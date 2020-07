Adelsheim. (zij) In einer Feststunde feierten die Schüler der Martin-von-Adelsheim-Schule am Freitag ihren Realschulabschluss. Schulleiter Florian Loser zeigte sich bei dem Festakt in der Eckenberghalle glücklich darüber, dass man aufgrund der Coronakrise die Schüler zumindest in diesem kleinen Rahmen verabschieden konnte, und ermunterte die Schulabgänger, diese kleine Feier dennoch zu genießen. Insgesamt haben 52 Schüler die Prüfung bestanden und den mittleren Bildungsabschluss erlangt.

Coronabedingt nahm jede Klasse einzeln die Zeugnisse entgegen. "Wir alle mussten in der Coronakrise auf Abstand zueinander gehen. Wo die körperliche Nähe fehlt, werden Worte immer wichtiger – und genau diese Worte zu finden, ist häufig gar nicht einfach", so Loser.

Die Schüler der 10a mit Klassenlehrerin Alexandra Laible freuen sich ebenso wie... Fotos: Jörg Zimmermann

Der Schulleiter lobte die Schüler, die die Corona-Zeit hervorragend gemeistert hätten. Losers Dank galt den Eltern und Lehrern, die die Jugendlichen mit ihrer Arbeit und mit viel Geduld auf den Abschluss vorbereitet hätten.

Da das Adelsheimer Schwimmbad diesen Sommer geschlossen bleibt, haben die Schulabgänger keine Möglichkeit, sich dort zu treffen. So kam es Florian Loser in den Sinn, ihren weiteren Lebensweg mit einem Schwimmbecken des Lebens zu vergleichen: "Ihr müsst jetzt hineinspringen und weiterschwimmen. Das Wasser ist tief genug, um euch aufzufangen, und groß genug, um in Ruhe zu schwimmen. Eventuell müsst ihr auch manchem Hindernis ausweichen, und es tut euch sicherlich gut, ab und zu eine Insel für eine kleine Ruhepause anzuschwimmen. Schaut nach rechts und links, wer mit euch schwimmt, damit ihr euch gegenseitig helfen könnt. Manchmal werdet ihr das Gefühl haben, dass euch die Puste ausgeht. Aber wichtig ist: Lasst euch nicht entmutigen und vertraut auf eure eigene Leistung. Ihr werdet an euren Aufgaben wachsen. Die Grundlagen zum Schwimmen im Leben habt ihr bei uns in der Schule gelernt. Ihr könnt schwimmen, ihr schafft das. Ihr habt das Zeug dafür", so der Schulleiter abschließend.

Folgende Schüler haben den Realschulabschluss bestanden:

> Klasse 10a (Klassenlehrerin Alexandra Laible): Angelo Banschbach (Schefflenz), Maarten Bauer (Neudenau), Jonas Beil, Martin Bender (beide Seckach), Samuel Dietz (Jagsthausen), Silas Eberle (Seckach), Tim Leon Egner (Jagsthausen), Kai Engels (Möckmühl), Melkamu Frauendorf, Patrick Haupt (beide Schefflenz), Erik Alexander Hein (Seckach), Etienne Krusche (Neudenau), Lenny Leimbach (Ravenstein), Lion May (Neudenau), Silas Peoxoto Prechtl (Ravenstein), Chris Pohl (Neudenau), Alessio Scheuermann (Schefflenz), Nico Seifert (Seckach), Florian Thierl, Marvin Würz, Rico Würz (alle Widdern), Marie Sophie Fechter (Osterburken), Emily Leitzbach (Ravenstein), Thea Marie Reinhart (Neudenau), Tara Rosenau (Schefflenz), Klara Sinner (Elztal), Anna Walter (Adelsheim) und Svenja Walter (Ravenstein).

> Klasse 10b (Klassenlehrerin Vera Bauer): Samuel Damilola Junior Aina (Mosbach), Manuel Dose (Buchen), Max Gimber (Elztal), Dennis Gnilitzki (Adelsheim), Luca Hanifel, Jonas Heffner (beide Buchen), Paul David Höhne (Adelsheim), Jonas Kronhardt (Roigheim), Robin Kull (Buchen), Colin Ulysses Kurle (Möckmühl), Marsel Melder (Adelsheim), Maximilian Morsch (Elztal), Hannes Schmidt (Billigheim), Robin Liam Späth, Nathan Gabriel Storz (beide Adelsheim), Felix Watzlawek (Schefflenz), Alessia Baschirow, Lisa Drachenberg, Sophie Gabos (alle Adelsheim), Nele Marie Mackert (Rosenberg), Marie Morsch (Elztal), Neele Steinmüller (Buchen), Carolin Thal (Elztal) und Alina Zöller (Adelsheim).