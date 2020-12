Adelsheim. (zij) Traditionell findet normalerweise am dritten Adventswochenende der Adelsheimer Weihnachtsmarkt statt, der seit Ende der 1970er Jahre vom Jugendhaus organisiert und ausgerichtet wird. Anfänglich waren es nur eine kleine Wurstbude und ein Glühweinstand. Im Laufe der Jahre hat sich der Markt stetig vergrößert und fand dann in der "Seestadt" statt. Als der Weihnachtsmarkt dort aus allen Nähten zu platzen drohte, zog man in den Schlosshof des Unterschlosses und auf den Rossparkplatz um, wo man in der Regel rund 30 Marktstände, Buden und ein historisches Kinderkarussell beheimatet.

Aufgrund der aktuellen Situation kamen die Veranstalter, das Jugendhaus und die Stadtverwaltung, zu dem Entschluss, den Weihnachtsmarkt sowie die Modellbahnausstellung des Bauländer Heimatmuseums im Rathaussaal in diesem Jahr wegen der Corona-Pandemie gänzlich abzusagen.

Stattdessen lädt der Gewerbeverein Adelsheim am Freitag, 11. Dezember, zur Adelsheimer "Sternennacht" ein. Um den Besuchern einen unbeschwerten Einkauf ermöglichen zu können, haben die Fachgeschäfte in der Marktstraße sowie in der Unteren Austraße verlängerte Öffnungszeiten und bis 21 Uhr geöffnet.

Zunächst war angedacht, anstelle des ausgefallenen Weihnachtsmarktes im Stadtgebiet verschiedene Buden aufzustellen, an denen unter Einhaltung der Corona-Bestimmungen Speisen, Getränke und Kunsthandwerk angeboten werden. Durch die verschärften Bestimmungen des erneuten Lockdowns ist dies jedoch nicht möglich.

Dennoch werden die Gewerbetreibenden den Besuch in ihren Geschäften mit Schokolade versüßen, und es wird zahlreiche Gewinnmöglichkeiten beim Einkauf geben, denn hinter vielen Schokoladentäfelchen verstecken sich Sachpreise der Fachgeschäfte.

Außerdem gibt es im Weihnachtsflyer des Gewerbevereins ein Gewinnspiel, bei dem Adelsheimer Einkaufsgutscheine verlost werden. Als besonderes Highlight werden im Rahmen der Adelsheimer "Sternennacht" zusätzlich drei kleine Goldbarren verlost.

Und so funktioniert es: Bei jedem Einkauf am Freitag, 11. Dezember, erhalten die Kunden einen Glücksstern. Damit haben sie die Chance, einen von drei Goldbarren im Wert von 50 Euro zu gewinnen. Die Glückszahlen findet man auf der Homepage des Gewerbevereins unter www.gewerbeverein-adelsheim.de und in der Tagespresse. Die Gewinner können ihren Goldbarren ab dem 18. Dezember mit ihrem Glücksstern bei Besser Optik in Adelsheim abholen.

Die Gewerbetreibenden werden alles daransetzen, den Besuchern einen unvergesslichen und stimmungsvollen Einkaufsabend zu bieten. Eigens hierzu wird sich die Stadt herausputzen. Es werden schön geschmückte Christbäume und Ausschnitte aus der Videokunstausstellung "Adelsheim leuchtet" des Videokünstlers Louis von Adelsheim auf Fassaden und Monitoren in den Schaufenstern zu sehen sein. Zusätzlich ist die Illumination des Unterschlosses geplant.