Adelsheim. (cug) Dient der Wald eigentlich in erster Linie der Holzbeschaffung, als Jagdrevier, grüne Lunge, Klimaregulator oder als Ort der Erholung, kann der Eckenbergwald bei Adelsheim noch mit etwas ganz anderem aufwarten. Denn durch die Bäume schlängelt sich hier ein Naturlehrpfad, auf dem nicht nur die Erholung und der Aufenthalt in der Natur, sondern auch das Lernen im Vordergrund stehen.

Der Startpunkt ist auf 268 Metern Höhe unterhalb des Kreisels am Eckenberg-Gymnasium (EBG). Auf dem Weg sind zahlreiche bebilderte Informationstafeln am Wegrand zu finden. Sie machen auf alle möglichen Begebenheiten aufmerksam. Ein besonderer Schwerpunkt liegt auf naturkundlichen Themen wie der Bodenkunde und der Geologie. Aber auch Informationen zur Flora und Fauna kommen nicht zu kurz. Die Tafeln stellen die natürlichen Prozesse ausführlich dar. Zu finden sind auch Erläuterungen über die Folgen der menschlichen Eingriffe in die Natur und deren Wechselwirkungen.

Zahlreiche bebilderte Informationstafeln am Wegrand geben interessante Einblicke in naturkundliche Themen sowie zur Flora und Fauna. Foto: Christian Göckel

Der Naturlehrpfad führt seine Besucher durch den Wald. Der gut zu begehende Rundweg ist drei Kilometer lang. Dennoch ist besonders im Herbst und Winter festes Schuhwerk zu empfehlen. Stets bewegt man sich zwischen 259 und 306 Höhenmetern. Insgesamt sind in rund 53 Minuten 81 Höhenmeter zu überwinden. Man sollte nicht abseits des Weges gehen und Lärm und Müllablage vermeiden. Auch sollte man keine Pflanzen, Steine, Mineralien oder Pilze sammeln oder Tiere füttern.

Einen Steinwurf vom Startpunkt entfernt liegt der Parkplatz der Martin-von-Adelsheim-Schule in der Oberen Eckenbergstraße, der als Parkmöglichkeit genutzt werden kann. Der Naturlehrpfad ist über den Öffentlichen Personennahverkehr oder mit dem Auto gut zu erreichen.

Das Forstamt Adelsheim, die Fachlehrkräfte des Landesschulzentrums für Umwelterziehung (LSZU) in Adelsheim und der Naturpark Neckartal-Odenwald haben keine Mühe gescheut und ganze Arbeit geleistet. In enger Zusammenarbeit vermitteln sie gemeinsam zentrales Wissen, zeigen Zusammenhänge auf und regen zum Mitdenken an.

Der Naturlehrpfad ist Teil des Naturparks Neckartal-Odenwald. Dieser umfasst mehr als 1500 Quadratkilometer Fläche. Ein Naturpark ist ein geschützter Landschaftsraum. Er ist durch längerfristiges Einwirken, Nutzen und Bewirtschaften entstanden. Diese Kulturlandschaft soll bewahrt und touristisch vermarktet werden.

Abwechslungsreiche Landschaftselemente, aber auch kulturelle und kulinarische Höhepunkte gibt es auch rund um Adelsheim zu entdecken. Ausgedehnte Waldgebiete wechseln sich mit Wiesen, Weiden und Feldern ab. Im Naturpark selbst reicht das Repertoire von Ursauriern und Frühmenschen über Relikte der Kelten und Römer bis ins Hochmittelalter und weit darüber hinaus.

Die Mitarbeiter des Naturparks Neckartal-Odenwald wollen die Landschaft in ihrer Eigenart und Schönheit erhalten und weiterentwickeln. Am Naturlehrpfad Adelsheim betreuen sie das Wanderwegenetz und den Lehrpfad, pflegen aber auch die Lebensräume der einheimischen Tier- und Pflanzenwelt. Seit 1983 stellen sie in einer eigenen Werkstatt wetterfeste Hinweistafeln in verschiedenen Größen her. Hier entstanden unter anderem die Lehrpfadtafeln.

Das Angebot des Naturlehrpfads richtet sich vor allem auch an Kinder. Schon vor Corona wuchsen viele nicht mehr naturnah auf. So entdecken sie immer seltener ihre natürliche Umgebung. Dabei lernt der Mensch vor allem in dieser Phase seines Lebens so viel wie niemals wieder später. Der Naturpark möchte dieser zunehmenden Naturentfremdung von Kindern entgegenwirken. Der Naturlehrpfad leistet dazu seinen Beitrag.

Im Naturlehrpfad Adelsheim verbindet sich das Angenehme mit dem Nützlichen. Der Besucher kann sich an der frischen Waldluft in natürlicher Ruhe erholen, Kraft tanken, Spaß haben und dabei noch eine Menge lernen. Auch wenn hier nicht direkt das Lernen durch Anfassen im Vordergrund steht, was aber durchaus nicht ausgeschlossen ist: Die an vielen Stellen sichtbaren komplexen Zusammenhänge machen deutlich, wie zerbrechlich die Lebensgrundlage der Menschen, Tiere und Pflanzen tatsächlich ist.

Und damit leistet der Naturlehrpfad Adelsheim einen Beitrag zur Schaffung eines Bewusstseins zur Notwendigkeit von Nachhaltigkeit. Und wer einfach nur wandern will, dem bietet der Naturlehrpfad eine interessante, weil abwechslungsreiche Strecke.