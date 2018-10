Adelsheim. (zij) Freundliche Vogelscheuchen, lustig dreinblickende Drachen und Raben, Kürbisgesichter, Pilze, Kastanien, Obst und Gemüse und alles, was der Herbst sonst zu bieten hat, erwartete die Besucher am verkaufsoffenen Sonntag in Adelsheim. Der Tag stand unter dem Motto "Adelsheimer Herbstzauber". Die Baulandstadt wurde an diesem goldenen Herbstsonntag, der schöner nicht hätte sein können, zum Besuchermagneten, und die Gäste wurden beim Anblick der zahlreichen Kunstobjekte im Stadtgebiet verzaubert.

Einmal mehr ist es zahlreichen Bürgern und Gewerbetreibenden, den Schulen, Kindergärten und der Justizvollzugsanstalt gelungen, in einem Gemeinschaftsprojekt unter der Federführung des Gewerbevereins, allen voran Hans-Jörg Besser mit seinem Kreativ-Team, die Innenstadt zu verschönern, um sie bis zum Beginn der Adventszeit noch bunter erscheinen zu lassen.

Der "Herbstzauber" in Adelsheim am Sonntag lockte unzählige Besucher aus nah und fern an. Zur breiten Angebotspalette gehörten unter anderem Autoausstellungen.

Mittlerweile ist das "Kunstprojekt Adelsheimer Herbst" weit über die Grenzen der Stadt hinaus bekannt geworden und lockt alljährlich viele Besucher aus nah und fern an. "Herbstzauber hinter Mauern" war die Kunstausstellung der Jugendvollzugsanstalt in diesem Jahr überschrieben. In verschiedenen Freizeitgruppen waren hinter den Anstaltsmauern wieder Kunstobjekte wie Hexen, Spinnen, Drachen, Vogelscheuchen, Holzbilder, Feen und vieles mehr entstanden. Wie schon seit Jahren, präsentierte die JVA ihre Werke im Bereich des Mühlkanals beim Stadtturm vor ansprechender Kulisse.

Auf der angrenzenden Kirnaubrücke hießen bunte Vogelscheuchen, Spinnen und lustige Raben die Besucher am Ortseingang willkommen. Aus den Schaufenstern der Fachgeschäfte und in der gesamten Stadt lachten bunt bemalte Drachen die Besucher an, und zahlreiche Aktionsstände luden zum Schauen und Mitmachen ein. Für die PS-Begeisterten gab es Autos sowie entsprechendes Zubehör zu bestaunen.

Restlos ausgebucht waren wieder die Standplätze beim Flohmarkt im Hof des Unterschlosses sowie auf dem benachbarten Rossparkplatz. Teils über 100 Kilometer Anreise nahmen einige Flohmarkthändler in Kauf, da es sich herumgesprochen hat, dass es sich in Adelsheim um einen besonderen Flohmarkt handelt.

Zum breit gefächerten Angebotsspektrum für Jung und Alt am Einkaufssonntag gehörten, passend zum Motto "Herbstzauber", auch Auftritte mehrerer Zauberer, die in der Stadt unterwegs waren und die Zuschauer mit ihren Zaubertricks verblüfften.

Auch musikalisch wurde viel geboten. Gesangverein und Drehorgelspieler unterhielten auf den liebevoll herbstlich geschmückten Plätzen und in den Gassen. Die kleinen Besucher hatten viel Spaß beim Mostpressen; ihnen schmeckte der frisch gepresste Süßmost am Stand des Landesschulzentrums für Umwelterziehung vorzüglich. Geschäftswelt und Vereine sorgten für das leibliche Wohl der Besucher auf den prall gefüllten Plätzen.

Kunstobjekte verschiedenster Art wurden beim "Adelsheimer Herbst" präsentiert. Lustige Raben und Vogelscheuchen hießen am Ortseingang die Besucher willkommen.

Besonders schön anzuschauen waren neben den unzähligen Kunstwerken auch über 500 heliumgefüllte Folienballons, die kostenlos an die Besucher verteilt wurden und das Stadtbild in noch bunteren Farben erstrahlen ließen.

Bereichert wurde das Programm von Schülern der Martin-von-Adelsheim-Schule mit der Aufführung des Theaterstücks "Bücherhelden" im Schlossgraben sowie von einer Kunstausstellung im großen Sitzungssaal des Rathauses, wo Künstler aus Adelsheim und aus der Partnerstadt Berchères-sur-Vesgre ihre Werke zeigten. Der Bücherflohmarkt der Stadtbücherei, ein Herbstpuzzle des Gewerbevereins, bei dem es Einkaufsgutscheine zu gewinnen gab, Führungen durch Jakobskirche und Heimatmuseum sowie eine Airbrush-Künstlerin, die Tattoos aufspritzte, und eine Ausstellung über Unterricht nach Montessori im Trauzimmer im Rathaus rundeten das Herbstprogramm ab.