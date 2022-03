Adelsheim-Boxberg. (joc) "Die Kirche ist’s, die heilige, die hohe, die zum Himmel uns die Leiter baut". Poetisch trefflicher als Dichterfürst Friedrich Schiller es in seinem Drama "Maria Stuart" tut, kann man den großen Wert der Kirche nicht in Worte ausdrücken. Und doch sah sich die Kirche im Laufe der Jahrhunderte immer wieder Anfeindungen und Verfolgungen ausgesetzt. In regelmäßigen zeitlichen Intervallen stand sie vor großen Aufgaben und Hürden. Das hat sich bis heute nicht geändert – abgesehen vielleicht von der Tatsache, dass die Probleme und Herausforderungen heute andere geworden sind als noch in früheren Zeiten. Heute sind es vor allem die rapide sinkende Zahl der Gläubigen, die wachsenden Kirchenaustritte, die demografische Entwicklung oder eben auch der Zeitgeist, der den Kirchenbesuch in der Gunst vieler Menschen ins Abseits katapultiert hat, Dinge die den Verantwortlichen Probleme bereiten. Betroffen sind beide große Kirchen in Deutschland gleichermaßen.

Dekan Rüdiger Krauth gibt sich angesichts der großen Herausforderungen für die evangelische Kirche kämpferisch.

Die Evangelische Kirche hat als Reaktion darauf einen Reformprozess in Gang gesetzt, der versucht, Lösungen zu finden für die gewaltigen Veränderungen der Zukunft. Über die Herausforderungen und Probleme der Neuzeit sprach die RNZ mit Dekan Rüdiger Krauth aus Hirschlanden vom Evangelischen Kirchenbezirk Adelsheim-Boxberg, ebenso über Aufgaben und Lösungsansätze vor Ort.

> Zur Statistik: Im Kirchenbezirk Adelsheim-Boxberg leben in den verschiedenen Gemeinden derzeit mehr als 18.000 Protestanten. Hochrechnungen gehen aber davon aus, dass sich diese Zahl in den nächsten Jahren deutlich verringern wird. Bis zum Jahr 2060 geht man sogar von einer Halbierung der jetzigen Zahl aus.

Schuld an diesem Trend ist zum Großteil die demografische Entwicklung, daneben sind aber in den letzten Jahren auch vermehrt Kirchenaustritte zu registrieren. Weiterhin ist ein wachsender Trend der Kirchenmüdigkeit zu erkennen. Die Gottesdienste sind vielerorts nur noch spärlich besucht. Viele Menschen möchten ihre Kinder nicht mehr taufen lassen, die Bereitschaft zur Konfirmation nimmt stetig ab.

Weniger Gläubige, weniger Gottesdienstbesucher – das bedeutet in der Folge, dass unter Umständen auch weniger Kirchen benötigt werden. Dahinter steht freilich noch ein Fragezeichen – schon jetzt sicher ist das finanzielle Loch, das auf diese Art in die Kasse gerissen wird. Die Kirche wird arm wie eine Kirchenmaus, wenn sie die Aufgaben wie bisher wahrnehmen möchte, bei gleichzeitig deutlich geringeren Einnahmen.

> Sparpaket: Wie kommt man raus aus diesem Dilemma? Die Evangelische Landeskirche hat ein Sparpaket geschnürt. Dies mit dem Ziel, zunächst bis 2032 rund 30 Prozent ihrer Ressourcen auf allen kirchlichen Organisationsebenen einzusparen.

"Auch wir sind gehalten, Sparpotenzial zu entwickeln, wir sparen natürlich auch schon jetzt, müssen dies aber noch in deutlich größerem Maße tun", betont Dekan Krauth. So soll der Kirchenbezirk nach Aufforderung der Landeskirche bereits bis Ende des nächsten Jahres ein Konzept erstellen. Für die Realisierung dieser Pläne hat man dann 14 Jahre Zeit.

> Historische Kirchengebäude? Ein großer Diskussionspunkt wird dabei die Zukunft der einzelnen Kirchengebäude sein. Im Evangelischen Kirchenbezirk Adelsheim-Boxberg sind es derzeit insgesamt 36 Kirchen (davon 32 historisch), darunter Schmuckstücke wie die Adelsheimer Jakobskirche (erbaut 1471) oder die Sindolsheimer Laurentiuskirche (erbaut 1608) und 16 Gemeindehäuser.

Alle Kirchen (und auch die Gemeinde- und Pfarrhäuser) sollen künftig einer "Gebäudeampel" zugeordnet werden. Für Kirchen der Kategorie A ändert sich nichts, sie bleiben als Predigtstätte vollumfänglich erhalten. Kategorie B sieht lediglich eine saisonale Nutzung vor, das heißt als Sommerkirche ohne Heizung. Kirchen der Kategorie C bleiben als Kulturdenkmal erhalten, werden aber nicht mehr als Kirche genutzt. Und von Kirchen der Kategorie D möchte man sich ganz trennen.

Hierzu nimmt Dekan Krauth klar Stellung: "Wir haben seit 2003 bereits sechs ehemalige Pfarrhäuser und fünf Gemeindehäuser verkauft. Wir im Kirchenbezirk sehen die Notwendigkeit, bei den Kosten zu sparen und unsere Kirche in vielem neu aufzustellen. Tabu aber sind für uns erst einmal die Kirchen. Hier haben wir eine andere Haltung. Jede Kirche ist wichtig! Wir haben 32 historische Kirchen. Diese wollen wir weiter erhalten und auch nutzen. Wir werden keine Kirche schließen, in der noch geistliches Leben stattfindet!"

Rüdiger Krauth macht in diesem Zusammenhang auch auf die große Bedeutung der Kirchen allgemein aufmerksam: "Sie sind Dorfmitte, Identifikationspunkt und wichtiges Kulturgut. Sie haben für die Bevölkerung aber – bewusst oder unbewusst – noch viele Funktionen mehr. Kirche spricht die Menschen in ihrem Innersten an, in ihrer Seele."

Für den Erhalt der Gotteshäuser ist man daher auch willens, neue Wege zu gehen und andere Finanzierungsquellen zu erschließen. "Wir wollen Ideen entwickeln, innovativ sein, Impulse geben, einige Kirchen vielleicht anders nutzen", so Dekan Krauth.

In der evangelischen Kirche in Buchen und dem angrenzen Gemeindehaus herrscht reges Leben. Das bedeutet, dass die Kirchengemeinde Buchen auch künftig nicht von den Einsparbemühungen des Kirchenbezirks tangiert sein wird. Foto: Joachim Casel

Und daraus könnte sich auch "neues Geld" ergeben, indem man etwa den politischen Partner mit ins Boot nimmt. Die Nutzung von Kirchen als Bestattungs- oder Hochzeitskirche mit einem Mietanteil, den die Kommunen übernehmen, könnte eine beidseits praktikable Sache sein. Zudem könnten Kirchen auch als dauerhaft geöffneter touristischer Schwerpunkt für Pilger oder Radtouristen genutzt werden. Nicht zuletzt eignen sich viele Kirchen als Kultur- und Eventstätte für Ausstellungen, Konzerte ...

Eine Idee des Kirchenbezirks fand allerdings keine offenen Ohren. So wollte der Dekan auf einigen Gotteshäusern Fotovoltaikanlagen installieren. Landeskirche und Denkmalamt legten hier ihr Veto ein.

> Sanierungen auf Eis: Kosten einsparen möchte man auch bei den Sanierungen. Die Sanierungen der Gotteshäuser wurden bislang so gehandhabt, dass die Landeskirche die eine Hälfte und die Kirchengemeinde die andere Hälfte übernahm. Jetzt hat die Landeskirche den Sanierungen bis Ende nächsten Jahres erst einmal ganz den Riegel vorgeschoben. Die evangelische Kirche in Bofsheim, bei der in den letzten Monaten das Dach saniert und die Außenanlage neu gestaltet wurde, bleibt damit die vorerst letzte Kirche im Bezirk, die saniert wurde. Aber auch hier ist die Sanierung noch längst nicht abgeschlossen. Es wartet noch die Innensanierung, die laut Dekan Krauth ebenfalls dringend notwendig wäre. Das sei aber zur Zeit nicht möglich.

> Weniger Pfarrstellen: Fester Bestandteil der Kürzungsvorgaben der Landeskirche ist auch eine Einsparung bei den hauptamtlichen Kräften. So sollen die aktuell 16 Pfarrstellen im Evangelischen Kirchenbezirk Adelsheim-Boxberg in den nächsten Jahren schrittweise auf zwölf reduziert werden.

In dieser Phase sei es ihm wichtig, sagt der Dekan gegenüber der RNZ, dass man die Öffentlichkeit für das Thema Kirchen sensibilisiert, ein Bewusstsein erzeugt, dass die vielen historischen Kirchen von der Landeskirche allein künftig nicht mehr erhalten werden können. Aber man wolle auch Begeisterung entfachen: "Es ist kein verstaubtes Gebäude, ihr habt auch was davon!"