zeitung.

"Stadtradeln" ist eine Kampagne vom "Klima-Bündnis", einem Netzwerk europäischer Kommunen in Partnerschaft mit indigenen Völkern, das dringend notwendige lokale Antworten auf den globalen Klimawandel entwickelt. Weitreichendere Ziele sind aber auch mehr Radförderung, mehr Klimaschutz und mehr Lebensqualität in den Kommunen.

Das Thema Mobilität nimmt auch auf politischer Ebene einen immer höheren Stellenwert ein. Auf dem Nationalen Radverkehrskongress in Hamburg Ende April stellte Bundesverkehrsminister Andreas Scheuer den Nationalen Radverkehrsplan 2030 vor (www.nationaler-radverkehrsplan.de). Er soll Deutschland schon bis 2030 zum Fahrradland machen und enthält wichtige Schwerpunkte und Maßnahmen. Die Förderung einer sicheren und lückenlosen Radinfrastruktur, Schaffung von Fahrradparkplätzen, Verbesserung von Verwaltungsstrukturen, Förderung der Ausbildung und einer Fahrradkultur seien stichwortartig genannt.

Der Allgemeine Deutsche Fahrrad-Club e.V. (ADFC) begrüßt diese Maßnahmen, bemängelt aber, dass zu wenige und klare Ziele definiert seien: "Die Zeit bis 2030 ist knapp. Die nächste Bundesregierung muss schnell Gesetze und Regelwerke ändern und für Geld, Know-how und Unterstützung sorgen, damit das Fahrradland auch Wirklichkeit wird", wie der Verein im aktuellen Newsletter schreibt.

Doch zurück in die Baulandkommune, wo das Koordinationsteam verschiedene Challenges und ein abwechslungsreiches Begleitprogramm zusammengestellt hat:

Die Stadtbücherei bietet am Sonntag, 6. Juni, eine Wohnzimmer-Lesung für Jung und Alt an mit Uwe Mayer unter dem Motto "Die Laufmaschine – Zur Erfindung des Fahrrads". Anmeldungen sind möglich unter stadtbuecherei@adelsheim.de

Im Rahmen der Kreativ-Challenge sind Radsportfans jeden Alters eingeladen, "Radelsheims" umweltfreundlichstes Fortbewegungsmittel der Zukunft zu kreieren. Die Ideen können gemalt, gebastelt, mit Draht gebogen, geklebt oder geschraubt werden. Je verrückter, desto besser! Tolle Preise warten auf die originellsten Kreationen. Dazu hat sich der Gewerbeverein bereit erklärt, die Kunstwerke in den Schaufenstern auszustellen.

Im Zentrum stehen natürlich die sportlichen Herausforderungen: Die "Flotte-Flitzer-Challenge" für Radanfänger wartet mit drei kurzen Routen in Adelsheim, Sennfeld und Leibenstadt auf. Wer bis zum Ziel durchradelt, kann einen bunten Button ergattern (solange der Vorrat reicht). Der katholische Kindergarten Don Bosco veranstaltet auf dem Parkplatz am Freibad eine Spielplatz-Rallye und für die "Großen" bieten sich drei Langstrecken-Challenges mit verschiedenen Schwierigkeitsstufen an. Die Termine und die konkreten Aufgaben werden noch bekannt gegeben.

Im Vordergrund für alle steht aber, gemeinsam möglichst viele Radkilometer fürs Klima zu sammeln. Als Motivationshilfe haben verschiedene Sponsoren Spenden nach Erreichen von bestimmten Kilometerstufen in Aussicht gestellt. Das gewissermaßen "erradelte" Geld soll dann für die Förderung der Radinfrastruktur und das Adelsheimer Freibad verwendet werden.

Info: Informationen und Kontaktdaten gibt es unter www.stadtradeln.de/adelsheim. Wer Fragen zum "Stadtradeln" hat, kann sich an das ehrenamtliche Koordinationsteam Tanja Will, Petra Berger oder Eberhard Belz wenden.