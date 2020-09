Osterburken. (pol) Ein Lkw kam am Dienstag auf der Autobahn A81 von der Fahrbahn ab und kippte auf die Seite. Der 57-jährige Fahrer war gegen 6.30 Uhr auf der Autobahn in Richtung Würzburg unterwegs. Aus bislang ungeklärter Ursache kam das Fahrzeug zwischen der Anschlussstelle Osterburken und dem Parkplatz Holzspitze nach rechts von der Fahrbahn ab. Der Lkw fuhr zwischen zwei Leitpfählen hindurch und geriet nach einigen Metern neben der Fahrbahn in die Böschung und Bäume. Daraufhin kippte er nach links um und blieb im Grünstreifen und teilweise auf dem Standstreifen liegen.

Der Fahrer wurde lebensgefährlich verletzt und musste mit dem Rettungshubschrauber in die Klinik geflogen werden. Zudem entstand Sachschaden in Höhe von circa 50.000 Euro. Während der Unfallaufnahme war die rechte Fahrspur nicht befahrbar, für die Rettung war die Autobahn von 7 bis 7.30 Uhr komplett gesperrt.