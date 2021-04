Adelsheim. (pm) "Macht die Räder fit, wir radeln wieder mit", heißt es dieser Tage in Adelsheim. Nachdem die Kommune im vergangenen Jahr erstmals am bundesweiten "Stadtradeln" teilgenommen hat, will sie auch dieses Jahr wieder an den Start gehen. 2020 war Adelsheim beim "Stadtradeln" ganz vorne mit dabei: 388 Radbegeisterte der badischen Kleinstadt hatten insgesamt 103.265 Kilometer "erradelt". Das entspricht ungefähr der zweieinhalbfachen Länge des Äquators. Trotzdem, so betont Bürgermeister Wolfram Bernhardt, gehe es nicht nur darum, Strecke zu machen. "Im Vordergrund steht der Spaß am Radeln. Dazu zählt durchaus auch die kleine Radrunde zum Einkaufen oder zum Eiscafé."

Beginnen soll das Adelsheimer "Stadtradeln" in diesem Jahr wieder mit dem Pfingstwochenende. Am 22. Mai fällt der Startschuss – sofern die Corona-Pandemie dies zulässt. Dann wird für drei Wochen in die Pedale getreten.

Im vergangenen Jahr wurde die Teilnahme der Stadt Adelsheim von Eberhard Belz angeregt, der die Verwaltung bei der Organisation 2020 tatkräftig unterstützte und auch in diesem Jahr wieder mit von der Partie ist. Außerdem haben sich Petra Berger und Tanja Will bereit erklärt, die Durchführung des diesjährigen "Stadtradelns" zu koordinieren.

Obwohl dem kreisweiten "Stadtradeln" kürzlich eine Absage erteilt wurde, sind die Adelsheimer gespannt, ob sich dennoch andere Kommunen aus dem Kreis an der Aktion beteiligen. "Das könnte einen neuen ,Drive‘ geben, wenn auch einige Nachbargemeinden mit antreten", so das Stadtoberhaupt. "Wir hoffen, dieses Jahr noch mehr Menschen dafür begeistern zu können."

Ziel des "Stadtradelns" ist es, möglichst viele Menschen zur Radnutzung im Alltag zu motivieren. Gleichzeitig sollen die Themen Radverkehrsinfrastruktur und -planung in den Fokus der kommunalen Gremien gerückt werden. Im vergangenen Jahr waren im Zuge der Aktion bundesweit 545.988 Menschen aus 1482 Kommunen auf dem Fahrrad unterwegs.

Info: Unter www.stadtradeln.de können sich Interessierte registrieren, ein Team gründen oder einem Verein beitreten. Hier finden sich alle weiteren Informationen.