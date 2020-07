Das Anwesen Bertin in der Lachenstraße 32 wird verkauft. Der Erlös findet in einer noch zu gründenden Stiftung für kulturelle und museale Zwecke Verwendung. Foto: Jörg Zimmermann

Adelsheim. (zij) Die Adelsheimer Bürgerin Ingeborg Bertin, geborene Oehm, ist im März 2013 kinderlos verstorben und hat nahezu ihr gesamtes Vermögen der Stadt Adelsheim hinterlassen. Hierbei handelte es sich sowohl um ihr Wohnhaus in der Lachenstraße 32 als auch um ihr Vermögen.

Die Verstorbene hat mit dem notariellen Testament vom 4. August 2004 die Stadt Adelsheim zur Erbin des Nachlasses eingesetzt. Gemäß Erbschein des Notariats Adelsheim vom 21. Mai 2014 ist die Stadt Adelsheim Alleinerbin. Als Testamentsvollstrecker wurde Heinz Dollinger aus Adelsheim bestellt. Eine Dauertestamentsvollstreckung ist angeordnet.

Die Verstorbene hat in ihrem Testament Empfehlungen zur weiteren Verwendung ihres Anwesens in der Lachenstraße 32 ausgesprochen. Sie regte eine Nutzung für die Verwaltung, für das Museum oder für Gästezimmer an.

Testamentsvollstrecker Heinz Dollinger ist nach Prüfung dieser Vorschläge jedoch zum Ergebnis gekommen, dass diese Vorschläge nicht umsetzbar sind. Er befürwortete daher einen Verkauf des Anwesens und schlug vor, den Erlös in eine noch zu gründende unselbstständige Stiftung für kulturelle und museale Zwecke einzubringen.

Daraufhin sprach sich der Gemeinderat der Stadt geschlossen für den Verkauf des Gebäudes aus. Die künftige Verwendung des Stiftungsvermögens wird dann von Heinz Dollinger überwacht. Der Wert des Wohnhauses aus dem Jahr 1926 wurde von einem Gutachter auf 140.000 Euro taxiert.

Am vergangenen Wochenende ist es nun Heinz Dollinger in Zusammenarbeit mit der zuständigen Sachbearbeiterin der Stadt Adelsheim, Ursula Berg, gelungen, einen Kaufinteressenten zu finden. Die Beurkundung des Kaufvertrages findet statt, sobald der Kaufinteressent dem Testamentsvollstrecker die entsprechende Bescheinigung innerhalb einer vorgegebenen Frist übergeben hat.

Mit einer zeitnahen Beurkundung des Kaufvertrages und dem anschließenden Vollzug im Grundbuch kann gerechnet werden. Aufgrund der nun anstehenden Urlaubs- und Ferienzeit wird mit einem Eigentumswechsel bis Ende September dieses Jahres gerechnet.