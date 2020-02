Hardheim. (rüb) Die Gemeinde Hardheim muss erneut eine wichtige Position im Rathaus neu besetzen: Bauamtsleiterin Denise Schenkel hat überraschend zum 31. März gekündigt. Sie wechselt nach RNZ-Informationen in die freie Wirtschaft. Erst vor gut zwei Wochen hat Hauptamtsleiter Lothar Beger wie schon länger vereinbart seine neue Stelle im Krankenhaus angetreten. Seine Nachfolgerin wurde Mareike Brawek. Wer die Nachfolge von Denise Schenkel antreten wird, ist dagegen noch offen.

Erst im Januar 2018 hatte Denise Schenkel – damals noch unter ihrem Mädchennamen Reichert – ihren Dienst im Rathaus als Nachfolgerin des langjährigen Bauamtsleiters Friedrich Ansmann angetreten. Die aus Hettstadt bei Würzburg stammende Schenkel hatte nach ihrem Abitur 2011 den Berufsweg als Architektin eingeschlagen. Vor ihrer Zeit in Hardheim war sie als Fachplanerin und Brandschutzbeauftragte bei einem Fachbüro beschäftigt. In ihrer Zeit im Rathaus begleitete sie eine Vielzahl an erfolgreichen Projekten, darunter den Bau des Mehrgenerationenplatzes in Schweinberg, den schnellen Umbau von Räumen des Dietz-Baus für den Kindergarten oder die Erschließung des neuen Baugebiets "Trieb" in Hardheim.

Zu den Gründen, die sie nun zur Rückkehr in die freie Wirtschaft veranlasst haben, machte sie auf RNZ-Nachfrage keine Angaben. Bürgermeister Volker Rohm war am Freitagnachmittag für eine Stellungnahme nicht zu erreichen.