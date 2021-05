Hardheim/Bergen. (pm) Am Montag, 17. Mai, um 8.45 Uhr war es endlich soweit: Der erste Schuss des Panzerbataillons 363 war gebrochen. Oberstleutnant Pascal Pane feuerte den ersten scharfen Schuss des in Hardheim stationierten Bataillons auf dem Truppenübungsplatz in Bergen/Niedersachsen ab. Dabei war auch, neben Vertretern der Presse und einigen ausgewählten Gästen, der letzte Kommandeur des 2006 außer Dienst gestellten Panzerbataillons 363 aus Külsheim, Oberst Marks anwesend.

Lang lang ist es her, als am 5. Mai 2006 der letzte Schuss des damaligen Panzerbataillons 363 aus Külsheim durch den damaligen Kommandeur, den damaligen Oberstleutnant Ingolf Marks, ebenfalls auf dem Truppenübungsplatz in Bergen abgegeben wurde. Der Verband wurde anschließend außer Dienst gestellt und die Kampfpanzer wurden ins Depot überführt.

Am 6. Dezember 2018 verkündete dann die damalige Bundesministerin der Verteidigung, Ursula von der Leyen, dass die Bundeswehr mit der Aufstellung eines neuen Panzerbataillons in Hardheim beginnen wird. Zusätzlich ergab sich mit der Stationierungsentscheidung die einmalige Möglichkeit zum Aufbau einer bundeswehreigenen Traditionslinie, verstärkt durch die Namensgebung und den regionalen Bezug zum "alten" stolzen Panzerbataillon 363 Külsheim.

Die Kampfpanzer aus Hardheim verlegen zum Verladebahnhof Tauberbischofsheim und werden von dort per Bahntransport auf den Truppenübungsplatz Bergen verbracht. Foto: Walter Böhm

Am 17. Mai 2021 wurde nun ein weiterer Meilenstein für das noch junge Panzerbataillon 363 Hardheim erreicht: "Der erste scharfe Schuss" im Rahmen des Bataillonsübungsplatzaufenthaltes in Bergen.

Am Ende der Veranstaltung des ersten Schusses und weiterer Schussabgaben im Verlauf der Übung auf der ca. 3000 Meter langen Panzerschießbahn zusammen mit einem weiteren Kampfpanzer, kommandiert vom stellvertretenden Bataillonskommandeur Oberstleutnant Alexander Brundisch, meldete der Kommandeur der 363er dem anwesenden Divisionskommandeur der 10. Panzerdivision, Brigadegeneral von Butler: "Erster Schuss durchgeführt, Herr General!"

Divisionskommandeur Brigadegeneral von Butler erwiderte: "Möge das wahrlich nicht der erste und letzte Schuss gewesen sein, jetzt gehts hier wieder aufwärts. Machen Sie das Beste daraus. Der erste neue Kommandeur 363, der letzte alte Kommandeur sitzt hier oben. So haben wir jetzt den Bogen geschlossen. Viel Erfolg mit dem Bataillon."

Bataillonskommandeur Oberstleutnant Pascal Pane meldet dem Kommandeur der 10. Panzerdivision, Brigadegeneral von Butler, den durchgeführten „ersten Schuss“ des Verbandes. Foto: Walter Böhm

Nachdem das vormals in Külsheim ansässige Panzerbataillon 363 im Jahr 2006 außer Dienst gestellt wurde, wird nun mit dem "ersten scharfen Schuss" die lange Traditionslinie des Panzerbataillons 363 fortgesetzt.

Das neue und sechste Panzerbataillon des Deutschen Heeres, das Panzerbataillon 363, tritt im Rahmen der Brigadeübung "Kühner Wettiner" der Panzergrenadierbrigade 37 vom 14. bis 28. Mai auf dem Übungsplatz in Bergen mit der ersten Schussabgabe des Leopard 2A6 wieder in die Fußstapfen seiner eigenen Vergangenheit und setzt damit die lange Tradition des Panzerbataillons 363 mit voller Fahrt fort.

Zum ersten Übungsplatzaufenthalt des noch jungen Verbandes verlegten am vergangenen Samstag rund 230 Soldatinnen und Soldaten von Hardheim auf den Übungsplatz in Norddeutschland. Das Großgerät der Truppe, zehn Kampfpanzer Leopard 2A6 und ein Bergepanzer 3 "Büffel", folgte per Bahntransport in der selbigen Woche.

Neben dem historischen Moment für das Panzerbataillon 363, dem ersten scharfen Schuss, werden unter anderem die Spezialgrundausbildung Teil zwei, die Ausbildung von Soldatinnen und Soldaten zu Richt- und Ladeschützen abgeschlossen sowie Schießausbildungen mit Handwaffen und diverse andere Ausbildungen durchgeführt.

Diese Übungsvorhaben sind Teil des kontinuierlich voranschreitenden Aufbaus des Verbands – viele weitere Übungsplatzaufenthalte werden noch folgen.