Hardheim. (adb) Seit jeher ist das Stiftungsfest ein Höhepunkt im Vereinsjahr der Kolpingsfamilie Hardheim. Zum inzwischen 128. Male hatten sich die Kolpingmitglieder gemeinsam mit Vertretern der befreundeten Kolpingsfamilien Erfeld und Tauberbischofsheim am Donnerstag im Pfarrheim eingefunden.

Nach dem Gottesdienst in der Pfarrkirche St. Alban begrüßte Vorsitzender Rudi Gärtner die Mitglieder im Pfarrheim und wünschte auf humorvolle Weise das Beste zum neuen Jahr. Im Anschluss wartete Schriftführer Adrian Brosch mit dem Rückblick auf, in dem die vielseitigen gesellschaftlichen und religiösen Aktivitäten des Vereins im Jahr 2016 nochmals skizziert wurden. Besonders erinnerte er an die Wiederaufnahme der Jugendgruppenstunden, diverse Ausflüge und die Besinnungstage, um der Kolpingsfamilie Erfeld für die bereichernde Zusammenarbeit zu danken.

Kassierer Alexandre Ost stellte in seinem Kassenbericht die finanziellen Verhältnisse dar und wies auf ein erfreuliches Plus hin.

Pfarrgemeinderatsvorsitzender Manfred Weihbrecht verband die Grüße des Pfarrgemeinderats mit einer spontanen Ansprache, die ob ihrer Tiefsinnigkeit zum Nachdenken anregte. Weihbrecht bezeichnete 2017 als "Jahr der Chancen", wobei man diese Gelegenheiten nicht "aufheben, sondern jetzt und hier in Anspruch nehmen muss, um die Geschenke Gottes zu nutzen". Der Kolpingsfamilie dankte er für die rege Präsenz in Hardheim.

Im Anschluss führten die Vorstandsmitglieder Gudrun Ost, Adrian Brosch und Renate Gärtner gemeinsam mit Martin Wildermuth anstelle eines Sachreferats durch eine lockere "weihnachtliche Plauderstunde" mit Gedichten und Texten; begleitet wurden sie dabei von Friedhelm Bräuer mit sicherer Hand am Piano.

Nach einer Pause erinnerte Diakon Franz Greulich daran, dass die Kolpingsfamilie im Jahr 2016 fünf treue Mitglieder zu Grabe tragen musste. Besonders einen Tag im Oktober strich man sich tiefschwarz im Kalender an - Pfarrer Rudolf Hauck als langjähriger Präses der Kolpingsfamilien Hardheim und Erfeld starb nach schwerer Krankheit.

Doch auch erfreuliche Nachrichten wurden vorgetragen: Immerhin konnte man die Ehrung 16 langjähriger Kolpingbrüder vornehmen. Für 70-jährige Treue wurden Karl Bäuschlein, Bruno Berberich, Josef Bundschuh, Kurt Henn, Erich Roth, Hugo Rüttiger und Helmut Scholl geehrt, während Johann Bernhart, Berthold Beuchert, Hubert Gärtner, Otmar Haberhauer und Adolf Senner seit 60 Jahren dabei sind. Für 50 Jahre wurde Bernhard Schlögl ausgezeichnet; vor 40 Jahren reichte Roland Pietschmann seinen Mitgliedsantrag ein. Auf 25-jährige Zugehörigkeit können Helmut Remler und Fritz-Peter Schwarz zurückblicken. Die Geehrten erhielten Ehrennadeln und Urkunden zum Dank; in seiner Laudatio hielt Diakon Franz Greulich fest, dass auf die Geehrten stets Verlass sei.

Glückliche Gesichter gab es bei der Spendenübergabe: Nachdem sich die Theatergruppe im vergangenen Jahr eine "schöpferische Pause" gönnte und somit kein neues Stück einstudiert wurde, machte sich der Vorstand der Kolpingsfamilie dieses Mal Gedanken über eine Spende seitens des Hauptvereins. So kamen die beiden örtlichen Kindergärten in den Genuss von 500 Euro, über die sich Christian Parth und Elvira Leiblein sehr freuten, um auch schon Verwendungszwecke anklingen zu lassen. "Gerade das Wohl der Hardheimer Kinder, die theoretisch die örtlichen Kolpingmitglieder von morgen oder übermorgen sein könnten, sollte uns allen am Herzen liegen", betonte Pfarrer Andreas Rapp in seinem Schlussimpuls, nach dem die Ausgabe der Tombola-Gewinne erfolgte.