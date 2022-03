20 geflüchtete Mütter und ihre Kinder aus der Ukraine haben in Adelsheim, im Haus der Familie Werner in der Lachenstraße 35, in den letzten Tagen eine ansprechende Unterkunft gefunden, in der sie sich wieder wohl fühlen. Foto: Joachim Casel

Adelsheim. (joc) "In der Ukraine gibt es derzeit keinen sicheren Platz mehr", sagt Oleksandr Pruska, ein Ukrainer, der seit acht Jahren in Osterburken lebt. Wegen des furchtbaren Kriegs verlassen viele Menschen das Land und hoffen, dass sie andernorts freundlich aufgenommen werden. Und das werden sie – beispielsweise in Adelsheim, wo die Familie Friedrich Werner jetzt ein ganzes Stockwerk mit 240 Quadratmetern für ukrainische Flüchtlinge unentgeltlich zur Verfügung gestellt hat. Seit letzten Freitag wohnen hier 20 Mütter mit ihren Kindern. Sie sind glücklich und dankbar dafür, was die Familie Werner und andere Menschen aus der Region für sie tun, damit es ihnen nach den schlimmen Erlebnissen der letzten Tage wieder besser geht.

Die besondere Hilfsaktion in Adelsheim hat mehrere "Väter" (und Mütter). Es begann damit, dass Ingrid und Friedrich Werner und ihr Sohn Frederic vor elf Tagen vor dem Fernsehschirm saßen und die schrecklichen Bilder von Verwüstung und Leid sahen, die derzeit die Ukraine prägen. Die Werners waren fassungslos, aber nach dem ersten Schock sagten sie sich: "Da muss man helfen, wir müssen etwas tun!"

Eine private Initiative vieler Helfer aus der Region hat es ermöglicht, dass ukrainische Flüchtlinge Geborgenheit in einer schönen Wohnung finden konnten. Unser Bild zeigt von links: Johannes Jakob, Adelsheims Bürgermeister Wolfram Bernhardt, Olga Pruska sowie Friedrich, Ingrid und Frederic Werner, die die Wohnung zur Verfügung gestellt haben. Foto: Joachim Casel

Friedrich Werner: "Wir haben uns das nicht vorstellen können, bis wir diese Bilder gesehen haben. Sofort war für uns klar, dass man den geflüchteten Menschen ein Bett und ein Dach über dem Kopf geben muss, damit sie Ruhe und Geborgenheit finden. Wir haben in unserem Gebäude in der Lachenstraße 35 ein freies Stockwerk. Das wollten wir anbieten." Gleich am nächsten Tag rief Ingrid Werner bei der Stadtverwaltung Adelsheim an und fand mit Bürgermeister Wolfram Bernhardt einen Mitstreiter, der gleich die notwendigen Kontakte herstellte.

Mit der gebürtigen Ukrainerin Olga Pruska, die seit 2014 im Bauland lebt, fand man gleichermaßen eine Hauptorganisatorin und gute Fee dieser Hilfsaktion. Sie koordinierte den Kontakt zu den geflüchteten Menschen und holte auch selbst viele Flüchtlinge an der Grenze ab. Zudem ist sie jetzt auch als Übersetzerin zwischen Ukrainern und deutschen Helfern unentbehrlich.

Ihr normaler Job ist aber ein vollkommen anderer. Olga Pruska arbeitet bei der IT-Firma Egotec AG in Mosbach. Als sie ihrem Chef Johannes Jakob von ihrem ehrenamtlichen Einsatz berichtete, erklärte der sich spontan bereit, ebenfalls zu helfen. Dies galt zum einen für seine Firma und deren Mitarbeiter, daneben aktivierte er die Basargruppe Hainstadt, die Kinderwagen, Fahrräder, Spielsachen, Drogerieartikel und Lebensmittel, die für einige Wochen reichen dürften, zur Verfügung gestellt haben. Heute kann Johannes Jakob zufrieden feststellen: "Die Grundausstattung ist da. Unsere Gäste haben jetzt alle wesentlichen Dinge, die man so braucht."

Parallel dazu sorgte Frederic Werner mit seinen Freunden Tobias und Jonas dafür, dass der Wohnraum funktional und behaglich wurde. Lampen wurden montiert und Möbel aufgestellt. Bereits zuvor hatte die Familie Werner einen neuen Boden in der Wohnung verlegen lassen, Betten und Matratzen gekauft. Zwei große Küchen waren schon da. Freunde der Werners stifteten dafür Kochtöpfe und Kochgeschirr.

Um so verblüffender ist, dass dies alles in gerade einmal ein paar Tagen bewerkstelligt werden konnte.

Das ist für Frederic Werner Anlass Dank zu sagen: "Danke an all unsere Freunde, an Olga und Johannes und natürlich an meine Familie. Wir alle haben zusammen etwas Tolles geschaffen und konnten die Menschen guten Gewissens in einer schönen Wohnung empfangen."

Das sehen auch die Geflüchteten, die jetzt hier wohnen so. 20 Personen sind es, überwiegend Mütter mit ihren Kindern (3 bis 17 Jahre alt). Ihnen stehen große Gemeinschaftsräume und Küchen, aber auch private Zimmer für sie allein zur Verfügung, in die sie sich zurückziehen können. Die Menschen haben ihre neue Umgebung schnell angenommen. In den Gemeinschaftsräumen wird viel erzählt, sogar gelacht. Und auch beide Küchen haben ihre Feuertaufe längst bestanden. Eine ukrainische Oma backt leckeren Kuchen für alle, und die Mütter wechseln sich beim Kochen ab.

Dabei kannten sich die jetzt hier untergebrachten Menschen vorher nicht. Sie kommen aus ganz unterschiedlichen Regionen. Manche stammen aus dem Norden der Ukraine, manche aus Kiew und andere aus der westlichen Ukraine. Die Flucht hat sie zusammengeführt, und das Schicksal, das sie alle nach Adelsheim geführt hat, hat sich für sie doch noch zum Guten gewendet. Hier kann man Ruhe finden und Kraft tanken. Und vielleicht auch ein bisschen das Erlebte verdrängen. So wie es die Kinder tun. In den ersten Tagen in Deutschland spielten die Kinder – noch geprägt von den ersten Kriegstagen in ihrer Heimat – immer wieder "Fliegeralarm", berichtet Olga Pruska: "Aber das ist glücklicherweise vorbei, sie spielen jetzt andere Spiele und haben die schrecklichen Erlebnisse der jüngeren Vergangenheit offenbar gut weggesteckt." Ein Blick in die Wohnecke bestätigt dies. Hier sitzen Sofia und Christina eng nebeneinander und lachen unbeschwert über die lustigen Zeichnungen in einem Bilderbuch.

Auf dem Sofa sitzen die ukrainischen Mütter und haben ihre Kinder im Arm. Sie betonen, dass sie glücklich und dankbar sind. Die Wohnung sei sehr schön und warm. Einige sagen, dass sie das so nicht erwartet hatten, sie hätten mit mehr Problemen gerechnet und jetzt hätten sie eine so schöne Unterkunft und eine so freundliche Aufnahme erfahren dürfen.

Still daneben stehend nickt Friedrich Werner und sagt dann doch noch etwas: "Es ist ein gutes Gefühl zu sehen, wie die Menschen, die Schlimmes erlebt haben, wieder Ruhe finden, und sich hier wohlfühlen."