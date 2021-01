Adelsheim. (ahn) Was braucht es, um glücklich zu sein? Für Adelsheims Bürgermeister Wolfram Bernhardt lautet ein Teil der Antwort auf diese philosophische Frage: ein funktionierendes soziales Umfeld. "Damit das Soziale aber funktionieren kann, muss man bereit sein zu teilen", ist sich Bernhardt sicher. Und dass er selbst dazu bereit ist, zeigt sich in seinem Experiment, das er in diesem noch jungen Jahr starten will. Wie er in der letzten Gemeinderatssitzung im Dezember bekannt gab, möchte er 10.000 Euro als Grundstock für eine Bürgerstiftung spenden. Und da zum Teilen immer mehrere Personen gehören, verknüpfte er dies mit dem Appell an seine Bürger, ihn bei diesem Projekt zu unterstützen. Somit soll die Summe binnen dieses Jahres verzehnfacht werden und auf 100.000 Euro anwachsen. Das Geld soll dann für soziale Projekte, aber auch Feste bereitstehen – also für alles, "was unser Leben lebenswert macht", wie Bernhardt in der Gemeinderatssitzung sagte. Wir haben uns über die Beweg- und Hintergründe mit dem Bürgermeister unterhalten.

"Hängt individuelles Glück von Geld beziehungsweise vom materiellen Wohlstand ab?", fragt sich Bernhardt und liefert sogleich die Antwort: "Zu einem gewissen Grad sicherlich. Aber zugleich ist unbestritten, dass wir Menschen immer auch Teil einer Gemeinschaft sind, und es für unser individuelles Leben eine große Bereicherung darstellt, wenn wir in ein funktionierendes soziales Umfeld eingebettet sind." Und damit dies gelingen kann, müsse man eben teilen können.

Und dabei geht Wolfram Bernhardt, der mit zwei Freunden das philosophische Wirtschaftsmagazin "agora 42" gründete, mit leuchtendem Beispiel voran. Schließlich ermöglicht es ihm nun das Amt des Bürgermeisters, seine theoretische Überlegungen in die Praxis umzusetzen.

"Natürlich ist es der Mensch Wolfram Bernhardt, der sich zu diesem Schritt hat hinreißen lassen, aber es ist nun mal der Bürgermeister, dessen Handlungen in der Öffentlichkeit Beachtung erfahren. Gleichzeitig versuche ich als Mensch, in die Figur des Bürgermeisters etwas hineinzulegen, was ich mir von einem Bürgermeister wünschen würde: Dass er sich für die Gemeinschaft einsetzt und bestenfalls noch andere Menschen dazu bringt, ihr Verhältnis zur Gemeinschaft zu überdenken."

Hintergrund Wer sich an der Bürgerstiftung beteiligen will, kann auf folgende Konten spenden: > Sparkasse Neckartal Odenwald, IBAN: DE22.6745.0048.0004 1008 63; > Volksbank [+] Lesen Sie mehr Wer sich an der Bürgerstiftung beteiligen will, kann auf folgende Konten spenden: > Sparkasse Neckartal Odenwald, IBAN: DE22.6745.0048.0004 1008 63; > Volksbank Franken, IBAN: DE42.6746.1424.0021 0702 03. Auf Wunsch werden Spendenbescheinigungen ausgestellt. ahn

[-] Weniger anzeigen

Das sind sicherlich hohe und zugleich hehre Ziele, doch eines ist auch sicher: Ohne Visionen kann es keinen Fortschritt geben – auch keinen sozialen. Und Bernhardt, der ein abgeschlossenes Studium als Master in BWL hat, zeigt sich realistisch – auch was den Erfolg seines Spendenziels von 100.000 Euro in diesem Jahr angeht. "Es ist ein Experiment und ein Experiment definiert sich dadurch, dass man nicht weiß, wie es ausgeht. Es ist eine Wette auf den Gemeinsinn, denn das Geld wäre ohne Probleme vorhanden, aber das bedeutet ja nicht, dass man davon bereitwillig etwas abgibt. Gleichzeitig glaube ich sehr wohl, dass es in unserer Gesellschaft mehr und mehr Menschen gibt, die 100 oder auch 1000 Euro spenden, wenn sie hinter der Idee stehen können."

Außerdem: "Wenn jeder am Ende des Jahres eine Summe spendet, die er ohne Schmerz erübrigen kann, dann dürfte das Ziel nicht zu hoch gegriffen sein. Ich habe auf Facebook bereits Gedankenspiele wie diese gelesen: ,Wenn jeder, der in Adelsheim lebt, nur 20 Euro spendet, dann haben wir die 100.000 Euro schnell zusammen.‘ Daran wird deutlich, dass es manchmal gar nicht so viel persönlichen Einsatz braucht, wenn viele mitziehen."

Und dass die Adelsheimer gemeinsam an einem Strang ziehen, das ist es, was der Bürgermeister erreichen will, der sich trotz seines großen Einsatzes bescheiden zeigt: "Schließlich geht es nicht um mich, sondern darum, dass wir alle zusammen etwas erreichen, was uns selber überrascht."

Und wie könnte diese Überraschung konkret aussehen? "Ich habe zahlreiche Ideen, welche Projekte mit dem Geld unterstützt werden könnten", verrät Bernhardt, der allerdings eine basisdemokratische Entscheidung will. "Viel wichtiger finde ich allerdings, dass alle Bürgerinnen und Bürger ihre eigenen Ideen entwickeln. Ich würde mich freuen, wenn Frau und Mann in einer geselligen Runde einfach mal zu träumen anfangen à la: Ich würde dies oder jenes tun. Schließlich soll das Projekt ja auch den Namen ,Bürger‘ in sich tragen, und so finde ich es nur richtig, wenn Sinn und Zweck einer solchen Bürgerstiftung auch von den Bürgern definiert wird."

Und wie kann man sich konkret bei der Ideenfindung beteiligen? "Jede und jeder, die oder der sich berufen fühlt, kann zum Telefonhörer greifen, kann eine E-Mail oder einen Brief schreiben. Reden Sie miteinander, sprechen Sie die Gemeinderäte oder Ihre Vereinskollegen an", appelliert Bernhardt, der noch verrät, dass es "zu einem geeigneten Zeitpunkt dann auch eine Veranstaltung zu dem Thema geben wird".

Noch bestehe kein Grund zur Eile, denn es bleibe ja noch ein Jahr Zeit. Dennoch: "Ich freue mich über Zuschriften und Anregungen, was solch eine Bürgerstiftung tun könnte." Und sicherlich freut sich der Bürgermeister auch über große und kleine Spenden.

Und wenn die restlichen 90.000 Euro in diesem Jahr nicht zusammenkommen, "bekommt jeder sein Geld zurück – sofern er oder sie das will", versichert Bernhardt. "Fest steht aber, dass meine Spende bei der Stadt verbleibt. Ob das Geld dann der Bibliothek, dem Freibad oder etwas ganz anderen zugute kommt, zeigt sich dann."

Dennoch bleibt zu wünschen, dass das Experiment klappt. Schließlich haben die Adelsheimer Bürger durch die lobenswerte Initiative ihres Bürgermeisters die – vielleicht einmalige – Gelegenheit, ihr Glück in Form eines noch besser funktionierenden sozialen Umfelds zu kaufen. Und wann hat man dazu schon einmal die Chance?