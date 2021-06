Daniela Schmidt hat vor einem halben Jahr die Gesamtleitung des evangelischen Kindergartens in Adelsheim übernommen. Sie berichtete über ihre nicht einfache Arbeit in Zeiten von Corona. Silke Haas wird künftig die neue Kinderkrippe leiten, die im Herbst eröffnet werden soll. Im Gespräch mit der RNZ stellten beide die Pläne vor. Foto: Jörg Zimmermann

Adelsheim. (zij) Nach drei Jahrzehnten ist Edith Gerner, die Kindergartenleiterin des evangelischen Kindergartens Adelsheim, zum Jahresende 2020 in den wohlverdienten Ruhestand gegangen. Aufgrund der Corona-Bestimmungen konnte jedoch keine Abschiedsfeier durchgeführt werden, und auch die neue Kindergartenleiterin Daniela Schmidt konnte nicht im Rahmen eines Einführungsgottesdienstes offiziell in der Einrichtung begrüßt werden. Stattdessen ging der Wechsel ohne die sonst üblichen Feierlichkeiten im Stillen vonstatten.

Zwischenzeitlich ist Daniela Schmidt seit sechs Monaten Kindergartenleiterin. "Es war ganz schwierig unter Corona-Bedingungen die Leitung dieser Einrichtung zu übernehmen, denn wir konnten keine ordentliche Übergabe machen und die Einarbeitung war nicht ganz einfach. Es gab immer wieder Wechsel zwischen Schließung, Notbetreuung und Öffnung, und das sind natürlich keine optimalen Bedingungen", so Daniela Schmidt im Gespräch mit der Rhein-Neckar-Zeitung. Dennoch ist sie dankbar, dass Edith Gerner noch stundenweise aushilft, und auf diese Weise noch offene Fragen geklärt werden konnten.

Daniela Schmidt bedauert weiter, dass ein Kennenlernen der Eltern eigentlich nicht möglich war. Erst kam die Schließung der Einrichtung und dann brachten die Eltern ihre Kinder zur Notbetreuung und in der Zwischenzeit zum Regelbetrieb mit Gesichtsmasken an die Türe zur Begrüßung und Verabschiedung. Deshalb entschloss sich Daniela Schmidt nach ihrem Dienstantritt, einen "Steckbrief" über sich zu schreiben und sich so den Eltern vorzustellen, was gut angekommen ist. Sie arbeitete zuvor im Raum Heilbronn als Leiterin eines Kindergartens und einer Krippe. Da sie in Adelsheim wohnt, hatte sie den Wunsch, auch beruflich wieder in ihre Heimat zurückzukehren. Sie hat sich deshalb im April 2020 als Leitung in der ihr vertrauten Einrichtung beworben, für die sie schon als Praktikantin gearbeitet hat. Auch ihre Kinder gingen hier in den Kindergarten. Das Bewerbungsgespräch mit Vertretern des Kirchengemeinderates und Pfarrerin Angelika Bless sei sehr vertrauensvoll gewesen, und sie sei hier von einem tollen, offenen Team begrüßt und willkommen geheißen worden, wie sie begeistert erzählt. Nach und nach lernte sie auch die Eltern kennen und sei hier angekommen, wie sie betont.

Die neue Leiterin hat mit ihrem Team auch frischen Wind in den Kindergarten gebracht. Es wurden schon viele Ideen umgesetzt. So berichtet sie von einer Aktion, bei der die Kinder für Senioreneinrichtungen Frühlings- und Osterdekorationen gemalt und gebastelt haben, ein Osterbaum am Rathaus wurde gestaltet und seit mehreren Monaten erarbeitet und schreibt sie in Absprache mit ihrem Team ein "Kindergarten-ABC", das den Schwerpunkt der täglichen Arbeit beschreibt und den Eltern Infos für die Eingewöhnung ihrer Kinder gibt. "Das ist gerade in der Coronazeit besonders wichtig und wertvoll", so Daniela Schmidt.

Außerdem nutzte man die Zeit während des Lockdowns, die Gruppenräume und das Büro umzugestalten und Stauräume zu schaffen. In Kürze besucht sie die zweijährige Fortbildung "Starke Leitung – Starke Kita".

Als zukünftige Schwerpunkte ihrer Arbeit sieht Daniela Schmidt das Kind als zentralen Mittelpunkt ihrer Arbeit: "Die Kindergarten-Arbeit soll sich an den Bedürfnissen und Interessen der Kinder, ihrem familiären Hintergrund und ihrem sozialen und kulturellen Umfeld orientieren. Damit sich die Kinder bestmöglich entwickeln können, müssen sie sich wohlfühlen und brauchen eine konstante und sichere Bezugserzieherin. Schon in der Eingewöhnungsphase achten wir auf eine entspannte Wohlfühlatmosphäre und geben den Kindern Zeit, sich behütet einzugewöhnen. Ein gutes Verhältnis zu den Eltern ist unverzichtbar, damit die gemeinsame Erziehungsaufgabe und eine bestmögliche Entwicklung des Kindes gefördert werden kann. Elternarbeit heißt vor allem eine gute Zusammenarbeit durch gemeinsame Gespräche, gemeinsame Aktionen in der Kindergruppe, Festlichkeiten und vieles mehr. Ein weiteres Ziel meiner Arbeit ist ein gutes Gelingen und eine gute Kooperation mit unserem Förderverein, der Grundschule, mit den anderen Kindergärten in Adelsheim und Sennfeld, dem Pfiff-Projekt, der Kirchengemeinde und den Sonderpädagogischen Schulen."

Derzeit befindet sich der Kindergarten in der Planungsphase zum Neubau einer neuen Krippe. Hier wird dann Silke Haas die Leitung übernehmen. Die Fertigstellung des neuen Gebäudes ist im Herbst dieses Jahres vorgesehen.

Pfarrerin Angelika Bless und der Kirchengemeinderat zeigen sich dankbar über die gute Zusammenarbeit mit Daniela Schmidt und Silke Haas und hoffen sehr, noch vor den Sommerferien beide in einem Gottesdienst feierlich Gottes Segen für ihre Arbeit mitzugeben.