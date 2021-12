Adelsheim. (ahn/pm) 2,57 Millionen Euro Fördergelder – auf dieses vorgezogene Weihnachtsgeschenk darf sich die Stadt Adelsheim für die Umgestaltung der Innenstadt freuen. Dies teilte die CDU-Bundestagsabgeordnete für den Wahlkreis Odenwald-Tauber, Nina Warken, Bürgermeister Wolfram Bernhardt mit. Daneben erhält auch die Stadt Wertheim 259.500 Euro aus dem Bundesprogramm "Zukunftsfähige Innenstädte und Zentren" des Bundesinstituts für Bau-, Stadt- und Raumforschung.

"Als wir am 26. Juli von dem Förderprogramm ,Zukunftsfähige Innenstädte‘ erfuhren, schien es, als ob dieses Programm genau für unsere Bedürfnisse aufgelegt worden war", erinnert sich Bürgermeister Wolfram Bernhardt zurück. Denn schließlich beschäftige sich die Stadt schon lange mit dem Thema der Umgestaltung der Innenstadt nach Fertigstellung der Ortsumfahrung.

"Auch wenn wir nicht daran geglaubt haben, dass Adelsheim eine realistische Chance hat, haben wir den Versuch gewagt und einen Förderantrag formuliert und am 16. September, einen Tag vor Fristende, eingereicht", so der Bürgermeister, der während seines Urlaubs einige Abende in die Ausarbeitung des Förderantrags investiert hatte.

Die frohe Kunde, dass sich die Arbeit gelohnt hat, überbrachte die Bundestagsabgeordnete Nina Warken. "Es freut mich, dass einige Kommunen meinem Aufruf gefolgt sind und sich um die Bundesförderung beworben haben. Es ist herausragend, dass gleich zwei Städte aus unserem Wahlkreis mit ihren Konzepten überzeugt haben und von dem Bundesprogramm profitieren, für das der Haushaltsausschuss des Deutschen Bundestags im Sommer 250 Millionen Euro eingestellt hatte", so die CDU-Politikerin.

Insgesamt würden Projekte zur Entwicklung der Innenstädte und Ortskerne in 238 Kommunen deutschlandweit gefördert. Die Maßnahmen müssten bis 2025 umgesetzt sein, so Warken weiter. "Die Bewerbung für das Projekt, Lebendiges Adelsheim – Einrichtung eines Beirats Innenstadt und Verfügungsfonds für die Maßnahmen zu Attraktivitätssteigerung der Innenstadt‘ überzeugte sicherlich vor allem auch durch das Vorhaben, die Bevölkerung in die Erarbeitung innovativer Konzepte einzubinden und so einen Neustart für die Adelsheimer Innenstadt zu ermöglichen.

Wie dies genau aussehen soll, erklärt Bernhardt: "Zunächst sollen mit breiter Bürgerbeteiligung ein Konzept erarbeitet und gewisse bauliche Maßnahmen formuliert werden. Über den größten Teil der Summe entscheidet dann ein noch zu gründender Beirat Innenstadt, dem Vertreter der Verwaltung, des Gemeinderats, des Gewerbevereins, der Anwohner, des Jugendhauses und der Schulen angehören sollen."

Die Leitfrage, die über die Umsetzung der einzelnen Maßnahmen entschieden wird, soll lauten: "Wie wird durch diese Maßnahmen eine multifunktionale, resiliente und lebendige Innenstadt erreicht?"

Damit Zentren mit diesen Eigenschaften als "Identifikationsorte" entstehen können, sei es eine richtige Entscheidung des Haushaltsausschusses gewesen, "den Etat für dieses wichtige Förderprogramm deutlich zu erhöhen und so Städte und Gemeinden bei der Bewältigung akuter und struktureller Problemlagen zu unterstützen", so Warken.

Denn verstärkt durch die Maßnahmen zur Eindämmung der Corona-Pandemie seien viele Städte und Gemeinden von großen Veränderungen in ihren Innenstädten, Stadt- und Ortsteilen betroffen. Eine besondere Herausforderung sei der anhaltende Strukturwandel im Einzelhandel, aber auch andere Nutzungen im Tourismus und Gastgewerbe, von Kultureinrichtungen und Kirchen sowie die gewerbliche und die Wohnnutzung.

Um diese Herausforderungen anzugehen, kann Adelsheim auf die Finanzspritze des Bundes zurückgreifen. Allerdings ist noch nichts in trockenen Tüchern. Denn "innerhalb kürzester Zeit, also innerhalb von vier Wochen, müssen wir jetzt den Antrag final ausarbeiten und darüber im Gemeinderat beschließen", erklärt Wolfram Bernhardt. "Das weitere Vorgehen ist also genauso sportlich wie das Bewerbungsverfahren." Aber die Mühe hat sich ja schon einmal ausgezahlt ...