Höpfingen. (WB) "Höpfingen lässt seine Bürger nicht im Stich!" Wie viel Wahrheit hinter dieser Aussage von Bürgermeister Adalbert Hauck steckt, zeigt sich daran, dass die Gemeinde gemeinsam mit dem örtlichen DRK eine Hilfsaktion für die durch einen Brand obdachlos gewordene Familie Özdemir gestartet hat.

Am Dienstag, 30. Dezember, war gegen 1.25 Uhr ein Feuer im Erdgeschoss eines Einfamilienhauses in der Gartenstraße 2 in Höpfingen ausgebrochen, was von einer Nachbarin entdeckt worden war, die sofort die Rettungsleitstelle alarmierte. Ein sofort in die Wege geleitete Großalarm mobilisierte die Feuerwehren aus Höpfingen und Waldstetten sowie aus Walldürn mit 50 Einsatzkräften und sieben Einsatzfahrzeuge; auch die Helfer des DRK Höpfingen waren mit zwölf Einsatzkräften zugegen ebenso der RTW aus Hardheim.

Das Einfamilienhaus brannte vollständig ab (Gesamtschaden mindestens 70.000 Euro). Ein Übergreifen der Flammen auf die Nachbargebäude konnte verhindert werden. Menschen kamen nicht zu Schaden. Die fünfköpfige Familie war glücklicherweise nicht im Wohnhaus.

Das Schicksal der Familie, die nun ohne Dach über dem Kopf dasteht, lässt den Höpfinger Rathauschef und viele Mitbürger aber nicht los: Adalbert Hauck sucht zusammen mit dem örtlichen DRK und der gesamten Bevölkerung jetzt für die durch den Brand in Not geratene obdachlose Familie eine Mietwohnung in Höpfingen.

Ab heute, Freitag, hat das örtliche DRK unter Leitung ihres Vorsitzenden Norbert Kuhn ein Spendenkonto bei der Volksbank Franken in Höpfingen eingerichtet für die notleidende Familie Özdemir in der Gartenstraße 2, die bereits seit acht Jahren in der Gemeinde lebt und sich bestens integriert hat.

Die Kontonummer des Spendenkontos "Brandopfer" bei der Volksbank Franken: DE29 6746 1424 0005 5283 21 mit der Bankleitzahl 674 614 24.